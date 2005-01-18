Пусть вам Байдавлетов и платит!

Письма в редакцию приходят разные: веселые, грустные, тревожные. Кто ищет защиты, кто-то просит помощи, кто-то раздосадован публикациями в Уфе>. Не зря же наш еженедельник называют <самой беспокойной газетой>. Год только начался, а отклики на статьи, очерки, рецензии и даже заметки приходят в отдел писем редакции пачками. А некоторые же читатели попробовали себя в качестве внештатных корреспондентов. Предлагаем вашему вниманию подборку из свежей почты, пришедшей по адресу: 450009, Уфа, а/я 100, в Уфе>, отдел писем или на ящик [email protected]