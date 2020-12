«Салават» упустил победу в Екатеринбурге за восемь минут. Это тренерское поражение

«Юлаевцы» слишком пассивно сыграли в решающие минуты матча и практически перестали атаковать.

Уфимцы могли довести матч до победы, но не умеют играть по счету И поэтому четверг не принес ничего хорошего, кроме еще одного красивого паса Теему Хартикайнена и 20 блокшотов. И Томи Ламса, и Александр Алексеев после игры говорили, что нет, «юлаевцы» не стали удерживать преимущество, а просто так вышло, что дважды ошиблись, и за восемь минут до сирены 2:1 превратилось в 2:3. Но ведь «Салават Юлаев» практически перестал атаковать (4 броска за 15 минут третьего периода) и оказался сдавлен соперником. Соперником, который до этого выиграл один матч из двенадцати. Соперником, который не мог толком войти в зону и расставиться два периода (46,55% эффективного входа). Не занижая заслуг «Автомобилиста» — их самые эффектные голевые шансы были на основе позиционных ошибок «юлаевцев». Дважды за матч выходил 1 в 0 Алексей Макеев, у него же был штрафной бросок, еще на одну дуэль выходил Сергей Шумаков. Это перебор для одного матча. И ведь подобное было и против Минска — вспомните выход 1 в 0 после некачественного паса Маркуса Гранлунда и первый гол белорусского «Динамо». То есть, длинный пас оказывается проблемой подряд две игры. Интересно, что бы сказал на этот счет Шакир Мухамадуллин, который вчерашним утром делал подобное в контрольном (не рискну писать «товарищеском») матче со сборной Канады? Речь лишь про первый гостевой матч, сил должно быть в избытке. И это поездка в Екатеринбург, один из самых ближних выездов. Почему «СЮ» бросил играть? Да, можно было бы спросить на пресс-конференции и это. Но вы и сами догадываетесь, каким бы был ответ: «Я доволен игрой, за исключением двух ошибок». Тренерский штаб управляется Томи Ламсой и тактику выбирает именно он. Она принципиально не меняется из матча в матч. Это уже беда, потому что уфимцы становятся предсказуемы. Можно включить предыдущую встречу с «Автомобилистом» и кардинальной разницы не заметить. Photo: «Автомобилист» В нападении минимум поддержки от российских нападающих «Салават» крайне сильно зависит от того, как сложится матч у Теему Хартикайнена (создаст ли он шансы для Маркуса Гранлунда и Сакари Маннинена), связки Кадейкин-Жарков (первый фронт обороны, вбрасывания, меньшинство, «пятак») и Юхи Метсолы (если у него плохой день, то вынимай авоську). Совершенно непонятно, есть ли какие-то наработки и задачи для остальных звеньев. Остальных, потому что первое что-то да сделает, им план на матч не нужен. Тройке Кадейкина — тоже. А вот от остальных подпитки мало. Дмитрий Кугрышев не забрасывает 10 матчей. Шесть из них он провел не в привычной линии с Кадейкиным и Жарковым, а с Михаилом Воробьевым (тоже 10 безголевых игр) и Ильем Барановым (до Евротура) и Джеффом Плэттом. Photo: «Автомобилист» Я не про то, что партнеры плохие. Кугрышев и Воробьев до этого неплохо взаимодействовали. Только это было в условиях большего доверия в период болезней легионеров. Некоторое время Дмитрий даже был лучшим бомбардиром команды. Стало меньше времени в большинстве, сказывается и собственный спад — номер 18 в этом отношении похож на Энвера Лисина, который тоже был в порядке лишь отрезками. Задача тренеров — «разбудить» атакующий потенциал. Но ничего не меняется. В этом сезоне «Салават» как вождение на старой «Ладе Гранте» — ехать можно, но скрип громче музыки и ты чувствуешь каждую яму на дороге. Позади две трети «регулярки» и команда неубедительная. Речь не про подготовку к плей-офф — свою систему бы обрести. В такой ситуации не помешал бы ярко выраженный и по-хорошему эгоистичный снайпер. Обмен Никиты Сошникова был ошибкой. Тренеры сделали не все, чтобы выжать максимум из человека, который забросил 27 шайб в первый здоровый сезон после двух сотрясений мозга. Photo: «Автомобилист» Те самые две ошибки, о которых говорил Ламса, сделал он сам Джефф Плэтт, не остановил Станислава Бочарова. Болельщики привыкли костерить за недоработки в обороне Филипа Ларсена, однако к датчанину и к Михаилу Науменкову тут претензий быть не может — своих-то соперников они разобрали. Почему номер 16 не смог? За несколько секунд до гола «Автомобилист» быстро атаковал 5 в 4 и Плэтт задержался из-за силового приема на Сергее Зборовском. До Бочарова — около 4-5 метров. Очень не понравилось, что Джефф катил в конце эпизода на прямых ногах. Конечно, так он не успеет оказать давление. Перед решающей шайбой «юлаевцы» были слишком пассивны в откате. Опять приходится говорить про «отрезающий» часть обороняющихся пас — диагональная передача Никиты Трямкина на того же Бочарова (третье звено хозяев!) создает выход 3 в 2. Юха Метсола логично сместился вправо, играя по Бочарову. Номер 71 сделал поперечный перевод Павлу Куликову, он бросил в касание и в противоход — финский вратарь не успел сместиться. Маркус Гранлунд пытался вернуться в зону, но неясно, кого он хотел опекать. Вся эта ситуация — очень неприятный гол, потому что он пропущен с раската. Никто не любит позиционную оборону (на 5-й и 32-й минутах пришлось долго терпеть), но хотя бы нападающим легче выкатить на линии броска соперника. Несмотря на явную недоработку Плэтта (у нас во дворе даже на прямых никто не катается), обе ошибки вытекали из возврата в свою зону. Оба раза это был депрессивный откат без намеков на агрессию и форчек. Возврат никто не проводит по наитию, это фундамент игры в защите. Это выбирает тренерский штаб. В современной КХЛ раскат часто строится по конфигурации 1-3-1. Здесь «Автомобилист» идет 1-1-3 в обоих случаях — более напористый, хоть и рискованный вариант. Потому что Уфа позволяет. Против канадского тренера, против которого невозможно не действовать жестко и быстро, Билл Питерс вырос в агрессивных условиях. Коуч хозяев абсолютно не справляется со своей работой в последние месяца полтора. Екатеринбург еле-еле проводит позиционные атаки. Почти полностью игнорировали «пятак». Купились на отработанный фокус Харти с диагональю Гранлунду — финны два матча подряд забрасывают одинаково. Нынешний «Автомобилист» слаб. Поэтому потеря очков в Екатеринбурге это упущенная победа. Соперника в плохом эмоциональном и игровом состоянии надо бить, плотно играть в средней, а не откатываться. Это не технические ошибки, а тактический недочет. В российском хоккее в откат классно умел играть только Зинэтула Билялетдинов, у его «Ак Барса» это заканчивалось железобетонной зонной защитой — лучшие форварды могли минуту выдумывать, бросать и обыгрывать, а заканчивалось все блоками, перехватами и подбором. Команда из Башкирии опять откровенно плохо сыграла на вбрасываниях — злая ирония, это произошло после сезонного рекорда против Минска. При и так пассивной игре отставание «на точке» дает чуть больше шансов и времени оппоненту на начало атаки. При игре 5 на 5 «Автомобилист» провел 98 атак. Больше 90 атак это мощно, обычно в играх «СЮ» бывает около 60-80. Это тоже говорит о том, что Екатеринбургу позволялось слишком много. Благо, что соперник в кризисе. СЮ Автомобилист Δ Corsi for (CF) 37 68 -31 CF, % 35,24% 64,76% -29,52% Голы 5 на 5 1 2 -1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 19 25 -6 PDO, % 97,26% 102,74% -5,47% Броски мимо створа 14 28 -14 БВ вообще 20 29 -9 Доля БВ в общем числе бросков 58,82% 50,88% 7,95% БВ за минуту в атаке 1,88 2,52 -0,64 Блокшоты за минуту в защите 1,74 0,56 1,17 БВ после ВВбр 5 на 5 2 0 2 БВ со входа в зону 5 на 5 5 5 0 БВ первой тройки 10 7 3 БВ защитников 2 8 -6 Пробросы 5 на 5 1 0 1 ВВбр после пробросов 1 0 1 Вход 5 на 5 26 27 -1 Брак при входе 5 на 5 24 31 -7 Эффективные попытки входа, % 52,00% 46,55% 5,45% Вброс 5 на 5 2 3 -1 Брак при вбросе 5 на 5 11 12 -1 Эффективные попытки вброса, % 15,38% 20,00% -4,62% Использование входа 5 на 5, % 79,37% 79,45% -0,09% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 39 -6 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 79 98 -19 Эффективные смены в атаке, % 41,77% 39,80% 1,98% Вход 5 на 5 с БВ 13 16 -3 Вход 5 на 5 с БВ, % 26,00% 27,59% -1,59% Вброс 5 на 5 с БВ 0 1 -1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 0,00% 6,67% -6,67% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 18 -2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 14,29% 13,14% 1,15% Болельщики имеют полное право злиться. 5 проигрышей в 7 играх, никаких решительных изменений, общие слова на пресс-конференциях, недостаточная эффективность от многих игроков. Публике хочется видеть четко выступающую умную команду. Сейчас «Салават» очень далек от статуса претендента на Кубок Гагарина. Следующий матч: 26 декабря, 15:30. «Сибирь» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ

