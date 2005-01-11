Утро похмельной казни. Затяжные праздники переросли в массовый запой

7 января. Утро. Бригада психиатров-наркологов, которых в народе называют "похметологами", катит по совершенно мертвому городу. Раз или два им перебегают дорогу мрачные граждане с зажатым под мышкой пивком. - Жизнь без водки - деньги на пиво! - замечает философски фельдшер Дима. Нарколог с 25-летним стажем Юрий Крылатов, сгребая в железный саквояж дополнительный десяток одноразовых капельниц и кипу шприцев, перебирает двадцать семь путевок, которые выписал диспетчер.