«Почувствовали запах крови». «СЮ» традиционно громит минское «Динамо» три года подряд

Павел Коледов и Дмитрий Коробов на данный момент не те защитники, с которыми можно спокойно идти в плей-офф. Порой у них страдают выбор позиции и скорость. После «Салавата» они не смогут получить контракты в больших клубах. Далеко не факт, что через три года они вообще будут в КХЛ.