Россиянам рассказали, где провести новогодние праздники

Заместитель исполнительного директора Русского географического общества, наставник конкурса «Мастера гостеприимства» Сергей Корлыханов предложил интересные варианты новогоднего отдыха в Башкирии.

В этом году у россиян будет самый необычный Новый год в современной истории. На фоне карантинных ограничений возникает вопрос, как отметить Новый год интересно и увлекательно. Кто-то встретит праздник в кругу семьи, а те, кто любит встречать Новый год в дороге или новых местах, захотят куда-то отправиться. Эксперты самого крупного конкурса в туристической сфере России «Мастера гостеприимства» рассказали о вариантах отдыха на зимних каникулах. Второй сезон конкурса стартовал 17 ноября, когда началась регистрация будущих участников. Заявки принимаются до середины января. Цель конкурса — найти лучших управленцев и удачные авторские проекты в сфере туризма и гостеприимства. На конкурс участники могут предложить авторский тур, фестиваль или событийное мероприятие, инвестиционный проект или проект по строительству или модернизации существующей туристской инфраструктуры, а также образовательный, информационный или просветительский проект. Ведущие специалисты индустрии гостеприимства оценят проекты. Помимо денежных грантов, победители получат в наставники известных рестораторов, отельеров и управленцев. Башкирия: российская Швейцария Многие из тех, кому довелось побывать в Башкортостане, сравнивают местные уникальные природные территории, горные курорты со Швейцарией, причём схожесть отмечают не только в пейзажах, но и в чистейшем воздухе, натуральных продуктах. Уфа — современный миллионник с хорошими гостиницами и ресторанами. Изюминка республики — горнолыжные курорты Банное, Абзаково с протяжёнными трассами — более 3 километров длиной, каждая. Есть интересные маршруты по восхождению на Иремель. Всё это сочетается с прекрасной логистикой, современным аэропортом и десятками рейсов в день. Сергей Корлыханов, заместитель исполнительного директора Русского географического общества. Наставник конкурса «Мастера Гостеприимства»

