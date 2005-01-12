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Почтовики научились превращать виртуальные письма в материальные

12 января 2005, 02:01
Новую услугу освоили сотрудники Управления федеральной почтовой связи Башкирии, филиала <Почты России>. Они теперь превращают письма, отправленные через Интернет, в обычные материальные и вручают их получателям.Как сообщили в Уфе> в УФПС РБ, пользователю сети достаточно зайти на сайт почтовиков по адресу http://ufps.ufanet.ru, написать письмо и, заполнив специальную форму, отправить его администратору узла, который примет письмо и перенаправит его в любое отделение связи Башкирии. Там текст распечатают и курьером доставят адресату наложенным платежом.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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