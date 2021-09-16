Неудержимые Шмелёв и Кадейкин. «Салават» продолжает выигрывать, повержен «Куньлунь»

Так же в это время уже вышел на смену весьма быстрый Петр Хохряков, и он был на одном фланге с Кадейкиным. Науменков мог сделать передачу каждому, но пас был с неудобной и, видимо, легче было направить шайбу Хохрякову. В момент паса Уэрек тоже был убран из истории.