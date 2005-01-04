Вооружившись обрезом, преступники обошли несколько игровых салонов

В субботу в Октябрьском двое в масках вынесли из зала игровых автоматов почти 20 тысяч рублей. На тот момент это была вся наличность, которая находилась в кассе салона. Угрожая двум сотрудникам предметами, похожими на охотничье ружье и обрез, преступники беспрепятственно скрылись, унося выручку. Как потом выяснилось в ходе следствия, за две недели до ограбления за нарушения, обнаруженные в этом салоне, на имя главы местной администрации было направлено предписание об отзыве лицензии на деятельность и закрытии предприятия, но оно не было выполнено.