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Парламент Башкирии намерен рассмотреть в ближайшее время 73 законопроекта

12 января 2005, 01:56
К первому пленарному заседанию в новом году, которым откроется весенняя сессия, готовятся депутаты Госсобрания республики. Оно состоится 27 января.Как сообщили в Уфе> в секретариате Курултая РБ, в первой половине 2005 года парламентариев ожидает огромный объем законотворческой работы. К рассмотрению готовится масса проектов законов, 34 из которых внесены правительством Башкирии, один - Конституционным cудом РБ, один - группой депутатов Госсобрания республики, два - федерацией профсоюзов, а остальные 35 - комитетами Курултая.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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