Импортное качество. Хартикайнен, Плэтт и Метсола добыли победу «СЮ» в Хабаровске

Шайба не вытекала из логики игры — так говорят, когда ведут в счете те, у кого меньше контроля. Но было бы совсем несправедливо, если бы Хабаровск не конвертировал свои усилия хоть во что-то на табло. Причем их усилия это не стандартное «бились, бегали, боролись».