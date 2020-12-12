Пятое подряд поражение от «Йокерита». «Салават Юлаев» разучился забрасывать

Если «СЮ» не отличится в первые 4 минуты 35 секунд, то безголевой период достигнет 100 минут в четвертый раз за сезон. В КХЛ с Уфой такое было только в «регулярке» 14/15. И то, тогда четвертая «засуха» произошла в конце января и начале февраля, то есть, под конец «гладкого» чемпионата.