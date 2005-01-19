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Корреспондент <МК> вернулся из зоны стихийного бедствия в Башкирию

19 января 2005, 02:22
В минувшую среду в аэропорту Уфы приземлился самолет, летевший из Ташкента. Именно в нем находились россияне, возвратившиеся из столицы Таиланда - Бангкока. Аэробус был переполнен счастливыми гражданами - люди объединялись кучками и, наплевав на распоряжения стюардесс, пили виски большими компаниями. 93 уфимца отмечали возвращение домой. - Oh, my God! ( О, Боже! - англ.), - качал головой единственный иностранец, расположившийся в креслах второго салона с семьей, наблюдая за веселящимися русскими.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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