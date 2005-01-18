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Недобросовестные СМИ распространили сведения об отчислении Земфиры из университета. Популярная певица рассказала "МК", почему она не сдала сессию

18 января 2005, 23:56
В эти дни журналисты атакуют философский факультет МГУ, пытаясь выяснить, как сдает свою первую сессию рок-звезда Земфира. Девушка не пришла со своей группой ни на первый экзамен, ни на второй. Недобросовестные СМИ распространяют слухи, что учебная часть якобы уже готовится отчислить студентку Рамазанову, а певица вместо того, чтобы корпеть над учебниками, дает концерты на шикарном горнолыжном курорте Куршевеле..."МК" решил внести ясность в этот вопрос. Мы получили исчерпывающие комментарии из первых рук.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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