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Пусть вам Байдавлетов и платит!

18 января 2005, 23:14
Письма в редакцию приходят разные: веселые, грустные, тревожные. Кто ищет защиты, кто-то просит помощи, кто-то раздосадован публикациями в Уфе>. Не зря же наш еженедельник называют <самой беспокойной газетой>. Год только начался, а отклики на статьи, очерки, рецензии и даже заметки приходят в отдел писем редакции пачками. А некоторые же читатели попробовали себя в качестве внештатных корреспондентов. Предлагаем вашему вниманию подборку из свежей почты, пришедшей по адресу: 450009, Уфа, а/я 100, в Уфе>, отдел писем или на ящик [email protected]
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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