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Утро похмельной казни. Затяжные праздники переросли в массовый запой

11 января 2005, 23:50
7 января. Утро. Бригада психиатров-наркологов, которых в народе называют "похметологами", катит по совершенно мертвому городу. Раз или два им перебегают дорогу мрачные граждане с зажатым под мышкой пивком. - Жизнь без водки - деньги на пиво! - замечает философски фельдшер Дима. Нарколог с 25-летним стажем Юрий Крылатов, сгребая в железный саквояж дополнительный десяток одноразовых капельниц и кипу шприцев, перебирает двадцать семь путевок, которые выписал диспетчер.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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