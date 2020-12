Снова всего одна шайба. Как «Салават Юлаев» пытается выйти из кризиса

Mkset обсуждает противостояние уфимцев с «Металлургом»: проблемы второй спецбригады, изменения по сравнению с матчем против «Динамо» и самоотверженность Гиматова.

«Сухая» серия закончена. Но это не означает, что «Салават» упростил игру, есть проблемы с пониманием Нам же говорили про необходимость «мусорных» голов? Пожалуйста. Формально, «Салават» забросил, не бросая по воротам, но рикошет от самой известной финской спины в КХЛ тоже считается за гол. Таким образом, безголевый отрезок оборвался на отметке в 127 минут и 18 секунд. Рекорд клуба в «регулярках» КХЛ составляет 177 минут и 54 секунды. Текущий результат — седьмое место. Вообще-то Ламса в прошлый раз говорил про добивания, набросы и прочее счастье четвертых звеньев. Мы решили, что против «Магнитки» проверим, стало ли этого больше, и ждали Метсолу, чтобы не отвлекаться на оборону. «Металлург» был против таких планов. Во многом из-за прессинга в первом периоде и из-за их внимательности к подбору речи про какую-то простую надежную игру не было. Соперник не давал. Прежде всего — об изменениях. Они были, и были заметны. Нельзя сказать, что команда катится на прежних рельсах, и как минимум поэтому говорить об увольнении главного тренера преждевременно. Photo: «Салават Юлаев» Уфимцы начали быстрее обычного. Игроки были более жадными до шайбы, старались удерживать ее за счет коротких передач и много перемещались. Отрезками (начало и примерно 8-9 минут после гола) «Магнитка» действительно не успевала. Скорость нужна для того, чтобы соперник не успевал реагировать на переводы защитникам под бросок. Их роль была в бросках верхом. Василий Кошечкин — во всех смыслах большой вратарь, но добивания — криптонит каждого кипера. Если бросить или набросить нельзя было, в «правильные» отрезки защитники старались активнее запускать шайбу в глубину прежде, чем магнитогорцы начнут оказывать давление. Ближе к концу матча игроки хозяев начали закономерно уставать — это далеко не самый любимый и привычный стиль команды. Просто невозможно за пару дней перестроиться. Задача «забить „мусорный“ гол» требует энергозатратного решения. Игра в большинстве в целом не задалась (про вторую спецбригаду — нижу), но в предпоследней попытке мы все же увидели то, что «зелено-белые» должны делать чаще — активное участие защитника, минимум лишних движений, все на ворота. Из написанного следует, что «юлаевцы» в целом сделали необходимые шаги. Но это не означает, что все быстро улучшится. Ведь таким образом все-таки не забили — мы же не можем считать, что рикошет при игре 5 на 4 - это позитивный симптом. Напомним, что мы ждали возвращения Юхи Метсолы в ворота в том числе для того, чтобы сосредоточить внимание на атаке. Мол, на своей половине номер 77 разберется. В идеальном мире это вообще почти кредо. Я считаю, это было вполне уместное мнение. Потому что Юхе пришлось немало потрудиться и быть сосредоточенным все время. Дело не в 40 бросках в створ — вообще не смотрите на количество, вратари любят нагрузку. Дело в том, что «СЮ» подводило взаимопонимание. Иной раз — в абсолютно безобидных ситуациях. Вот концовка первого периода. Видео вызывает вопросы с первого же кадра: Александр Кадейкин уже под давлением. Он уже не успевает повернуть крюк клюшки и качественно направить шайбу на ход Владимиру Жаркову, хотя он готов.

Шайба проходит через двойной магнитогорский фильтр и оказывается у гостей. Один пас - и от шайбы отрезана вся тройка Кадейкина. То есть, у гостей уже есть возможность пойти 2 в 2 или совершить вброс.

Но они не просто так делают пас назад и начинают второй темп - все это запутывает и отвлекает нападающих Уфы, в итоге левый (относительно Юхи Метсолы) фланг оказывается оголен и легко войти в зону с контролем.

Плюс в атаку подключился защитник Егор Яковлев и Сергей Мозякин, вообще-то, мог бы даже сделать ему поперечный пас - за ван-таймер Яковалева можно не беспокоиться. Следующий эпизод более явный и не нуждается в детальном разборе. Башкирской команде просто повезло, что Архип Неколенко не сумел разобраться с выходом 1 в 0. Это грубая позиционная ошибка. При всех респектах к оппоненту — «Магнитка» ведь, как и «Динамо», не сделала ничего из ряда вон выходящего. В обоих матчах было достаточно равных отрезков. Даже темп нанесения бросков похож. Более существенно — в обоих случаях Уфа дольше играет в атаке (на сей раз 18:35 против 13:50) и совершает достаточно много попыток. По количеству вопросов нет. На таком фоне очень четко видно, насколько неэффективно расходуется ресурс. Гости в атаке играют реже, но за минуту бросают чаще. В своих сменах в атаке гости активнее напрягают вратаря и у них больше смен, потраченных с делом. СЮ ММг Δ Corsi for (CF) 50 71 -21 CF, % 41,32% 58,68% -17,36% Голы 5 на 5 0 1 -1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 22 29 -7 PDO, % 96,55% 103,45% -6,90% Броски мимо створа 22 31 -9 БВ вообще 32 40 -8 Доля БВ в общем числе бросков 59,26% 56,34% 2,92% БВ за минуту в атаке 1,72 2,89 -1,17 Блокшоты за минуту в защите 1,23 0,70 0,53 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 5 7 -2 БВ первой тройки 8 7 1 БВ защитников 9 15 -6 Пробросы 5 на 5 4 2 2 ВВбр после пробросов 4 2 2 Вход 5 на 5 22 24 -2 Брак при входе 5 на 5 17 16 1 Эффективные попытки входа, % 56,41% 60,00% -3,59% Вброс 5 на 5 5 7 -2 Брак при вбросе 5 на 5 13 9 4 Эффективные попытки вброса, % 27,78% 43,75% -15,97% Использование входа 5 на 5, % 68,42% 71,43% -3,01% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 31 40 -9 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 72 81 -9 Эффективные смены в атаке, % 43,06% 49,38% -6,33% Вход 5 на 5 с БВ 9 15 -6 Вход 5 на 5 с БВ, % 23,08% 37,50% -14,42% Вброс 5 на 5 с БВ 4 3 1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 22,22% 18,75% 3,47% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 13 19 -6 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12,62% 15,70% -3,08% Кто готов заменить Кадейкина и легионеров? Однажды этот вопрос придется задавать в контексте окончания контрактов. Зато уже сегодня видно, что если первая спецбригада замолчала, то некому подхватить знамя. И ведь тренеры знали, что это старая проблема. Состав второй спецбригады нестабилен, но костяк все еще образуют Михаил Воробьев и Дмитрий Кугрышев. По сути, кто бы с ними не выходил, особого толку все еще нет. Кстати, не всегда даже виноваты сами игроки. Прежде всего, они редко начинают свои смены со вбрасывания. Гораздо чаще им приходится начинать со смены. В это время, разумеется, соперник сосредоточен — четверка может быть больше «растянута» по полю, фланги будут строже охраняться, будут попытки «трэпа» в средней зоны. Неудивительно, что нередко Воробьеву с Кугрышевым приходится в большинстве скорее обороняться, чем атаковать. Это было и против «Динамо»: Этому нашлось место и с командой Ильи Воробьева: А потом их время попросту заканчивается. Кугрышев на пресс-конференции, вообще-то, слегка драматизирует, говоря, что им дают 15 секунд (Никита Сошников как-то говорил про 30). Они получают около 30-35 секунд. Но этого реально мало. Даже основная спецбригада тратит много сил и времени, чтобы просто развернуть плацдарм. При Николае Цулыгине они получали около 75-80 секунд, сейчас примерно 90-100. До того, как Родион Амиров и Шакир Мухамадуллин улетели в Новогорск, чтобы готовиться к молодежному чемпионату мира со сборной России, иногда вторая спецбригада могла получить даже секунд 40, а бывало, что они даже начинали смену. Возможно, тренерский штаб Томи Ламсы просто недостаточно верит в возможности своих игроков, видя их ошибки. Бывает, что их «позиционки» оказывают бесполезны. И все же условия неравны. Быть может, игроки просто теряют веру в себя. Решающий эпизод матча это даже не гол, а проигранная борьба за шайбу. И ведь тут снова Воробьев, центр второй спецбригады. Произошел интересный случай во время второй попытки большинства. После своей смены первая спецбригада покинула площадку не полностью и после вбрасывания второй состав выходил по частям. Около 30 секунд был гибридный вариант. Я сначала решил, что это эксперимент на ходу, и даже оценил задумку. Да, странно, да, нелепо, но, возможно, плавный переход ускорил бы доставку шайбы в чужую зону и упростил бы задачу Воробьеву с Кугрышевым. А то их смены порой буквально сбивают темп и позволяют оппоненту вернуть инициативу. Все оказалось более тривиально. На послематчевой пресс-конференции наставник «зелено-белых» сказал, что такой «микс» — просто результат плохо проведенной смены. Ламса сказал, что недостаточно хорошо объяснил очередность своим парням. Кажется, это лишь верхушка айсберга и проблемы коммуникации глубже. Игрокам очень нужен перерыв. Самое время поработать над психологией С «Йокеритом» играть только в пятницу. Самое время правильно оценить проблемную ситуацию. Корень бед лежит в тактике, микро-травмах, отсутствии некоторых игроков, коммуникации. Внутри команды легко назовут несколько причин, если поищут. Однако в любом случае, в чем бы проблема ни заключалась, из чего бы она ни проросла — к ее решению и к следующему матчу надо подходить со здоровыми и холодными мыслями. Или горячими — кто-то же любит играть страстно и пылко. Photo: «Салават Юлаев» У английского mindset нет точного перевода без контекста. «Образ мышления» слишком глобально. Я бы сказал, нужны оптимальные настройки. Даже если руководство и тренеры нагнетают обстановку, а комментарии пылают огнем, хоккеисты не могут позволить себе выйти на следующий матч в убитом настроении. Собраться без тренеров, зарубиться вместе в приставку, отключить голову в бане. Посмотреть пару хороших фильмов, покататься на городском катке, позволить себе отвратительно жирный фастфуд. Вспомнить, как решали проблему в прошлом, поговорить с друзьями из других команд. Даже если матчи с «Йокеритом» и «Сибирью» обернутся фиаско, потом все равно будет пауза на Евротур, а там и до короткого новогоднего брейка рукой подать. И это тоже возможности улучшить ментальное здоровье. В игре пригодится. Photo: Горобзор Хоккей — игра не для слабаков. Гиматов рискнул здоровьем ради команды Перелистайте этот пункт, если вам некомфортно от вида крови. В конце второго периода «Металлург» получил шанс на игру с численным перевесом. Как это в последнее время и бывает, перед началом непосредственно двухминутного большинства соперник «СЮ» порядочно поиграл, пользуясь правилом «отложенного» штрафа. Уральцы сумели развернуть позиционную атаку. Егор Яковлев получил шайбу и замахнулся клюшкой. Нападающий из четвертого звена Эдуард Гиматов, получивший вызов из «Тороса» после отъезда Амирова, бросился на линию броска. Яковлев нанес бросок. Шайба примерно с двух метров попала Эдуарду в лицо. Номеру 7 разбило губу и Гиматов, похоже, потерял несколько зубов. Форвард сумел подняться, но потом почти сразу упал и покинул лед с помощью Вячеслава Солодухина. Через несколько часов Эдуард написал в сторис, что его «подлатали». Судя по всему, обошлось без перелома челюсти. В любом случае, в ближайшее время допускать его до игр будет рискованно, если было вмешательство стоматолога-хирурга. Покажите это видео тем, кто думает, что хоккей это только голы и легкий вид спорта. Если бы шайба прошла чуть выше, игрок мог бы остаться без глаза. Чуть ниже — и попадание в шею отправило бы в нокаут. Бросок чуть сильнее, расстояние чуть меньше — привет, сотрясение мозга. В этом виде спорта иногда играют с проколотым легким, сломанными челюстями и без двигающихся пальцев. Экипировка совершенствуется, однако подобные эпизоды случаются постоянно. И начинается все исключительно с желания помочь команде выстоять в сложном эпизоде. Желаем Эдуарду успешно перенести все процедуры и скорее выздороветь. Короткой строкой Удивительно, но в 10 из 11 последних «уральских классик» в «регулярке» сильнее гости. Предыдущая домашняя победа «Салавата» над «Магниткой» (6:2) в рамках «гладкого» чемпионата датирована 1 декабря 2015 года. С утра понедельника защитник «юлаевцев» Александр Алексеев отвечает на вопросы читателей страницы с мемами по НХЛ в Инстаграме. Довольно редкое явление. Матч с «Металлургом» стал для Юхи Метсолы 300-м в «регулярках» КХЛ. Следующий матч: 11 декабря, 19:00. «Салават Юлаев» — «Йокерит». КХЛ ТВ, БСТ

