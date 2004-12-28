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Корреспондента <МК> в Уфе> на тайском острове Пхукет настигло цунами

29 декабря 2004, 01:16
В воскресенье мир содрогнулся от страшной новости о разрушительном землетрясении и цунами в Юго-Восточной Азии, унесших тысячи жизней во всем регионе. Эпицентр землетрясения находился у западного побережья индонезийского острова Суматра на глубине сорока километров, а гигантская волна, поднятая подземными толчками, захлестнула Индию, Малайзию, Шри-Ланку, Индонезию, Мальдивы и Таиланд.По удивительному стечению обстоятельств, репортер "МК" в Уфе" находится в эпицентре событий на тайском острове Пхукет. Наш корреспондент проводит отпуск вместе с семьей в местечке Ката-Бич с 22 декабря.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
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