Глеб Павловский: Искусство революции - в предпродажной подготовке

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский жителям Башкирии известен тем, что во время прошлогодних президентских выборов открыто объявил одного из кандидатов на главное кресло республики в принадлежности к группе лиц, задумавших <ползучий переворот> в политической системе России. Г-н Павловский утверждал, что одной из главных операций этой группировки стало участие в ключевых региональных выборах, в том числе и в Башкирии.