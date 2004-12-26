"МК" умеет катать шары

В минувшие выходные в боулинг-клубе "Ночной город" прошло первенство Уфы среди печатных СМИ. В состязании приняли участие самые активные издания, которые не побоялись вступить в тяжелую борьбу за победу. Соревнования проводились в два круга. Каждая команда состояла из четырех основных игроков и одного запасного. В первом круге сотрудники редакций газет "АиФ-Башкортостан", "Неделя", "Уфимский меридиан" и "МК" в Уфе" соревновались вместе. Команда "Московского комсомольца" набрала больше всех - 469 очков.