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С 1 января в столице Башкирии поднялись тарифы на жилищно-коммунальные услуги

5 января 2005, 00:34
Уфимский городской совет XXIV созыва принял решение об изменении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения. В 2005-м жителям столицы Башкирии за жилье и <коммуналку> придется платить намного больше, чем в минувшем году.Как сообщили в Уфе> в аппарате горсовета, с 1 января ежемесячная стоимость жилищно-коммунальных услуг с учетом контрольных тарифов по теплоснабжению, газу и электроэнергии равняется 22 рублям 34 копейкам на один квадратный метр площади жилья в домах с мусопроводом и лифтом.
#Новости#Общество#Денис Объедкин
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