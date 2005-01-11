Нашествие мух: Уфимского режиссера Виталия Мухаметзянова не пугают проклятья <Мастера и Маргариты>

Новая киноработа уфимской студии , комедия <Три пожара>, появится на больших экранах столицы республики в феврале. В титрах картины значатся: Семен Стругачев ("Особенности национальной охоты"), Михаил Полицеймако ("ДМБ: Снова в бою", "Даун Хаус"), Андрей Федорцов ("Менты"). Казалось бы - удивительно, актеры со столь громкими именами снимаются у не слишком известного уфимского режиссера. Однако Виталий Мухаметзянов в этом ничего сверхъестественного не видит:- Мы всерьез занялись киноиндустрией, потому что, как мне кажется, из производства клипов уже выросли.