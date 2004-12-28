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Искусство рефлекса

28 декабря 2004, 22:23
Кромешная тьма. Единственный источник света - стоящий на полу, мерцающий рябью советский телевизор. Зажигаются лампы. На полу лежит окровавленный труп. Возле него суетится фотограф. Милиционер начинает опрашивать собравшихся, кто, где и когда в последний раз видел убитого:Так в Уфимской художественной галерее открылась выставка художника Евгения Севастьянова под названием "Ночные ллипации". Сам автор, пока зрители были заняты дачей показаний, в майке и кальсонах уселся на телевизор перед зеркалом и принялся сам себя стричь.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
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