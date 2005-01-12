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Иностранец использовал для передачи взятки медицинскую книжку

12 января 2005, 02:00
В суд Орджоникидзевского района Уфы передано уголовное дело по обвинению 30-летнего уроженца Средней Азии в даче взятки. В столице Башкирии он зарабатывал себе на жизнь торговлей фруктами в нарушение существующих правил. От представителей власти предприниматель попытался откупиться.Как рассказал в Уфе> сотрудник пресс-службы МВД РБ Максим Родионов, на продуктовый рынок в столичной Черниковке с проверкой нагрянула налоговая инспекция. У одного из предпринимателей - выходца из Средней Азии, кроме отсутствия регистрации, проверяющие выявили целый букет финансовых нарушений.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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