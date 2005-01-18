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МВД РБ завершило служебную проверку событий в Благовещенске

19 января 2005, 01:24
В редакцию газеты в Уфе> поступило информационное сообщение пресс-службы МВД Башкирии, касающееся событий в Благовещенске. Приводим его текст полностью:<Специальные профилактические мероприятия в Благовещенске в период с 10 по 13 декабря 2004 года, которые были направлены на предупреждение и раскрытие преступлений, обсуждены 13 января 2005 года на оперативном совещании при министре внутренних дел РБ. Отмечено, что в городе и районе имелись серьезные недостатки в обеспечении общественного порядка и предупреждении правонарушений на улицах и других общественных местах.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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