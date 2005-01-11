Новый титул Красникова: Молодой уфимский мотогонщик стал чемпионом России

Уфимские поклонники мотогонок на льду хорошо помнят блестящее выступление молодого "кадыровца" Красникова на личном полуфинале чемпионата России, который прошел в канун Нового года на стадионе "Строитель". Николай решил не останавливаться на достигнутом и выиграл финал в Каменск-Уральском. Такой награды в коллекции молодого гонщика еще не было. После первого дня Красников уступал одному из хозяев трассы, Ивану Иванову из Каменск-Уральского, одно очко.