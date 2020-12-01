Россиянам рассказали, где провести новогодние праздники

Многие из тех, кому довелось побывать в Башкортостане, сравнивают местные уникальные природные территории, горные курорты со Швейцарией, причём схожесть отмечают не только в пейзажах, но и в чистейшем воздухе, натуральных продуктах. Уфа — современный миллионник с хорошими гостиницами и ресторанами. Изюминка республики — горнолыжные курорты Банное, Абзаково с протяжёнными трассами — более 3 километров длиной, каждая. Есть интересные маршруты по восхождению на Иремель. Всё это сочетается с прекрасной логистикой, современным аэропортом и десятками рейсов в день. Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества. Наставник конкурса «Мастера Гостеприимства»