Долгожданный гол Амирова, наглый пас Хартикайнена. Как «Салават» победил «Амур»

Двойка по поведению

Вроде, напрашивается пункт об оценке обмена Науменков-Сошников спустя три месяца после сделки с ЦСКА — ведь Михаил отличился в бело-зеленом свитере уже в четвертый раз, а у Никиты за «армейцев» лишь три гола. Но я передумал писать об этом после вот этой смены: