Оттепель. «Салават» гнул свою линию и прервал серию поражений в матче с «Сибирью»

Тренерский штаб обошелся без кардинальных изменений и сохранил тактику с матчей против «Магнитки» и «Йокерита». Это палка о двух концах, но психологически важные очки добыты.

Для такой эмоциональной команды это очень важный успех Даже в рамках одного матча легко увидеть, как меняются скорость и сосредоточенность «юлаевцев» в зависимости от общего эмоционального настроения. На которое влияет не только игровой контекст, но и трибуны, так что для Уфы полезно играть со зрителями. Не сказать, что игроки были невероятно омрачены недавними проигрышами и упавшей результативностью — речь про клуб КХЛ, а не СДЮШОР. Однако команда теряла свой дофаминовый нитро-ускоритель, благодаря которому иногда спасала встречи. Photo: «Салават Юлаев» Перерыв на Кубок Первого канала не позволяет спрогнозировать по горячим следам, что будет теперь. «Черно-зеленые» могут как продолжить пике, так и сбалансировать положение. Календарь тут не помощник: играть с Минском, «Автомобилистом», «Сибирью» и «Магниткой». На пресс-конференции главный тренер Томи Ламса анонсировал работу над «физикой». Клуб сосредоточится на тренировках и не будет проводить товарищеские матчи. Даже если хоккеисты сохранят не самый лучший уровень взаимопонимания, отдых и прокачанная выносливость помогут спокойно завершить 2020-й. Photo: «Салават Юлаев» В рисунке игры принципиально ничего не изменилось Жирный плюс к уверенности в целом и для Ламсы, в частности, — «СЮ» гнул свою линию и наконец победил примерно той же тактикой. И одновременно победа над «Сибирью» абсолютно не гарантирует серию викторий, ведь теми же методами до этого проигрывали. Поэтому тренерский штаб должен развивать начатое. Против Новосибирска и «Йокерита» мы увидели достаточно немалое количество голевых шансов в том числе потому, что они не предлагали такого же быстрого подбора и перехода в атаку, как «Магнитка». Статистика говорит о небольших изменениях: очень уверенная игра на вбрасываниях в зоне «Сибири», от защитников меньше бросков (в пользу набросов), больше смен с бросками в створ, значительно увереннее вброс. Из старых болячек: слишком много бросков мимо, слабее, чем у гостей, вход. СЮ Сибирь Δ Corsi for (CF) 71 56 15 CF, % 55,91% 44,09% 11,81% Голы 5 на 5 2 0 2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 30 17 13 PDO, % 106,67% 93,33% 13,33% Броски мимо створа 33 30 3 БВ вообще 34 26 8 Доля БВ в общем числе бросков 50,75% 46,43% 4,32% БВ за минуту в атаке 1,72 1,43 0,29 Блокшоты за минуту в защите 0,77 0,76 0,01 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 6 7 -1 БВ первой тройки 14 6 8 БВ защитников 6 8 -2 Пробросы 5 на 5 1 5 -4 ВВбр после пробросов 3 3 0 Вход 5 на 5 26 27 -1 Брак при входе 5 на 5 22 21 1 Эффективные попытки входа, % 54,17% 56,25% -2,08% Вброс 5 на 5 11 1 10 Брак при вбросе 5 на 5 19 15 4 Эффективные попытки вброса, % 36,67% 6,25% 30,42% Использование входа 5 на 5, % 61,54% 75,00% -13,46% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 48 32 16 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 104 77 27 Эффективные смены в атаке, % 46,15% 41,56% 4,60% Вход 5 на 5 с БВ 16 14 2 Вход 5 на 5 с БВ, % 33,33% 29,17% 4,17% Вброс 5 на 5 с БВ 3 1 2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 10,00% 6,25% 3,75% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 21 15 6 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,82% 13,76% 0,05% Гол в большинстве — второй за 19 попыток. Все еще мало. Надо разнообразить действия второй спецбригады. Сейчас она не подмога, а чуть ли не обуза, и штаб даже не воспринимает ее всерьез — их вернули на лавку через 25-30 секунд после единственной попытки, которую они начинали. В том числе из-за этого создается впечатление, что у главного тренера есть неприкосновенные легионеры, а больше ни на кого он всерьез не рассчитывает. Разве плохо будет, если Дмитрий Кугрышев и Михаил Воробьев получат новые схемы или партнеров? Их же словно оставили на произвол судьбы. Photo: «Салават Юлаев» Часто от хоккеистов можно услышать: «У нас были моменты, но мы их не забили». Сегодня — наоборот. Игроки часто судят об эффективности своего хоккея по голевым шансам и редко без тренеров вникают в детали. Это несовременный подход. Лишь призываю не переоценивать победу — это только первый шаг на к выходу из кризиса, и ряд проблем остаются нетронутыми. Так, вопрос некачественных смен встал в полный рост — из-за нарушения численного состава в меньшинстве (!) команда лишилась четвертого гола. Сакари Маннинен прервал шестиматчевый безголевой отрезок. А сколько раз он портил моменты? Номер 65 же не стал новым человеком. Ему опять выдали шайбу на блюдечке с голубой каемочкой, он все еще финишер, а не инициатор. Тут вообще партнеры чуть не травмируют друг друга, пока «Сибирь» атакует. А в этом эпизоде в Юху Метсолу снова вселился Никлас Сведберг, и финн подарил гостям острую атаку. Наконец — уфимцы четыре подряд матча пропускают в меньшинстве, хотя после гостевого матча с ЦСКА игра 4 на 5 значительно улучшилась (нейтрализовано 37 из 42 попыток оппонентов). Предыдущие матчи не стереть из истории, чтобы назвать декабрь досадным недоразумением. Где тонко, там и рвется, вопросов по качеству игры много было весь сезон (отсутствие поддержки Харти, слабые вбрасывания, нестабильные спецбригады, индивидуальные ошибки и др.). Поэтому самый здоровый вывод после игры с новосибирцами — сдержанный оптимизм. Photo: «Салават Юлаев» Просто и эффективно. Кадейкин не сделал ничего космического, но именно он MVP Четыре подряд матча выигрывает не менее 60% вбрасываний (ровно 70% за отрезок). В 21-й раз в регулярных сезонах КХЛ выиграл не менее 75% «точек» (16 за Уфу). В 20-й раз набрал за матч два очка (12 за «СЮ»). Александр должен быть доволен воскресным вечером. Его гол оказался очень кстати. В ситуации «черно-зеленых» вообще все голы важны. Шайба Кадейкина чуть улучшила статистику большинства, позволила не дойти до 100 безголевых минут (получилось «всего» 96:26) и с самого начала оживила команду, ведь первые пару смен «Сибирь» начала резво. Ламса хотел «мусорный» гол без узоров? Вот, как по заказу. Изысканный пас Теему Хартикайнена назад, бросок Маркуса Гранлунда, Хари Сятери не удается прижать шайбу, Ефим Гуркин не успевает «зачистить». Добивание Александра Кадейкина открывает счет. Номер 78 заложил основу для шайбы Павла Коледова. Сначала навязал борьбу за воротами Константину Алексееву: воткнул клюшку и слегка надавил корпусом. Данил Романцев попытался выбить шайбу и пустить ее по закруглению. Это бы удалось, но центральный грамотно расположился и чисто, не толкая (мог получить малый штраф за блокировку), задержал Алексеева. Развернулся и ушел ближе к углу (отдадим должное арбитру — не помешал ходу шайбы). Поднялся до калитки и набросил. Для гола нужен контроль шайбы. Александр обеспечил его. Наброс, правда, вышел не очень, но Жарков сумел приемлемо передать Коледову и Павел в несвойственной себе манере рискнул и бросил. Вышло здорово. Недовольны только хейтеры в Инстаграме. Короткой строкой: про «Сибирь», отмену пресс-конференции Василевского и Мишкопад Грех не сказать о «Сибири», ведь их тренирует уфимец (да еще и играют в обороне Ефим Гуркин с Тимуром Ахияровым), и поэтому за ними я слежу более тщательно, чем за условным «Локомотивом». Если бы плей-офф 2020 продолжился, у них была бы потрясающая серия с «Барысом» Андрея Скабелки. Photo: «Салават Юлаев» Вклад Николая Заварухина ощущается: есть наигранные комбинации в атаке, акцент на силовую в последние минут семь, обдуманный вывод шайбы из своей зоны, пасы назад для контроля, после пересечения синей — поперечный пас. Однако на 60 минут команды не хватает, а порой просто нет технического мастерства. Но все равно есть фундамент. Если «Сибирь» будет внимательнее и быстрее в своей зоне (а это тренируется), улучшит 5 на 4, исключит глупые удаления и будет жестче против лидеров соперника, то они будут в порядке к плей-офф. Во время паузы на Евротур пресс-конференции Андрея Василевского, посвященной завоеванию с «Тампой» Кубка Стэнли, не состоится. После отмены предыдущего общения со СМИ в клубе надеялись, что провести мероприятие еще удастся. Но вратарь вернулся в США. «СЮ» объявил на медиакубе о проведении 28 декабря после игры с «Металлургом» «Мишкопада» — ежегодной благотворительной акции по сбору средств больным детям: публика покупает мягкие игрушки, выручка идет в фонд, после сирены игрушки бросаются на лед и передаются в детдом. Самая модная болезнь здесь тоже внесет небольшие коррективы, но для болельщиков механика акции останется принципиально такой же — разве что плюшевые медведи полетят на лед чуть позже и по сигналу, а упаковку дезинфицируют. Следующий матч: 22 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter