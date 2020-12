Пятое подряд поражение от «Йокерита». «Салават Юлаев» разучился забрасывать

Еще одни 0:3, индивидуальные ошибки и попытки спасти ситуацию. Mkset — об очередном фиаско «юлаевцев».

2:12 — счет за четыре матча. Сначала нужно учесть объективные обстоятельства Вратарь гостей снова оставил ворота нетронутыми. Янис Калниньш герой встречи с уфимцами — редко кому удается ставить шлагбаум в столь насыщенных матчах. «СЮ» действительно создавал голевые моменты — уже не надо спорить, насколько они были опасны. Атаковали убедительно. Но опять нет шайб. На пресс-конференции Томи Ламса и Александр Кадейкин с Владимиром Жарковым, наверно, раз 15 сказали о том, что шансы забросить есть, но их не удается использовать. Конкретно против «Йокерита» это правда. Почему же? Не может быть, что одновременно у всех заканчивается запал. Каждый хоккеист несколько раз за сезон переживает спад: физическая и эмоциональная усталость, травмы, личное, скаутинг соперника. Но не всем же разом замолкать. Теему Хартикайнен, Родион Амиров и Маркус Гранлунд — единственные нападающие, которые забивали недавно. Абсолютно у всех остальных основных форвардов «засуха» от 5 матчей. Photo: «Салават Юлаев» Легче всего кивнуть в сторону тренера. Томи Ламса заслуживает критику: «Салават» не имеет никаких сложных наигранных схем, регулярно проваливает позицию, нестабилен в неравных составах, а сам специалист крайне скуп на конкретные ответы и консервативен в выборе тактики. Вместе с тем, надо так же признать, что уже две игры «юлаевцы» стараются играть в более агрессивный, чем прежде хоккей: большую роль стали играть набросы от защитников, темп выше, больше агрессивного отбора в атаке, никто не «умничает» в позиционном нападении. Это нужно было и раньше, просто теперь жизнь заставила, когда в матчах против серьезных соперников прежние ходы оказались слишком тривиальны. Увольнение Ламсы сейчас будет, строго говоря, несправедливым по отношению к неоднозначному специалисту, ведь финн начал поиски решения проблемы. Тут дело именно хоккейное, не надо даже искать политический след — мол, он в дружеских отношениях с дирекцией клуба. При этом Томи нельзя расслабляться. Мы говорим про «Салават Юлаев», где всегда есть очередь на любой пост. Плюс никто не захочет нанимать Ламсу после увольнения из Уфы — просто нет тому причин, не проявил себя никак. Хотя бы ради себя ему нужно серьезно поработать. Photo: «Салават Юлаев» Так же надо рассматривать и сторону игроков, ведь на лед выходить им, а не тренерскому штабу. Индивидуальных ошибок достаточно в каждой игре, против «джокеров» из них вообще хоть отдельные хайлайты собирай. Далее надо смотреть на соперников. Если бы «зелено-белые» развалились против Риги, «Куньлуня», «Амура» и «Сочи» — это один разговор. Здесь оппонентами были: "Йокерит" дважды (сейчас 7 побед в 10 играх, проигрывали "Торпедо", "Витязю" по буллитам и "Спартаку" в ОТ),

московское "Динамо" (сейчас 5 побед в 7 играх или 8 в 11, проигрывали "Магнитке" и "Йокериту)

"Металлург" (сейчас 6 побед в 7 играх, проиграли "Ак Барсу", третье место Востока). Очень серьезные команды. И надо еще делать «шутам» скидку на то, что первая половина их «регулярки» сломана карантинами, а недавно закончилась аренда Микко Лехтонена — самого смертоносного защитника КХЛ по игре на синей линии. Photo: «Салават Юлаев» Я не оправдываю «Салават» ни разу. Никто кроме клуба не виноват в кризисе. Коронавирус команду уже не лихорадит, а пенять на отъезд в «молодежку» Родиона Амирова и Шакира Мухамадуллина смешно — если вы так зависите от двух 19-летних пацанов, то снимайтесь с турнира вообще. Максимум, что можно учесть — нерасторопность мэрии Хельсинки и недопуск части игроков на матч в столице Финляндии. Но и то, там были все основные нападающие, а единственный гол на счету защитника Евгения Лисовца. Последнее, но это тоже так себе оправдание — тяжелый календарь. СКА (2:3Б), «Автомобилист» на выезде (1:0ОТ), «Йокерит» на выезде (1:3), дома «Динамо» (0:3), «Металлург» (1:3) и «Йокерит» (0:3). Без потери очков почти невозможно было обойтись. Photo: «Салават Юлаев» Креатива нет, для этого не хватает людей. Но и наигранных схем тоже нет Что до кризиса, что сейчас — «Салават» не творческая команда. Это не для восхищения зрителей и элегантности игры нужно — хитрые комбинации и сложные маневры мешают жить сопернику и приносят очки. Уфа не творческая в первую очередь из-за отсутствия для этого кадров — мы в предыдущих текстах это обсуждали. Тем не менее, и с действующим составом можно создавать связки и делать акцент на отдельные технические элементы. Это, конечно, хорошо, что Ламса не душит игроков жесткими схемами в атаке. Но предлагает ли он какие-то новые варианты? Не видно. Дать свободу — не равно бросить на произвол. Например, чуть ли не запатентованный Линусом Умарком и Теему Хартикайненом прием с пасом от лицевого борта на «пятак» (который, кстати, использовался «СЮ» и до них) способен сделать каждый с достаточным пространством вокруг. При должной скорости и выборе позиции. Раньше был Умарк. Он мог сделать обостряющую передачу через две клюшки соперника и не давать оппоненту завладеть инициативой, укрывая шайбу по пол-минуты. Разумеется, без него сразу стало тяжелее. И сразу появилась необходимость больше делать «домашней работы» по исследованию соперника. В прошлом часто можно было услышать, что «зелено-белые» зависят от первой тройки. Сейчас набор очков зависит вообще от одного Хартикайнена. Номер 70 делает львиную долю созидательной работы в топ-линии: контроль, вход, обостряющие передачи, скрин вратаря, завершение. Отправьте Сакари Маннинена с Маркусом Гранлундом в «Нефтехимик» и вы увидите, чего они стоят сами по себе. Хартикайнен так же здорово смог бы играть, скажем, с Амировым и Воробьевым. Теему — автономная боевая машина по уничтожению чужих ворот. Нынешний Маннинен хорош только в завершении. Его «съедают» в борьбе, он нестабилен на вбрасываниях, его буквально бьют. Если вы дружите с видеоредакторами и вам нечего делать, вы легко сделаете нарезку его падений. Отличное катание, только в современной КХЛ свободный лед надо выгрызать. Журналистам, которые писали, что Гранлунд заменит Умарка, рекомендую смотреть больше трех матчей «Салавата» в год. Это изначально было абсурдно из-за несовпадения позиций, функционала, габаритов и опыта. Гранлунд — средний легионер, иногда завершающий начатое Харти. Photo: «Салават Юлаев» Маркус в лучшем случае заменил бы Йоонаса Кемппайнена. И то не заменил. Тот был простым, но надежным и габаритным центром, который царил на «пятаке» и на любой точке вбрасывания. Его хладнокровная игра в меньшинстве спасла для СКА матч в Уфе. Контракт Маннинена закончится 30 апреля 2021 года, Гранлунда — еще через год. На данный момент я не рекомендую оставлять Сакари в команде и рекомендую рассматривать выгодный вариант обмена Гранлунда. Возможно, даже сейчас. Расставшись с Сошниковым, клуб потерял возможность разнообразить большинство. В текущей ситуации чистый снайпер и так нужен. Была бы возможность перестать делать идолов из легионеров и наконец вернуть Сошникову позицию Гранлунда в первой спецбригаде. Если ограничивать движения Хартикайнена, то в итоге основное оружие заблокировано. Теему могут не давать войти в зону (трэппинг в средней зоне), на него могут отправлять двоих после входа в зону (один в борьбу, другой — на подборе шайбы, либо тоже в борьбу), с его ростом будет эффективен хипчекинг. Против остальных не нужны специальные ходы. «Йокерит» очень управляемая и тренерская команда, «химии» которой не помешали никакие карантины. Они четко видят друг друга, демонстрируют качественный пас и смены и способны взвинтить темп, если нужно. Вот, что бывает, когда есть взаимопонимание. Photo: «Салават Юлаев» Больше набросов — но зачем, если вратарь все видит? Евгений Лисовец нанес три броска по воротам Калниньша и все — за одну смену во втором периоде. Такая настойчивость выглядела странно, потому что контекст не менялся — вратарь видел все. Обзор не был закрыт, броски не были низом, чтобы можно было сыграть на добивании. Лисовец таким был не один. Набросы и подобное подключение от игроков обороны имеет смысл только тогда, когда это только начало атаки: нужно либо корректировать полет шайбы в воздухе, либо добивать. Иначе просто вы улучшаете статистику соперника. Тем не менее, это все равно нужный шаг. «Сибирь» не такая слаженная и строгая, как «Йокерит», если против нее добавить недостающее, то уфимцы наконец забросят. Это не должна быть такая же откровенно плохая игра — соперник тоже хаотичный. Возможно, защитникам недостаточно понятно объяснили, что от них требуется. Ламса на пресс-конференции сказал только про броски от синей линии. Если действительно нужны были только они одни (но чего ради?), тогда да, все по заданию. Photo: «Салават Юлаев» В понимание с тренерами не верится, есть и индивидуальные ошибки Положение неприятное — голы теперь нужны не только ради побед, но и хотя бы ради уверенности в своих силах. Никто не хочет оказаться в положении «Автомобилиста», который проиграл подряд десять игр. Ламса говорит, что понимание у него с игроками есть. Очевидно, оно все же не очень хорошее — иначе бы донес мысли о расположении в чужой зоне, потому что опять, как и в игре с «Динамо», башкирскую команду мучают контратаки соперника. Это становится систематической проблемой. В случае третьего гола гостей контратака была развита буквально одной подкидкой. Жарков и Кадейкин сказали, что ситуации с отскоком от лайнсмена не отрабатываются на тренировках. Справедливо. Но Лисовцу перед 0:2 необязательно было проводить вброс уже под давлением. Можно было раньше. Понятно, что Гранлунд убежал на смену не из вредности. Никто не предполагал отскока. Тем не менее, легионер мог бы доиграть эпизод, он же видел развитие событий. Возможно, таков стандартный протокол смены в команде. Но как насчет другой смены? Здесь шайба идет в сторону меняющихся игроков. В итоге достается сопернику. Либо меняющиеся не доиграли свой микро-матч, либо то был неуместный перевод. Так или иначе, это подарок «Йокериту». И снова о Лисовце, но уже в контексте личных ошибок. В эпизоде с Никласом Енсеном он не сохранил шайбу, а затем ему не хватило скорости, чтобы остановить сольную атаку датского форварда. Подобных историй достаточно в каждом матче. Достаточно для того, чтобы соперник играл эффективнее «зелено-белых». Сами гости редко так же щедры, как Уфа. Статистика может быть равной или лучше, но несколько подряд острых эпизодов опаснее, чем столько же, размазанных на 60 минут. СЮ Йокерит Δ Corsi for (CF) 77 50 27 CF, % 60,63% 39,37% 21,26% Голы 5 на 5 0 2 -2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 31 19 12 PDO, % 89,47% 110,53% -21,05% Броски мимо створа 37 25 12 БВ вообще 39 30 9 Доля БВ в общем числе бросков 51,32% 54,55% -3,23% БВ за минуту в атаке 2,56 2,95 -0,39 Блокшоты за минуту в защите 1,28 1,18 0,10 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 5 5 0 БВ первой тройки 14 6 8 БВ защитников 12 7 5 Пробросы 5 на 5 1 1 0 ВВбр после пробросов 2 0 2 Вход 5 на 5 26 18 8 Брак при входе 5 на 5 13 18 -5 Эффективные попытки входа, % 66,67% 50,00% 16,67% Вброс 5 на 5 6 4 2 Брак при вбросе 5 на 5 15 15 0 Эффективные попытки вброса, % 28,57% 21,05% 7,52% Использование входа 5 на 5, % 65,00% 65,45% -0,45% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 46 25 21 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 93 63 30 Эффективные смены в атаке, % 49,46% 39,68% 9,78% Вход 5 на 5 с БВ 16 13 3 Вход 5 на 5 с БВ, % 41,03% 36,11% 4,91% Вброс 5 на 5 с БВ 2 2 0 Вброс 5 на 5 с БВ, % 9,52% 10,53% -1,00% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 22 15 7 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,83% 17,05% -1,22% Что будет дальше и когда все это закончится К европаузе клуб в любом случае подошел в ужасном положении — матч с «Сибирью» в лучшем случае окажется ложкой башкирского меда в бочке дегтя (да, я использую эту метафору в тысячный раз). Так что из ямы еще предстоит выкарабкаться. Новосибирцам «Салават» забросит почти наверняка — у Николая Заварухина тоже абсурдная и веселая команда (все-таки, она не без уфимцев), которая может потерять контроль за ситуацией. Теоретически, матч может выйти богатым на голы. Photo: «Салават Юлаев» Если «СЮ» не отличится в первые 4 минуты 35 секунд, то безголевой период достигнет 100 минут в четвертый раз за сезон. В КХЛ с Уфой такое было только в «регулярке» 14/15. И то, тогда четвертая «засуха» произошла в конце января и начале февраля, то есть, под конец «гладкого» чемпионата. «Салават» будет в порядке тогда, когда игроки получат новые схемы для атаки, станут более наглыми в походе на ворота, будут подправлять шайбу в полете, обретут больше инициативы и станут лучше возвращаться в защиту. Возможно, нужна встряска: перемешанные звенья, матч может начать не первое звено, стоит чаще использовать «наложения» и выпускать сочетания не по порядку, выпустить в старте Даниила Тарасова. В такое положение клуб загнал себя сам и должен с честью выбраться из ямы. Следующий матч: 13 декабря, 16:30. «Салават Юлаев» — «Сибирь». КХЛ ТВ, БСТ

