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Куда смотрит <око государево>

12 января 2005, 00:35
Сегодня органы прокуратуры России, а вместе с ними и Башкирии отмечают профессиональный праздник.Все помнят нестареющую комедию Леонида Гайдая <Кавказская пленница>. Благодаря этому знаменитому фильму большинство из нас в детстве впервые услышали слово <прокурор>. Это к нему так рвался Шурик за справедливостью, и именно этого таинственного <прокурора> так боялись похитители невест. Было ясно, что это человек серьезный и занимается важным делом - присматривает, чтобы никто никого не обидел: Хотя заморское существительное <прокурор> появилось в русском языке еще в XVIII веке.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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