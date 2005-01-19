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Жители Башкирии в 2005 году будут отдыхать больше, чем остальные россияне

19 января 2005, 02:41
Практически треть 2005 года жители Башкирии будут отдыхать и праздновать. Согласно республиканскому производственному календарю, в текущем году трудоспособному населению РБ предстоит отработать неполных 244 дня, или 1946 часов при стандартной 40-часовой трудовой неделе (для сравнения: в целом по стране эти цифры равняются соответственно 247 или 1981). Это на 3 дня и 23 часа меньше, чем в году минувшем. Новую норму рабочего времени установило на минувшей неделе Минтруда и социальной защиты.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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