Почтовики научились превращать виртуальные письма в материальные

Новую услугу освоили сотрудники Управления федеральной почтовой связи Башкирии, филиала <Почты России>. Они теперь превращают письма, отправленные через Интернет, в обычные материальные и вручают их получателям.Как сообщили в Уфе> в УФПС РБ, пользователю сети достаточно зайти на сайт почтовиков по адресу http://ufps.ufanet.ru, написать письмо и, заполнив специальную форму, отправить его администратору узла, который примет письмо и перенаправит его в любое отделение связи Башкирии. Там текст распечатают и курьером доставят адресату наложенным платежом.