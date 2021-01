Импортное качество. Хартикайнен, Плэтт и Метсола добыли победу «СЮ» в Хабаровске

«Салават Юлаев» победил «Амур» в гостях впервые с 17 октября 2016-го года. Mkset — о старте дальневосточного выезда.

Слоу-мо О проблемах с настроем на десятый клуб Востока никто не говорил. Все ключевые игроки здоровы. Перед выездом в Хабаровск было четыре полных дня без игр. При этом двигался «Салават» так, словно только что был на предсезонке Владимира Крикунова. В матче с «Трактором» в Челябинске уфимцы тоже катались примерно в половину скоростей от уровня «Зеленого дерби» против «Ак Барсом». Опять создалось впечатление, что команда слишком уставшая и никак не восстановится. Косвенно это подтвердил и Томи Ламса (а прямо он мало что вообще говорит). Послезавтра тему физики стоит рассмотреть более детально. Понятно, что выезд в Хабаровск тяжелый, но «на второй передаче» двигались и до этого. Photo: «Амур» Времена меняются. Сейчас уже слишком нагло ждать тотального контроля даже с «Амуром» Ни о каком доминировании и инициативе речь не шла даже примерно. Об этом свидетельствуют не только броски по воротам (46-27 в пользу «Амура»), но и время в атаке: 12:15 против 7:26. При том, что по удалениям равенство 6-6. Об острых зубах и когтях амурского тигра будет дальше. Сначала — как «юлаевцы» все же победили. Причем в Хабаровске это первая победа с 17 октября 2016 (5:4Б), после чего проследовало пять проигрышей в гостях. «Отскочили»? Я думаю, никто из игроков не обидится, если вы так им напишете в Инстаграме. По большому счету, кроме двух шайб да трех-четырех голевых моментов, в атаке не было ничего. Иногда и этого хватает. Вопрос в том, чего хочется. Photo: «Амур» Очевидно, публике хочется видеть уверенные безоговорочные победы. Необязательно даже разгромы — сейчас не первый сезон КХЛ, когда могли в гостях унижать «Авангард» и «Металлург» 5:1, уже не тот состав, не те тренеры, не те финансы. Возможно, мы даже сейчас требуем слишком много. Лига стала более равной, пусть и значительно просела по «среднему уровню» мастерства и таланта. Наверное, в 2031-м у болельщиков даже мыслей не будет о том, чтобы надеяться разгромить хоть кого-то. Плэтт, Харти, Метсола — звезды дня у Уфы Соперников это, наверное, бесит. «Бело-зеленые» мало контролировали шайбу в большинстве, «Амур» 10 раз вывел шайбу за три попытки (плюс один раз вышли из зоны с контролем, бросили, и одна попытка была прервана), всего четыре броска в створ… Но забросили даже так. Даже не «даже так», а именно вот таким нелепым образом. Джефф Плэтт, конечно, бросил хлестко, точно над плечом. Чистый вратарский гол. На уровне КХЛ голкипер, тем более иностранец, должен четко исполнять такие базовые вещи. Шайба не вытекала из логики игры — так говорят, когда ведут в счете те, у кого меньше контроля. Но было бы совсем несправедливо, если бы Хабаровск не конвертировал свои усилия хоть во что-то на табло. Причем их усилия это не стандартное «бились, бегали, боролись». Без жесткой фиксации, но Сергей Светлов использовал наложения троек. Чсто шеф «Амура» ставил тройку братьев Зогорна и Кирилла Рассказова против звена Владислава Картаева. Линии Сакари Маннинена много противостояли третьи-четвертые сочетания. Как и в случае с «Сибирью», хабаровчанам отчаянно не хватает техники. Тренер беспомощен, если люди пробрасываются без давления или из-за неудачного вброса. Каждое лишнее движение рукой, чтобы вытянуть клюшку для приема паса, съедает время. «Амуру» надо отдать должное. Приятно видеть хорошую спортивную агрессию и желание у команды, которая сохраняет только формальные шансы на попадание в топ-8. И Сергей Светлов тоже заслуживает слов уважения — наставник, который раньше был чуть ли не рекордсменом по увольнениям, последние пару лет создает очень отчаянные и кусачие коллективы. Он сможет использовать эту статистику, чтобы утешить своих подопечных. У «Амура» огромный перевес по бросковым попыткам 5 на 5, подключениям защитников, количеству и качеству смен в атаке. Счет по броскам в створ за последние пять минут — 11:0. СЮ Амур Δ Corsi for (CF) 36 82 -46 CF, % 30,51% 69,49% -38,98% Голы 5 на 5 1 1 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 22 35 -13 PDO, % 101,69% 98,31% 3,38% Броски мимо створа 12 33 -21 БВ вообще 27 46 -19 Доля БВ в общем числе бросков 69,23% 58,23% 11,00% БВ за минуту в атаке 3,63 3,76 -0,12 Блокшоты за минуту в защите 1,14 0,67 0,47 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1 БВ со входа в зону 5 на 5 1 6 -5 БВ первой тройки 8 8 0 БВ защитников 6 19 -13 Пробросы 5 на 5 5 7 -2 ВВбр после пробросов 7 5 2 Вход 5 на 5 19 28 -9 Брак при входе 5 на 5 12 7 5 Эффективные попытки входа, % 61,29% 80,00% -18,71% Вброс 5 на 5 2 8 -6 Брак при вбросе 5 на 5 7 12 -5 Эффективные попытки вброса, % 22,22% 40,00% -17,78% Использование входа 5 на 5, % 77,50% 63,64% 13,86% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 43 -10 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 67 77 -10 Эффективные смены в атаке, % 49,25% 55,84% -6,59% Вход 5 на 5 с БВ 10 18 -8 Вход 5 на 5 с БВ, % 32,26% 51,43% -19,17% Вброс 5 на 5 с БВ 0 3 -3 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 15,00% -15,00% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 21 -6 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,00% 17,50% -2,50% Все же усилия команды в оранжевом воплотились в «тачдаун» — однако гол не был засчитан. Сирена уже оповестила об окончании стартового периода. Зато удалось забросить без всяких проблем уже во второй двадцатиминутке. Владимир Михасенок (22-летний дебютант КХЛ) «с мясом» внес шайбу в зону атаки, позволив Михалу Йордану сделать подбор (хоть шайбу он и не «укротил»). Михасенок не получит очков за этот гол, но его должны отметить партнеры за другое — он помешал Петру Хохрякову сделать подбор. Александр Шаров приложился к шайбе, а в это время Дмитрий Архипов как раз закрывал Юхе Метсоле видимость. Юха — главная звезда матча. Дело не только в числе спасений (45 на 46 бросков), но и в их важности и своевременности. Испортивший ему «сухарь» Шаров сказал, что кипер «ловит мертвые шайбы». Вот некоторые эпизоды. В основном, в позиционном нападении. Главный тренер «юлаевцев» Томи Ламса не сказал, кто сыграет на последнем рубеже в четверг. Не исключено, что Метсоле дадут выходной после сегодняшних приключений. В третьем периоде уфимцы все же проснулись. Стало больше контроля, были шансы у Дмитрия Кугрышева, Александра Алексеева. Забросил и, как оказалось, всех в итоге спас, Теему Хартикайнен. Настоящий главнокомандующий уфимского хоккея. Интересно получилось, что перед голом в зону атаки строем вошли Филип Ларсен, Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд — практически как звено. Это потому, что изначально в своей зоне Харти пробросил шайбу вперед по правому борту и поменялся местами с защитником. Выбор позиции позволил финну стать вторым темпом атаки. Игроки «Амура» весьма четко разобрали гостей для опеки один в один. Но их было трое — остальные не сумели вернуться. В этот самый момент на сцене появляется посол финского хоккея в Башкирии. Ларсен видел его заранее, потому и резко затормозил. Более того, изначально у датчанина и опций практически не было — или пас, или бросок из не очень хорошей позиции. Надо отметить у Гранлунда не только ассист. Маркус воспользовался нерасторопностью Шарова и «отклеился» от него. Номер 60 возник у дальней штанги, ближе к воротам сместился и Теему. Почему это важно? Теоретически, мог бы пройти пас и на Гранлунда — дополнительный вариант. Но пас Хартикайнену сделать было удобнее (там и двое оставшись хабаровчан успели на возврат) — у него был идеальный коридор перед Мареком Лангхаммером. Позиция (Теему даже поудобнее взялся) и сила броска создали победный гол. Будет интересно сравнить, как изменится общая картина послезавтра. Спаренные матчи всегда славились чувством реванша. Photo: «Амур» Короткой строкой Александр Кадейкин имеет отличные шансы по итогу «регулярки» выиграть более 60% вбрасываний. Пока приблизительно 59,3%. С «Амуром» — снова элитный уровень, 75% выигранных «точек». 24-й такой матч в регулярных чемпионатах КХЛ (только в играх с не менее, чем 10 «точками»). В 2021-м году первая бригада большинства (легионеры и Кадейкин) забрасывала только в двух матчах. В семи остальных случаях отметились представители второго состава, который получает обычно максимум 35-40 секунд на времени на попытку. В восьмой раз в «регулярках» КХЛ по воротам Юхи Метсолы нанесено не менее 45 бросков. Одержана пятая победа в подобных встречах, пропустил лишь 16 шайб, парировал 95,96% бросков. Следующий матч: 28 января, 14:00. «Амур» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ

