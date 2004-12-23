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Глеб Павловский: Искусство революции - в предпродажной подготовке

23 декабря 2004, 17:06
Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский жителям Башкирии известен тем, что во время прошлогодних президентских выборов открыто объявил одного из кандидатов на главное кресло республики в принадлежности к группе лиц, задумавших <ползучий переворот> в политической системе России. Г-н Павловский утверждал, что одной из главных операций этой группировки стало участие в ключевых региональных выборах, в том числе и в Башкирии.
#Новости#Политика#Денис Объедкин
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