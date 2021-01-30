«Салават Юлаев» снова побеждает «Барыс», у Алексеева вновь решающая шайба

Нет проблемы в том, что встреча выездная. Перед домашними «Салават» тоже в информационном плане пассивен, даже дерби с казанцами получает мало внимания. Но есть мотивация и сугубо прагматичная: людям интереснее купить билет на «обычного» соперника, если они узнают, как с ним бывает весело.