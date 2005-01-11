mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Нашествие мух: Уфимского режиссера Виталия Мухаметзянова не пугают проклятья <Мастера и Маргариты>

12 января 2005, 00:28
Новая киноработа уфимской студии , комедия <Три пожара>, появится на больших экранах столицы республики в феврале. В титрах картины значатся: Семен Стругачев ("Особенности национальной охоты"), Михаил Полицеймако ("ДМБ: Снова в бою", "Даун Хаус"), Андрей Федорцов ("Менты"). Казалось бы - удивительно, актеры со столь громкими именами снимаются у не слишком известного уфимского режиссера. Однако Виталий Мухаметзянов в этом ничего сверхъестественного не видит:- Мы всерьез занялись киноиндустрией, потому что, как мне кажется, из производства клипов уже выросли.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04