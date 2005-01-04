Сварливая жена убила благоверного ударом скалки

Предшествующая Новому году неделя была ознаменована многочисленными семейными и дружескими скандалами со смертельным исходом. Как стало известно в , в субботу в деревне Баржау Нуримановского района в одном из домов был обнаружен труп 37-летнего мужчины с пятью ножевыми ранениями спины. Оперативники местного отдела внутренних дел установили, что убийство совершил сосед, сейчас раскаивающийся за решеткой. Крестьяне что-то не поделили во время распития спиртных напитков, и в результате два деревенских хозяйства оказались без крепкой мужской руки.