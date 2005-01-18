Слепой случай. Судьба медицинского чиновника оказалась предопределена

Небольшой уфимский ресторанчик, стучат приборы, негромкий гул разговоров посетителей, над всем витает полупрозрачное марево, недвижно зависшее над людьми. Чуть тронутый грустью голос поет о чем-то высоком и нездешнем, окрашивая атмосферу в нереальные тона. Обладатель чистого баритона, высокий мужчина с волосами до плеч, перебирает тонкими пальцами струны, глядя неподвижным взором в пространство. - Слышь, друг, спой для моей девушки, - появляется около маленькой эстрады подвыпивший толстяк, размахивая купюрами. - Сядь за наш столик и спой.