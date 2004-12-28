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Победные люди: "МК" - о лучших российских спортсменах-2004

28 декабря 2004, 22:44
Анастасия Мыскина и Мария Шарапова Они сделали:Хорошо быть звездой, когда ты одна - прекрасная и недосягаемая. Анне Курниковой (кстати, предстоящий год Петуха - ее год!) посчастливилось занять эту нишу первой, причем надолго. И хотя она не выиграла ни одного турнира, все равно несколько лет оставалась единственной россиянкой в десятке сильнейших - мечтой поклонников, кумиром начинающих теннисисток. Все хотели быть, как Курникова, главной целью было обогнать ее: Мыскина и Дементьева тоже начинали с этого. Теперь у юных дарований новые кумиры - Мыскина, Шарапова, Дементьева, Кузнецова.
#Новости#Спорт#Денис Объедкин
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