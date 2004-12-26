В экстремистскую группировку принимали уголовников

Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан выявлена преступная деятельность членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль Ислами", запрещенной 14 февраля 2003 года решением Верховного Суда РФ. Как сообщили "МК" в Уфе" в пресс-службе УФСБ РФ по РБ, целью деятельности "Хизб ут-Тахрир" в России является инициирование сепаратистских тенденций, направленных на отделение мусульманских регионов от Российской Федерации, Башкортостана в том числе, и изменение в них конституционного строя.