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Новый титул Красникова: Молодой уфимский мотогонщик стал чемпионом России

11 января 2005, 22:17
Уфимские поклонники мотогонок на льду хорошо помнят блестящее выступление молодого "кадыровца" Красникова на личном полуфинале чемпионата России, который прошел в канун Нового года на стадионе "Строитель". Николай решил не останавливаться на достигнутом и выиграл финал в Каменск-Уральском. Такой награды в коллекции молодого гонщика еще не было. После первого дня Красников уступал одному из хозяев трассы, Ивану Иванову из Каменск-Уральского, одно очко.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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