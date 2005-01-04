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Электротранспортники дали уфимским льготникам передышку до 1 февраля

5 января 2005, 00:04
До первого февраля нынешнего года кондукторы не будут взимать плату с ветеранов труда и других категорий льготников, пользовавшихся правом бесплатного проезда в в уфимских трамваях и троллейбусах в минувшем году.Как сообщили в Уфе> в муниципальном управлении электротранспорта, согласно решению городских властей 249 тысячам жителям столицы республики предоставили ездить на трамваях и троллейбусах по единым льготным проездным билетам стоимостью 300 рублей в год.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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