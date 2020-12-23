«Почувствовали запах крови». «СЮ» традиционно громит минское «Динамо» три года подряд

Разгром не спрячет ошибки
Первый период отправил на четыре с половиной месяца назад. Подобные потери и ошибки на ровном месте — обычное дело для летнего хоккея. После почти двух третей «регулярки» девятидневный перерыв хорошим игрокам не помешает.
Павел Коледов и Дмитрий Коробов на данный момент не те защитники, с которыми можно спокойно идти в плей-офф. Порой у них страдают выбор позиции и скорость. После «Салавата» они не смогут получить контракты в больших клубах. Далеко не факт, что через три года они вообще будут в КХЛ.
Маркус Гранлунд до своего гола (созданного космическим пасом Теему Хартикайнена) больше вредил, чем помогал. В первом периоде он допустил перехват, приведший к опасному выходу соперника 1 в 0 в большинстве.
Во втором периоде опять же неточность в передаче положила начало первому голу минского «Динамо».
Через неполных пять минут Маркус удалился. Со стороны номера 60 было опрометчиво хватать клюшку оппонента на глазах у рефери.
Это лишь выдержки. Они приведены для того, чтобы напомнить о недавнем кризисе «Салавата», который не стал и не мог стать сюрпризом поскольку ошибки, в том числе столь грубые, были весь сезон. За победами их видно плохо, но такова полная картина.
Если в одном матче содержание не повлияло на результат, то повлияет в другом. Недавно разговаривал с лидером «Трактора» Лукашем Седлаком. Он заметил, что на фоне серии побед проблемы в игре ускользают от внимания. Если у «СЮ» такое, то это подобно вечному использованию обезболивающего вместо лечения.
В своем текущем виде «юлаевцы» не смогут совладать в первом раунде плей-офф ни с «Ак Барсом», ни с тем же «Трактором» — там рабочая система. Если Боб Хартли опять перекрутит гайки, то удастся побиться с «Авангардом», возможно, с «Магниткой», они тоже создают проблемы сами себе.
На публике главный тренер Томи Ламса точно не любит признавать ошибки и конкретно разбирать точки роста. Его «I am satisfied» — локальный мем пресс-центра «Уфа-Арены». Журналисты — и болельщики вслед за ними — не ждут от Ламсы конкретики.
Если внутри все так же, то будет тяжело. После «Сибири» я писал — «юлаевцы» ничего принципиально не изменили, хоть и выиграли. Против Минска игровой рисунок стал ближе к «докризисному», уже нет такого скорого вывода на бросок или наброс защитнику, но по-прежнему прагматизм давит творчество.
В худшем случае произойдет «бунт на корабле». Хоккеисты прекрасно видят недостатки и брак. В плей-офф, когда не будет следующего матча для исправления недочетов, они могут просто начать игнорировать задание.
Но не будем заглядывать так далеко. Пока достаточно лишь подчеркнуть, что уфимцы в целом все те же со всеми вытекающими отсюда достоинствами и недостатками.
Минск без легионеров — команда уровня ВХЛ
«Динамо» вышло на матч без трех бомбардиров и центральных (если считать Райана Спунера временно центральным). Наиболее критично отсутствие Роба Клинкхаммера. Трансфер канадца в Минск — однозначно кража межсезонья.
Лидерские качества, блестящая игра на пятаке (автор победного гола Кубка Гагарина-2018, между прочим), позитивный взгляд на вещи и габариты — такие игроки ценятся везде. Конечно, не то же самое, что без качественного логотипа играть, но тоже тяжело.
Гости выбрали вратарем Дэнни Тейлора. Он в свое время оказался не нужен вечно девятой «Сибири» и принципиально не выручает «зубров». В пяти из восьми матчей сезона 34-летний канадец пропускал не менее трех шайб — не ждите его в КХЛ через год.
Сами гости говорили, что команда словно уснула в какой-то момент и не смогла проснуться. Такие объяснения звучат нелепо. Просто про общий уровень мастерства говорить невежливо. Минск имеет некоторые заготовки, но их мало и иногда хоккеистам не хватает опыта и таланта.
Свалиться в центр зоны при входе соперника, промахнуться по шайбе, делая пас, не сместиться к входящему в зону — это все про белорусское «Динамо». В сентябрьском матче у себя дома они сражались, как львы. Характера им не занимать, они и при 6:1 не скисли. А вот навык страдает.
В итоге копятся ошибки, это умножается на никакие вбрасывания («зелено-белые» побили командный рекорд сезона — 67,74%) и вратарские анти-подвиги (при всей пассивности обороны). Да еще и шайбы забрасывались сериями.
По расширенной статистике хозяева имели преимущество почти во всем, а где его не было, то был пренебрежимо малый перевес белорусского клуба. Подобное — аномалия.
|СЮ
|Динамо Минск
|Δ
|Corsi for (CF)
|83
|63
|20
|CF, %
|56,85%
|43,15%
|13,70%
|Голы 5 на 5
|6
|3
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|34
|22
|12
|PDO, %
|104,01%
|95,99%
|8,02%
|Броски мимо створа
|32
|31
|1
|БВ вообще
|39
|24
|15
|Доля БВ в общем числе бросков
|54,93%
|43,64%
|11,29%
|БВ за минуту в атаке
|3,23
|2,70
|0,53
|Блокшоты за минуту в защите
|1,91
|1,49
|0,42
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|0
|1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|6
|2
|4
|БВ первой тройки
|10
|7
|3
|БВ защитников
|7
|7
|0
|Пробросы 5 на 5
|1
|0
|1
|ВВбр после пробросов
|1
|0
|1
|Вход 5 на 5
|36
|23
|13
|Брак при входе 5 на 5
|26
|22
|4
|Эффективные попытки входа, %
|58,06%
|51,11%
|6,95%
|Вброс 5 на 5
|7
|2
|5
|Брак при вбросе 5 на 5
|6
|11
|-5
|Эффективные попытки вброса, %
|53,85%
|15,38%
|38,46%
|Использование входа 5 на 5, %
|82,67%
|77,59%
|5,08%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|56
|28
|28
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|104
|74
|30
|Эффективные смены в атаке, %
|53,85%
|37,84%
|16,01%
|Вход 5 на 5 с БВ
|19
|14
|5
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|30,65%
|31,11%
|-0,47%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|1
|1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|15,38%
|7,69%
|7,69%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|25
|16
|9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15,63%
|15,69%
|-0,06%
Зато в точку другое высказывание Вудкрофта о том, что игроки Уфы «почувствовали запах крови». Если нападающим башкирской команды дать лишнее пространство, то забить сможет любое звено (что и произошло).
Кстати, пресс-служба Минска удалила это выражение канадского специалиста из официальной стенограммы пресс-конференции. Подобное не красит ни один клуб КХЛ. Во фразе нет ничего особенного, это всего лишь устойчивое выражение. В хоккее есть, например, более хлесткое «killer’s instinct» («инстинкт убийцы»).
Лучшие голы матча
Три года подряд «юлаевцы» дома громят минское «Динамо»:
Разгромы приятны для публики еще и тем, что можно выбирать самые эффектные взятия ворот соперника. Предлагаем свою тройку номинантов.
Бронза — третьей шайбе и Маркусу Гранлунду, который сумел нивелировать свои ошибки ранее. Принципиально важно, что уфимцы вернули шайбу под свой контроль благодаря подбору 60-го номера.
Показывайте этот гол тем еретикам, которые говорят, что Хартикайнен не мастер. Передачу Теему хочется разбить на кадры и повесить в рамочку на стену. Он стянул на себя двоих у борта и сделал пас, по сути, через трех игроков соперника.
Лучший, на взгляд автора, шестой гол. Артем Пименов сделал перехват в выгодной ситуации — вектор движения некоторых минчан был противоположен номеру 68, Джефф Плэтт корпусом сдерживал Дерябина. Фактически — укороченный выход 2 в 1.
Пименов не пожадничал, сделал пас Дмитрию Кугрышеву. Дмитрий рассудил хладнокровно (поднять шайбу тяжело, зато защитник уже почти лежит на льду, а Тэйлор сместился) и вернул шайбу Артему. Ее оставалось только подбить в ворота. Это первый гол Пименова в КХЛ.
Успешный дебют Плэтта
Это лишь один матч, зато сыгран он был в целом качественно. Канадский белорус стал самым быстрым в команде (16,13 км/ч — средняя скорость катания), выиграл 8 из 9 вбрасываний, пригодился в спецбригадах.
Его гол арбитры изучали долго, заключив в итоге, что Джефф не нарушал правила и легитимно переправил шайбу в ворота. Вторая спецбригада впервые за несколько игр получила примерно треть большинства.
В случае гола Пименова Плэтт не получил очков, но сыграл полезно, помешав сопернику выкатить на пятак для защиты. Перед голом Гиматова именно номер 16 сделал пас Алалыкину, а перед этим и сам входил в зону, и совершил подбор после вывода шайбы гостями.
Говорят, что у Джеффа сомнительная репутация подстрекателя конфликтов и он портит микро-климат в коллективе. Это всегда тяжело оценивать: бывает, что ошибаются инсайдеры, или информацией делятся те, кому это выгодно.
Возможно, Плэтт действительно «токсичный» — далеко не все хоккеисты с душой нараспашку и горят за идею. Среди игроков хватает эгоистов, вспыльчивых, высокомерных — такие были и в «Салавате». Но с Минском центральный сыграл грамотно. Более четкий образ получим только в январе.
Следующий матч: 24 декабря, 19:00. «Автомобилист» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ