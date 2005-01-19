От слов - к ГЕЙствию. Депутат Госсобрания Башкирии Эдвард Мурзин и главред <голубого> сайта Эдуард Мишин пришли подавать заявление в ЗАГС

Вчера в начале первого к Бутырскому дворцу бракосочетаний лихо подкатил серебристый "Форд". Толпа журналистов с телекамерами и без бросилась встречать молодых."Пугачева, что ли, в очередной раз замуж выходит?" - спрашивали несведущие прохожие. Но из машины вышли двое мужчин. Два Эдички, прославившиеся тем, что личным примером решили узаконить в России однополые браки. "МК" на прошлой неделе писал о том, что в Москве готовится "голубая" свадьба. И вот - депутат Госсобрания Башкирии Эдвард Мурзин и главный редактор известного гей-сайта Эдуард Мишин пришли подавать заявление в ЗАГС.