mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Блондинка в законе

27 декабря 2004, 22:00
Анастасия ВОЛОЧКОВА: Анастасию Волочкову знают даже те, кто имеет весьма слабое представление о балете, а под классическую музыку с удовольствием засыпает. Еще бы. Она постоянный персонаж светской хроники и участница громких скандалов. В ее женихах ходят самые богатые и влиятельные мужчины, причем не только наши, но и западные. За разбирательствами "Большой - Волочкова" и "Волочкова - Большой" страна следила похлеще, чем за страстями какого-нибудь мексиканского сериала. Ее ненавидят и считают стервой, обожают и называют богиней.
#Новости#Культура#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04