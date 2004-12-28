Мэр башкирской столицы пристыдил курящих и пьющих девушек

Вчера в администрации Уфы состоялась пресс-конференция мэра города Павла Качкаева, на которой он подвел итоги уходящего года и поделился планами на ближайшее будущее. В целом, экономические показатели 2004 года глава администрации признал достаточно удачными, принятый бюджет выполнен на 99%, во многих отраслях зафиксировано улучшение основных показателей. В промышленности объем продукции возрос на 14,5 процента по сравнению с 2003 годом. Потребительских товаров выпущено на 10 миллиардов рублей, что на 16 процентов больше, чем в прошлом году.