Дед и бабка нашли внучку в мусоропроводе

Новорожденную девочку в мусоропроводе дома на улице Зорге обнаружил дворник. Вечером он спустился в подвал и услышал детский плач. На груде мусора лежал черный пакет. К счастью, никто из жильцов дома не успел за это время выкинуть в мусоропровод ничего тяжелого.Как сообщили в Уфе> в отделе по делам несовершеннолетних Советского РУВД Уфы, выжившего чудом младенца врачи скорой помощи доставила в 17-ю городскую больницу. В результате падения у грудничка оказалась вывихнута ножка. Врачи установили, что ребенок появился на свет всего за девять дней до своего обнаружения.