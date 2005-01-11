Куда смотрит <око государево>

Сегодня органы прокуратуры России, а вместе с ними и Башкирии отмечают профессиональный праздник.Все помнят нестареющую комедию Леонида Гайдая <Кавказская пленница>. Благодаря этому знаменитому фильму большинство из нас в детстве впервые услышали слово <прокурор>. Это к нему так рвался Шурик за справедливостью, и именно этого таинственного <прокурора> так боялись похитители невест. Было ясно, что это человек серьезный и занимается важным делом - присматривает, чтобы никто никого не обидел: Хотя заморское существительное <прокурор> появилось в русском языке еще в XVIII веке.