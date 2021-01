«Салават Юлаев» снова побеждает «Барыс», у Алексеева вновь решающая шайба

Очередной ранний гол не помешал уфимцам отыграться с 0:2 в столице Казахстана.

Матчи с «Барысом» тоже можно раскручивать Игры «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» — бессмертное «Зеленое дерби», самое хардкорное противостояние в КХЛ. Заслужили особый статус и стали классическими встречи с «Металлургом» и «Авангардом». Клубы и освещать их должны лучше. Но есть и другие матчи, которые никак не назвать проходными. Даже у болельщика с маленьким опытом «Барыс» запросто может ассоциироваться с камбэками и большим количеством шайб. Почему бы и тут не готовить видео, статистику, мемы, интервью? Нет проблемы в том, что встреча выездная. Перед домашними «Салават» тоже в информационном плане пассивен, даже дерби с казанцами получает мало внимания. Но есть мотивация и сугубо прагматичная: людям интереснее купить билет на «обычного» соперника, если они узнают, как с ним бывает весело. Photo: «Барыс» «Салават» медленно включается в игру: опять ранний гол В трех играх из четырех последних «бело-зеленые» пропускают на старте периода: против «Трактора» на выезде: челябинцы открыли счет на 52-й секунде,

второй гостевой матч с «Амуром»: «тигры» сравняли на 6-й секунде второго периода,

сегодня: «Барыс» отличился на отметке 3:41, но с первого броска. Довольно странный тренд, учитывая, что главный тренер «юлаевцев» Томи Ламса неизменно повторяет о важности первых минут. Такое не впервые. Другие примеры пропущенных голов в первые пять минут периода (не считая овертаймы): 14 января, «Барыс» — «СЮ» 3:6. 22:57, 1:1 Панюков

10 января, «СЮ» — «Ак Барс» 7:3. 3:47, 0:1 Да Коста

22 декабря, «СЮ» — «Динамо» Минск 8:3. 20:41, 0:1 Горбунов

7 декабря, «СЮ» — «Металлург» 1:3. 3:32, 0:1 Плотников

28 ноября, «СЮ» — СКА 2:3Б. 23:24, 2:1 Бурдасов

25 ноября, «СЮ» — «Нефтехимик» 6:2. 4:49, 1:1 Шиксатдаров

20 ноября, «СЮ» — «Спартак» 2:1Б. 21:29, 0:1 Никонцев

14 ноября, «Динамо» — «СЮ» 3:4ОТ. 1:34, 1:0 Ефремов. 4:45, 2:0 Кулемин

26 октября, «СЮ» — «Локомотив» 0:5. 3:59, 0:1 Ландер, 44:48, 0:5 Алексеев

17 октября, «СЮ» — «Авангард» 3:4Б. 1:22, 1:0 Каски

15 октября, «Куньлунь» — «СЮ» 5:3. 21:28, 1:2 Шинкарук. 41:11, 3:3 Кристо

12 октября, «СЮ» — «Барыс» 2:3ОТ. 41:21, 2:1 Мусоров

5 октября, «Ак Барс» — «СЮ» 4:1. 4:55, 1:0 Да Коста. 42:02, 2:1 Азеведо

3 октября, «Нефтехимик» — «СЮ» 1:4. 22:33, 1:0 Галузин

30 сентября, «СЮ» — «Автомобилист» 1:4. 3:33, 0:1 Белоусов. 24:00, 0:2 Мэйсек

26 сентября, «СЮ» — «Витязь» 6:5. 2:06, 0:1 Дэнфорт. 42:54, 4:5 Теденбю

22 сентября, «СЮ» — «Сочи» 2:3. 23:52, 0:2 Галимов

17 сентября, «Ак Барс» — «СЮ» 4:1. 22:11, 2:1 Зарипов

9 сентября, «Спартак» — «СЮ» 5:3. 2:58, 1:0 Лехтеря. 21:10, 3:2 Юсе Photo: «Барыс» Итого 32 гола в основное время (из 130, 24,62%) были пропущены в первые пять минут периода. Из них в первые пять минут матча 13 (28,89% от 45 шайб), в первые пятиминутки второго и третьего отрезка матча 11 (25,58%) и 8 (19%) соответственно. В целом ничего трагичного: пять минут — это же четверть периода, вот и шайб почти четверть. Все же небольшой перекос в сторону первого периода присутствует, да и ранние голы были в 5 из 9 последних встреч. Но так же этот список говорит о стойкости к подобным ударам судьбы и воле к победе — тут достаточно камбэков. Photo: «Барыс» Два никаких периода и легионеры-спасатели «Барыс» мог бы в это время праздновать успех, если бы использовал хоть одну из пяти подряд попыток большинства. «Юлаевцы» и так не славятся дисциплиной, а сегодня превзошли сами себя. Фол Теему Хартикайнена случился еще и в атаке (после несостоявшегося выхода 1 в 0), Филип Ларсен оказался наказан за выброс шайбы. Словно продолжался матч с «Амуром» — там в чужой зоне нарушал Дмитрий Кугрышев, а выкидывал шайбу Маркус Гранлунд. Хотелось услышать от главного тренера, почему две подряд игры у подопечных нет дисциплины. Типичные ответы Томи Ламсы: либо не знает, либо надо посмотреть. Либо, как сегодня, меняет тему — мол, зато в меньшинстве отработали. Два периода не ладилось практически ничего. Всего 9 бросков в створ (3 — в втором периоде), удаления, всего четыре вбрасывания в атаке (2-2). Первую двадцатиминутку завалили по качеству атак после входа с контролем (5/16), во второй 7-8 вбрасывания. СЮ Барыс Δ Corsi for (CF) 58 45 13 CF, % 56,31% 43,69% 12,62% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 20 22 -2 PDO, % 100,91% 99,09% 1,82% Броски мимо створа 26 18 8 БВ вообще 23 27 -4 Доля БВ в общем числе бросков 46,94% 60,00% -13,06% БВ за минуту в атаке 2,56 2,73 -0,17 Блокшоты за минуту в защите 1,01 1,67 -0,66 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 0 2 -2 БВ первой тройки 7 4 3 БВ защитников 8 8 0 Пробросы 5 на 5 1 1 0 ВВбр после пробросов 1 1 0 Вход 5 на 5 22 21 1 Брак при входе 5 на 5 26 19 7 Эффективные попытки входа, % 45,83% 52,50% -6,67% Вброс 5 на 5 8 6 2 Брак при вбросе 5 на 5 15 14 1 Эффективные попытки вброса, % 34,78% 30,00% 4,78% Использование входа 5 на 5, % 67,61% 66,67% 0,94% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 37 32 5 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 90 76 14 Эффективные смены в атаке, % 41,11% 42,11% -0,99% Вход 5 на 5 с БВ 6 9 -3 Вход 5 на 5 с БВ, % 12,50% 22,50% -10,00% Вброс 5 на 5 с БВ 4 3 1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 17,39% 15,00% 2,39% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 12 13 -1 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 9,45% 12,04% -2,59% Коротко про голы хозяев: а) они объективно красивы, б) они заброшены из-под защитников, «Барыс» воспользовался пассивностью. Особенно ярко оба свойства проявились в случае шайбы Никиты Михайлиса, который «съел» Павла Коледова. Ламса слегка лукавит, когда говорит, что после 0:2 за 40 минут ничего не меняли в перерыве. Во-первых, я вообще не верю, что у «СЮ» есть система игры — я вижу по отдельности класс финнов, надежность Александра Кадейкина с Владимиром Жарковым и универсальность Александра Алексеева. Во-вторых, можно посмотреть на игровое время первого звена по периодам. Их айстайм был наибольшим в команде именно в третьем сегменте. Маркус Гранлунд: 6:22 (7 смен), 4:57 (4), 8:27 (10)

Сакари Маннинен: 6:38 (7), 5:42 (4), 7:52 (9)

Теему Хартикайнен: 5:43 (6), 5:04 (5), 7:44 (9) В заключительной трети основного времени было единственное большинство, в котором первая спецбригада обычно играет примерно полторы минуты. Количество смен выросло примерно двукратно, сами смены стали короче. Photo: «Барыс» Грубо говоря, иностранцев стали выпускать практически через раз. На третий матч выезда Хабаровск — Нур-Султан даже им непросто, но таково было решение. Сейчас-то у них будет время на отдых, но в плей-офф такой план много раз использовать рискованно. Иностранцы выжали из себя максимум. Они существенно подняли темп встречи. Это позволяло проводить наконец приличные позиционные атаки — то есть, вернуться в зону комфорта. В одной из них капитан «Барыса» Даррен Диц сфолил против капитана «Салавата» Григория Панина. В прошлой встрече команд он тоже отметился негативно: 2+10 и спасительное большинство для Уфы. «Юлаевцы» не забросили, но потом вынудили оппонента совершить единственный за матч проброс и фактически захватили инициативу — посмотрите, как взлетел график бросковой активности после 45-й минуты. Кроме того, в третьем периоде стало больше вбрасываний в чужой зоне (выиграно 7 из 10). Интересно, что в других двух зонах по «точке» ничья — то есть, перевес был достигнут именно в конце матча и именно в атаке. Оба гола уфимцев (разделенные лишь 90 секундами) объединяет расторопность у правого борта. Харти снова продемонстрировал легитимность своего прозвища «Железная спина». Даже два игрока казахстанской команды не смогли помешать финну сделать короткий перевод Сакари Маннинену. Номер 65 был оперативен в своем пасе с неудобной руки Михаилу Науменкову, который так же быстро сделал поперечный пас Филипу Ларсену. Датчанин заранее замахнулся и щелкнул. Во второй шайбе реабилитировался Павел Коледов. Только вышедший на смену защитник помешал Валерию Орехову вывести шайбу из зоны астанчан и подбил шайбу как раз на клюшку Маннинену. Сакари по каким-то причинам (пятый игрок «Барыса» так и не покажется в кадре вплоть до гола) не встретил абсолютно никакого сопротивления и невозбранно сравнял счет на совершенном чистом льду. Алексеев снова забрасывает победную шайбу и снова «Барысу» Еще одно дежавю. Речь не только про второй подряд камбэк «юлаевцев» в столице Казахстана. Даррен Диц — не единственный игрок «Барыса», повторивший свою ошибку в противостоянии с Уфой. В прошлом матче команд откровенно плохо на возврате сыграл один из лидеров клуба и один из самых главных любимцев болельщиков астанчан, Никита Михайлис. Он (и Роман Старченко) тогда никак не помешал подключиться к роковой атаке Александру Алексееву. На сей раз просто не сравнялся с Алексеевым по скорости. И не сравнялся бы: поздно увидел. Алексеев начал разгон практически сразу после того, как Джефф Плэтт затормозил за воротами. Когда Маннинен уже принял шайбу от канадского белоруса, Алексеев уже сделал пару шагов за спину Михайлису (это Никита уже заметил). Ускорение позволило Александру легко оторваться от «десятки» «Барыса», Сакари даже позволил себе прокатить на прямых ногах и прицелиться с пасом. Дальше было шоу номера 56. Короткой строкой Александр Алексеев два подряд матча провел по 3 хита. Набирал очки в 7 из 10 игр, 4+3 за отрезок. Александр Кадейкин: пять подряд игр более половины выигранных вбрасываний. 67,61% за отрезок. Сакари Маннинен набирает очки пять подряд игр, девятый матч с не менее, чем 3 очками в «регулярках», третий в сезоне. В случае победы над рижским «Динамо» 4 февраля «юлаевцы» продлят серию викторий до четырех матчей. В последний раз подобное было в сезоне 18/19. Следующий матч: 4 февраля, 19:00. «Салават Юлаев» — «Динамо» Рига

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter