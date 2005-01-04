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Дед и бабка нашли внучку в мусоропроводе

4 января 2005, 23:45
Новорожденную девочку в мусоропроводе дома на улице Зорге обнаружил дворник. Вечером он спустился в подвал и услышал детский плач. На груде мусора лежал черный пакет. К счастью, никто из жильцов дома не успел за это время выкинуть в мусоропровод ничего тяжелого.Как сообщили в Уфе> в отделе по делам несовершеннолетних Советского РУВД Уфы, выжившего чудом младенца врачи скорой помощи доставила в 17-ю городскую больницу. В результате падения у грудничка оказалась вывихнута ножка. Врачи установили, что ребенок появился на свет всего за девять дней до своего обнаружения.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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