МВД РБ завершило служебную проверку событий в Благовещенске

В редакцию газеты в Уфе> поступило информационное сообщение пресс-службы МВД Башкирии, касающееся событий в Благовещенске. Приводим его текст полностью:<Специальные профилактические мероприятия в Благовещенске в период с 10 по 13 декабря 2004 года, которые были направлены на предупреждение и раскрытие преступлений, обсуждены 13 января 2005 года на оперативном совещании при министре внутренних дел РБ. Отмечено, что в городе и районе имелись серьезные недостатки в обеспечении общественного порядка и предупреждении правонарушений на улицах и других общественных местах.