Победные люди: "МК" - о лучших российских спортсменах-2004

Анастасия Мыскина и Мария Шарапова Они сделали:Хорошо быть звездой, когда ты одна - прекрасная и недосягаемая. Анне Курниковой (кстати, предстоящий год Петуха - ее год!) посчастливилось занять эту нишу первой, причем надолго. И хотя она не выиграла ни одного турнира, все равно несколько лет оставалась единственной россиянкой в десятке сильнейших - мечтой поклонников, кумиром начинающих теннисисток. Все хотели быть, как Курникова, главной целью было обогнать ее: Мыскина и Дементьева тоже начинали с этого. Теперь у юных дарований новые кумиры - Мыскина, Шарапова, Дементьева, Кузнецова.