mkset.ru
ГлавноеВсе новости

"МК" умеет катать шары

26 декабря 2004, 16:57
В минувшие выходные в боулинг-клубе "Ночной город" прошло первенство Уфы среди печатных СМИ. В состязании приняли участие самые активные издания, которые не побоялись вступить в тяжелую борьбу за победу. Соревнования проводились в два круга. Каждая команда состояла из четырех основных игроков и одного запасного. В первом круге сотрудники редакций газет "АиФ-Башкортостан", "Неделя", "Уфимский меридиан" и "МК" в Уфе" соревновались вместе. Команда "Московского комсомольца" набрала больше всех - 469 очков.
#Новости#Происшествия#Денис Объедкин
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
Сенатор Ирек Ялалов рассказал о своем конфликте с экс-главой Башкирии Хамитовым
Вчера, 20:36
Депутат из Башкирии обвинил народ в иждивенчестве и посоветовал зарабатывать деньги
Вчера, 12:07
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04