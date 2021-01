Долгожданный гол Амирова, наглый пас Хартикайнена. Как «Салават» победил «Амур»

Проблемы с дисциплиной, неоднозначный матч Даниила Тарасова и возросшая динамика. Самое главное о втором матче уфимцев с хабаровчанами.

Более динамичный и равный хоккей Позавчера «Салават» играл вторым номером два периода. Хозяева порядочно запирали «юлаевцев» в зоне. Совершенно неудивительно, что они в итоге перебросали 46-27 и почти на пять минут дольше играли в атаке. «Бело-зеленые» на сей раз избежали подобного давления, начав более рьяно. Возможно, отчасти это связано с тем, что матч пришелся на третий день акклиматизации в Хабаровске. Все равно не скажем, что Уфа доминировала, но по такому содержанию это было необязательно. «Амур» снова никто не имеет морального права упрекнуть в отсутствии желания или воли. Но «тигры» страдают от недостатка мастерства и на сей раз это вылилось не только в то, что плохой пас или неустойчивое положение корпуса ломают «позиционку». Восемь пробросов за игру, из которых шесть в стартовой трети — перебор. Это ломает ритм. Справедливости ради, они выиграли большинство вбрасываний после пробросов, но тратятся силы и наложение звеньев, которым активно пользовался Сергей Светлов во вторник, не сработает. Необходимо позитивно оценить длительный позиционный розыгрыш. Гол Михаила Науменкова вырос именно из длительного штурма. Еще один показательный эпизод. Порядка минуты первое сочетание, усиленное Родионом Амировым, грузило хабаровчан, пользуясь отложенным штрафом. Последний интересный момент — эмоции дня. Петр Хохряков на старте второго периода мог обыграть Евгения Аликина один на один, но не удалось. После этого центральный нападающий сломал свою клюшку. Для нейтрального зрителя (а днем его должно быть достаточно) игра должна была получиться весьма яркой, ибо прибавил относительно вторника еще и «Амур», пусть хозяева и имели меньше бросковых попыток (59 против 82). СЮ Амур Δ Corsi for (CF) 37 59 -22 CF, % 38,54% 61,46% -22,92% Голы 5 на 5 2 2 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 21 23 -2 PDO, % 100,83% 99,17% 1,66% Броски мимо створа 13 27 -14 БВ вообще 27 33 -6 Доля БВ в общем числе бросков 67,50% 55,00% 12,50% БВ за минуту в атаке 2,57 2,89 -0,31 Блокшоты за минуту в защите 1,05 0,48 0,57 БВ после ВВбр 5 на 5 1 2 -1 БВ со входа в зону 5 на 5 2 1 1 БВ первой тройки 8 12 -4 БВ защитников 7 10 -3 Пробросы 5 на 5 3 8 -5 ВВбр после пробросов 3 8 -5 Вход 5 на 5 19 23 -4 Брак при входе 5 на 5 22 18 4 Эффективные попытки входа, % 46,34% 56,10% -9,76% Вброс 5 на 5 3 5 -2 Брак при вбросе 5 на 5 8 17 -9 Эффективные попытки вброса, % 27,27% 22,73% 4,55% Использование входа 5 на 5, % 78,85% 65,08% 13,77% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 27 35 -8 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 72 87 -15 Эффективные смены в атаке, % 37,50% 40,23% -2,73% Вход 5 на 5 с БВ 12 11 1 Вход 5 на 5 с БВ, % 29,27% 26,83% 2,44% Вброс 5 на 5 с БВ 1 2 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 9,09% 9,09% 0,00% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 15 17 -2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,15% 13,93% 1,22% Тем не менее, игроки Сергея Светлова тоже пару раз загрузили зону… …провели, пожалуй, самую эффектную контратаку матча… …и сумели расстроить Даниила Тарасова молниеносной атакой на шестой секунде второй двадцатиминутки. Хотя Даниил тут может винить только себя — по сути, просто подарил шайбу сопернику. Если бы не эта сцена, кипер вполне заслужил бы высокую оценку за матч. Вовремя занимал позицию, не так много отбивал перед собой (но эта болезнь иногда до сих пор его преследует). Однажды, кстати, ему пришлось побыть в игре без клюшки, но партнеры подстраховали. Как и позавчера, матч был спасен финнами. Но на сей раз не было такого нерва, в целом уфимцы лучше контролировали ситуацию и оставили более цельное и хладнокровное впечатление по итогу встречи. Если КХЛ решит составить подборку лучших голевых пасов «регулярки», то данное решение Теему Хартикайнена претендует на место в топ-10. Это история не про элегантность, а про уверенность. Главный номер 70 в новейшей истории одной рукой вел шайбу, а другой — издевательски легко защищался от попыток Валентина Пьянова совершить отбор. Затем он сделал пас под клюшкой вратаря. Сакари Маннинен должен угостить Харти ужином после такого ассиста. Photo: «Амур» Первый гол Амирова за семь матчей Родион был одной из главных надежд отечественных болельщиков на минувшем молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне. Закончился турнир для России плачевно — низкие скорости, неуверенность во всем, ужасные 1:9 в полуфинале и матче за бронзу. Амиров тоже не впечатлил. Но после таких провалов у здравомыслящего спортсмена спадают розовые очки и появляется больше желания себя проявить. Номер 27 после МЧМ долго был в тени. Пара неиспользованных шансов, много «выстрелов вхолостую». Интересно, что последний гол был аккурат перед поездкой в сборную. С тех пор 19-летний крайний форвард не внес принципиальных изменений в свой стиль (броски ради бросков, мало паса, много самостоятельного входа, ничего «чернового»). Думаю, придется все же измениться, чтобы избежать следующего сезона в духе «забил пачкой, а потом пустой месяц». Потому что это буквально так: 6 безголевых игр, потом дубль "Витязю", гол "Автомобилисту",

затем 13 безголевых игр, по шайбе СКА и "Нефтехимику",

опять 7 безголевых игр, гол "Амуру". Вернемся к голу. Прежде всего — Артем Пименов (впервые играющий в этом сочетании) четко выиграл вбрасывание прямо на клюшку Александру Алексееву, что позволило «бело-зеленым» закрепиться в чужой зоне. Пименов же навязал борьбу Доминику Машину, позволив уроженцу Ишимбая совершить подбор. У Машина матч вообще не задался — на видео с шайбой Маннинена именно он страдает, опустив голову на скамейке. Амиров внезапно получил кучу свободного пространства (ибо два человека почему-то сбились на Алексеева), лихо прокатился по всей чужой территории, выбрал удобную позицию и, слегка присев, очень мощно бросил. Это и вратарский гол тоже. Photo: «Амур» Двойка по поведению Вроде, напрашивается пункт об оценке обмена Науменков-Сошников спустя три месяца после сделки с ЦСКА — ведь Михаил отличился в бело-зеленом свитере уже в четвертый раз, а у Никиты за «армейцев» лишь три гола. Но я передумал писать об этом после вот этой смены: В 2021-м году Михаил проводит без штрафов не более двух встреч подряд. В Новосибирске и вовсе 14 штрафных минут за игру. Конечно, это портит впечатление от игры. Надо еще и контекст учитывать. В матче против записного аутсайдера «СЮ» дважды потерял большинство из-за собственных фолов (ошибка Науменкова, позднее подножка Джеффа Плэтта), потом еще и нарушение Дмитрия Кугрышева в атаке, а в нервной концовке Маркус Гранлунд выкидывает шайбу на трибуны. То, что Маркус — мастер получать фантастически ненужные штрафы, нам известно давно. Удаление Кугрышева еще сильнее гасит его шансы на контракт — Дмитрий и так схлопотал 4 минуты в Челябинске неделю назад, у него и так за 22 игры один гол. На данный момент номер 18 — самый явный «кандидат на отчисление». Никто не забыл, как он здорово выступал во время карантина легионеров и наряду с Михаилом Воробьевым и Родионом Амировым тащил команду, как мог. Увы, похоже, это была единственная вспышка. Жить старыми заслугами нельзя. Остаток «регулярки» и плей-офф (в который Уфа официально пробилась) — последние шансы крайнего нападающего. Короткой строкой Для второго бомбардира и ассистента капитана «Амура» Томаша Зогорны матч был последним в сезоне. Нападающий вскоре станет отцом. Чех принял решение закончить выступление в чемпионате и вернуться к семье. Photo: «Амур» Впервые с 2014-го года «Салават Юлаев» выиграл в Хабаровске подряд хотя бы два матча. Если смешивать историю выступлений с плей-офф, то это всего шестой случай после 1999-го года (когда клуб был переименован в «Амур») с двумя победами в Хабаровске кряду. Александр Кадейкин выиграл ровно 2/3 вбрасываний за четыре матча. Всего у команды 50,43% успеха «на точке», а без ведущего центра лишь 47,24%. Впервые с 16 ноября и за 22 игры Маркус Гранлунд не бросал по воротам. Григорий Панин блокирует по три броска соперника подряд в двух встречах. Александр Алексеев провел три силовых приема после трех матчей без хитов. Следующий матч: 30 января, 16:00. «Барыс» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, КХЛ ТВ, БСТ

