«Почувствовали запах крови». «СЮ» традиционно громит минское «Динамо» три года подряд

Дебют Джеффа Плэтта, ошибки защитников и самые эффектные моменты встречи — в обзоре Mkset.

Разгром не спрячет ошибки Первый период отправил на четыре с половиной месяца назад. Подобные потери и ошибки на ровном месте — обычное дело для летнего хоккея. После почти двух третей «регулярки» девятидневный перерыв хорошим игрокам не помешает. Павел Коледов и Дмитрий Коробов на данный момент не те защитники, с которыми можно спокойно идти в плей-офф. Порой у них страдают выбор позиции и скорость. После «Салавата» они не смогут получить контракты в больших клубах. Далеко не факт, что через три года они вообще будут в КХЛ. Маркус Гранлунд до своего гола (созданного космическим пасом Теему Хартикайнена) больше вредил, чем помогал. В первом периоде он допустил перехват, приведший к опасному выходу соперника 1 в 0 в большинстве. Во втором периоде опять же неточность в передаче положила начало первому голу минского «Динамо». Через неполных пять минут Маркус удалился. Со стороны номера 60 было опрометчиво хватать клюшку оппонента на глазах у рефери. Это лишь выдержки. Они приведены для того, чтобы напомнить о недавнем кризисе «Салавата», который не стал и не мог стать сюрпризом поскольку ошибки, в том числе столь грубые, были весь сезон. За победами их видно плохо, но такова полная картина. Если в одном матче содержание не повлияло на результат, то повлияет в другом. Недавно разговаривал с лидером «Трактора» Лукашем Седлаком. Он заметил, что на фоне серии побед проблемы в игре ускользают от внимания. Если у «СЮ» такое, то это подобно вечному использованию обезболивающего вместо лечения. В своем текущем виде «юлаевцы» не смогут совладать в первом раунде плей-офф ни с «Ак Барсом», ни с тем же «Трактором» — там рабочая система. Если Боб Хартли опять перекрутит гайки, то удастся побиться с «Авангардом», возможно, с «Магниткой», они тоже создают проблемы сами себе. Photo: «Салават Юлаев» На публике главный тренер Томи Ламса точно не любит признавать ошибки и конкретно разбирать точки роста. Его «I am satisfied» — локальный мем пресс-центра «Уфа-Арены». Журналисты — и болельщики вслед за ними — не ждут от Ламсы конкретики. Если внутри все так же, то будет тяжело. После «Сибири» я писал — «юлаевцы» ничего принципиально не изменили, хоть и выиграли. Против Минска игровой рисунок стал ближе к «докризисному», уже нет такого скорого вывода на бросок или наброс защитнику, но по-прежнему прагматизм давит творчество. В худшем случае произойдет «бунт на корабле». Хоккеисты прекрасно видят недостатки и брак. В плей-офф, когда не будет следующего матча для исправления недочетов, они могут просто начать игнорировать задание. Но не будем заглядывать так далеко. Пока достаточно лишь подчеркнуть, что уфимцы в целом все те же со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками. Photo: «Салават Юлаев» Минск без легионеров — команда уровня ВХЛ «Динамо» вышло на матч без трех бомбардиров и центральных (если считать Райана Спунера временно центральным). Наиболее критично отсутствие Роба Клинкхаммера. Трансфер канадца в Минск — однозначно кража межсезонья. Лидерские качества, блестящая игра на пятаке (автор победного гола Кубка Гагарина-2018, между прочим), позитивный взгляд на вещи и габариты — такие игроки ценятся везде. Конечно, не то же самое, что без качественного логотипа играть, но тоже тяжело. Гости выбрали вратарем Дэнни Тейлора. Он в свое время оказался не нужен вечно девятой «Сибири» и принципиально не выручает «зубров». В пяти из восьми матчей сезона 34-летний канадец пропускал не менее трех шайб — не ждите его в КХЛ через год. Сами гости говорили, что команда словно уснула в какой-то момент и не смогла проснуться. Такие объяснения звучат нелепо. Просто про общий уровень мастерства говорить невежливо. Минск имеет некоторые заготовки, но их мало и иногда хоккеистам не хватает опыта и таланта. Свалиться в центр зоны при входе соперника, промахнуться по шайбе, делая пас, не сместиться к входящему в зону — это все про белорусское «Динамо». В сентябрьском матче у себя дома они сражались, как львы. Характера им не занимать, они и при 6:1 не скисли. А вот навык страдает. В итоге копятся ошибки, это умножается на никакие вбрасывания («зелено-белые» побили командный рекорд сезона — 67,74%) и вратарские анти-подвиги (при всей пассивности обороны). Да еще и шайбы забрасывались сериями. По расширенной статистике хозяева имели преимущество почти во всем, а где его не было, то был пренебрежимо малый перевес белорусского клуба. Подобное — аномалия. СЮ Динамо Минск Δ Corsi for (CF) 83 63 20 CF, % 56,85% 43,15% 13,70% Голы 5 на 5 6 3 3 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 34 22 12 PDO, % 104,01% 95,99% 8,02% Броски мимо створа 32 31 1 БВ вообще 39 24 15 Доля БВ в общем числе бросков 54,93% 43,64% 11,29% БВ за минуту в атаке 3,23 2,70 0,53 Блокшоты за минуту в защите 1,91 1,49 0,42 БВ после ВВбр 5 на 5 1 0 1 БВ со входа в зону 5 на 5 6 2 4 БВ первой тройки 10 7 3 БВ защитников 7 7 0 Пробросы 5 на 5 1 0 1 ВВбр после пробросов 1 0 1 Вход 5 на 5 36 23 13 Брак при входе 5 на 5 26 22 4 Эффективные попытки входа, % 58,06% 51,11% 6,95% Вброс 5 на 5 7 2 5 Брак при вбросе 5 на 5 6 11 -5 Эффективные попытки вброса, % 53,85% 15,38% 38,46% Использование входа 5 на 5, % 82,67% 77,59% 5,08% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 56 28 28 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 104 74 30 Эффективные смены в атаке, % 53,85% 37,84% 16,01% Вход 5 на 5 с БВ 19 14 5 Вход 5 на 5 с БВ, % 30,65% 31,11% -0,47% Вброс 5 на 5 с БВ 2 1 1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 15,38% 7,69% 7,69% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 25 16 9 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,63% 15,69% -0,06% Зато в точку другое высказывание Вудкрофта о том, что игроки Уфы «почувствовали запах крови». Если нападающим башкирской команды дать лишнее пространство, то забить сможет любое звено (что и произошло). Кстати, пресс-служба Минска удалила это выражение канадского специалиста из официальной стенограммы пресс-конференции. Подобное не красит ни один клуб КХЛ. Во фразе нет ничего особенного, это всего лишь устойчивое выражение. В хоккее есть, например, более хлесткое «killer’s instinct» («инстинкт убийцы»). Лучшие голы матча Три года подряд «юлаевцы» дома громят минское «Динамо»: 25.11.18. СЮ - Динамо Минск 6:1

03.11.19. СЮ - Динамо Минск 9:1

22.12.20. СЮ - Динамо Минск 8:3 Разгромы приятны для публики еще и тем, что можно выбирать самые эффектные взятия ворот соперника. Предлагаем свою тройку номинантов. Бронза — третьей шайбе и Маркусу Гранлунду, который сумел нивелировать свои ошибки ранее. Принципиально важно, что уфимцы вернули шайбу под свой контроль благодаря подбору 60-го номера. Показывайте этот гол тем еретикам, которые говорят, что Хартикайнен не мастер. Передачу Теему хочется разбить на кадры и повесить в рамочку на стену. Он стянул на себя двоих у борта и сделал пас, по сути, через трех игроков соперника. Photo: скриншот khl.ru Серебро — Эдуарду Гиматову с первым в сезоне голом. По очевидным причинам Эдуард уже не грызет лед зубами (их нет), но это не мешает ему заканчивать атаки. А выделить шайбу надо за счет Данила Алалыкина — 19-летний нападающий эффектно накрутил соперников. Лучший, на взгляд автора, шестой гол. Артем Пименов сделал перехват в выгодной ситуации — вектор движения некоторых минчан был противоположен номеру 68, Джефф Плэтт корпусом сдерживал Дерябина. Фактически — укороченный выход 2 в 1. Пименов не пожадничал, сделал пас Дмитрию Кугрышеву. Дмитрий рассудил хладнокровно (поднять шайбу тяжело, зато защитник уже почти лежит на льду, а Тэйлор сместился) и вернул шайбу Артему. Ее оставалось только подбить в ворота. Это первый гол Пименова в КХЛ. Успешный дебют Плэтта Это лишь один матч, зато сыгран он был в целом качественно. Канадский белорус стал самым быстрым в команде (16,13 км/ч — средняя скорость катания), выиграл 8 из 9 вбрасываний, пригодился в спецбригадах. Его гол арбитры изучали долго, заключив в итоге, что Джефф не нарушал правила и легитимно переправил шайбу в ворота. Вторая спецбригада впервые за несколько игр получила примерно треть большинства. Photo: «Салават Юлаев» В случае гола Пименова Плэтт не получил очков, но сыграл полезно, помешав сопернику выкатить на пятак для защиты. Перед голом Гиматова именно номер 16 сделал пас Алалыкину, а перед этим и сам входил в зону, и совершил подбор после вывода шайбы гостями. Говорят, что у Джеффа сомнительная репутация подстрекателя конфликтов и он портит микро-климат в коллективе. Это всегда тяжело оценивать: бывает, что ошибаются инсайдеры, или информацией делятся те, кому это выгодно. Возможно, Плэтт действительно «токсичный» — далеко не все хоккеисты с душой нараспашку и горят за идею. Среди игроков хватает эгоистов, вспыльчивых, высокомерных — такие были и в «Салавате». Но с Минском центральный сыграл грамотно. Более четкий образ получим только в январе. Следующий матч: 24 декабря, 19:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter