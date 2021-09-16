Неудержимые Шмелёв и Кадейкин. «Салават» продолжает выигрывать, повержен «Куньлунь»

Аналитика
Неудержимые Шмелёв и Кадейкин. «Салават» продолжает выигрывать, повержен «Куньлунь»
Неудержимые Шмелёв и Кадейкин. «Салават» продолжает выигрывать, повержен «Куньлунь»
Сегодня, 01:05Азамат ШавлуковФото: «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» обыграл «КРС» 5:1, сохранив 1 место в КХЛ.

«Юлаевцы» обновили клубный рекорд и записали в актив шестую викторию подряд.

Прийти на стрелку с автоматом. Нынешние «Салават» и «Куньлунь» — команды с разных планет

Китайские гости ощутимо уступают «юлаевцам» даже по катанию. А это уже нулевая причина, по которой им придется тяжко. Если ты не можешь двигаться так же маневренно, быстро и с видением площадки — ты на шаг позади.

На первый бросок в створ «Ред Стар» затратили целых 12 минут. Вратарю Александру Шарыченкову явно пришлось несложно. Сложность было в том, чтобы сохранять концентрацию, ведь вратари, наоборот, любят повышенные нагрузки, чтобы быть в тонусе.

Единственная вспышка бросковой активности гостей пришлась на розыгрыш «лишнего». Оказавшийся на удивление динамичным и внимательным до подбора. Счет на тот момент был 2:0, и уфимцы явно не расслаблялись.

Пять шайб за матч — всегда впечатляюще. Тем не менее самое яркое во встрече с «драконами» — это не голы, а контроль шайбы во второй двадцатиминутке. Приблизительно с 33-й минуты до конца периода «Салават» провел три затяжные позиционные атаки, и первая длилась почти две минуты — чистый восторг трибун.

Так и выглядит доминирование: зашкаливающее качество входа, больше перехватов, больше бросковых попыток, лучше вбрасывания.

СЮ Куньлунь Ред Стар Δ
Corsi for (CF) 59 43 16
CF, % 57,84% 42,16% 15,69%
Голы 5 на 5 4 1 3
Броски в створ 5 на 5 (БВ) 30 15 15
PDO, % 106,67% 93,33% 13,33%
Броски мимо створа 22 21 1
БВ вообще 35 20 15
Доля БВ в общем числе бросков 61,40% 48,78% 12,62%
БВ за минуту в атаке 3,05 2,55 0,50
Блокшоты за минуту в защите 1,27 0,78 0,49
БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0
БВ со входа в зону 5 на 5 2 2 0
Перехваты в зоне атаки 5 на 5 6 2 4
Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5 2 1 1
БВ первой тройки 8 7 1
БВ защитников 13 5 8
Пробросы 5 на 5 5 1 4
ВВбр после пробросов 2 4 -2
Вход 5 на 5 37 23 14
Брак при входе 5 на 5 5 15 -10
Эффективные попытки входа, % 88,10% 60,53% 27,57%
Вброс 5 на 5 5 1 4
Брак при вбросе 5 на 5 10 7 3
Эффективные попытки вброса, % 33,33% 12,50% 20,83%
Использование входа 5 на 5, % 73,68% 82,61% -8,92%
Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 52 28 24
Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 84 57 27
Эффективные смены в атаке, % 61,90% 49,12% 12,78%
Вход 5 на 5 с БВ 11 12 -1
Вход 5 на 5 с БВ, % 26,19% 31,58% -5,39%
Вброс 5 на 5 с БВ 3 0 3
Вброс 5 на 5 с БВ, % 20,00% 0,00% 20,00%
Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 12 4
Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 11,76% 14,12% -2,35%

Отличный подарок на день рождения главному тренеру — пока у Томи Ламсы всё получается. Посмотрим, надолго ли хватит — будет большим разочарованием, если окажется, что это и есть максимум уфимцев и в критический момент прибавить невозможно.

Два гола за четыре матча. Пустозеров показывает, как решать, играя в четвертом звене

21-летний крайний форвард уже выполнил свою норму прошлого сезона — тогда Алексей тоже отличился дважды, но за 11 встреч. В «регулярку» 21/22 небольшой нападающий входит уже в статусе игрока основного состава и оправдывает доверие.

Его с Данилом Башкировым и Артемом Пименовым звено 7 сентября уничтожило «Магнитку», цепляясь за малейший шанс даже в меньшинстве. Четвертое сочетание снова забросило дважды (но уже без Пименова — из-за травмы номер 68 был результативно заменен Владиславом Картаевым).

Пустозеров открыл счет в матче. Любопытно, что до этого гола у «юлаевцев» почти не было голевых шансов — максимум можно засчитать вылазку Николая Кулемина на «пятак». Команда казалась сонной. Более того: даже перед голом Алалыкин не сумел толком войти в зону.

Зато помог соперник — выйдя на смену, номер 92 совершил перехват и «распечатал» ворота Александра Лазушина — редкого не китайского и не канадского игрока в составе гостей.

Несмотря на очередной успех, лазарет «Салавата» пополняется очень часто. Пустозеров не доиграл матч — как сообщают коллеги, нападающий сломал палец. Ещё утром стало известно о том, что на больничный выходят защитник Филипп Ларсен и нападающий Виктор Тихонов.

Главная красота вечера: геометрический гол Хохрякова

Российский хоккей исторически славился мастерством паса. Игра в КХЛ постепенно становится всё более вертикальной, агрессивной и упрощенной — на высоких скоростях и на узкой площадке непросто раскатиться и «расчертить» лёд. Но до сих пор находится место хоккейным шедеврам.

На исходе смены «Куньлунь» расположился в обороне по схеме 2-1-2. Представители гостей оказались растянуты по всей площадке, это всегда риск.

Джош Николлс пошел пресинговать Павла Коледова в углу площадки. Посмотрите, как повернут его корпус — он словно даже не предполагает, что защитнику будет очень легко отдать шайбу партнеру, даже не держит это в уме.

Коледов перевел шайбу Михаилу Науменкову. Номер 33 был за воротами. Николлс пошел за ним, но изначально был в невыгодной позиции. Науменкову легче объехать ворота. Как только Михаил это сделал, соперник практически был выключен из эпизода.

В это время навстречу защитнику выдвинулся Итан Уэрек, а Александр Кадейкин начал ускоряться из центра зоны защиты по левому флангу. Действие Уэрека необходимо, но опрометчиво, ибо он проводил маневр без поддержки (впрочем, «Куньлунь» и в атаке так же мучался зачастую сольными усилиями).

Так же в это время уже вышел на смену весьма быстрый Петр Хохряков, и он был на одном фланге с Кадейкиным. Науменков мог сделать передачу каждому, но пас был с неудобной и, видимо, легче было направить шайбу Хохрякову. В момент паса Уэрек тоже был убран из истории.

Навстречу двум центральным летел Грег Сквайрз. Этого я уже не понимаю — идет атака 5 в 3, и лишним перемещением вперёд «Куньлунь» только рисковал наткнуться на очередной диагональный пас.

Хохряков выполнил оставление Кадейкину, тот стянул Сквайрза и мгновенно вернул Петру. Сквайрза тоже теперь можно вынести за скобки. Третий игрок «Ред Стар» уже никак не может помочь команде при обороне. Лучше бы они тупо откатились.

Сергей Шмелев входил в зону по правому флангу, и в итоге «юлаевцы» организовали выпад 3 в 2. После пересечения синей Хохряков повернул корпус и из такого положения легко мог сделать пас хоть Кадейкину, хоть Шмелеву. Это еще одна проблема для пары защитников Спроул-Челиос.

Хохряков сделал перевод в центр. Кадейкин выдержал паузу и, не поворачивая головы, (!) отдал пас направо Сергею Шмелеву. Номер 93 запросто мог бросать, но он видел, что Лазушин играет по нему, а Хохряков на дальней штанге открыт для паса. Петр завершил комбинацию.

Фото:«Салават Юлаев»

Описанное заняло менее 11 секунд, но смена получилась крайне насыщенная и интересная. Мы снова убедились, что у Кадейкина и Шмелева великолепное взаимопонимание. Александр продолжает бить свой рекорд по результативным матчам подряд (6), Шмелеву две игры до повторения (8).

На домашней форме стало меньше рекламы. Повлияло общественное мнение

Клуб шокировал болельщиков на первом домашнем матче сезона — зелёные свитеры внезапно оказались обезображены нелепо нанесенной рекламой букмекерской конторы. Огромные «красные погоны» вызвали цунами возмущенных комментариев как в соцсетях «СЮ», так и на спортивных сайтах.

Людям не понравились грубое цветовое сочетание (которое еще и напоминало о горячо любимом «Ак Барсе»), размер рекламы и то, что букмекер вытеснил с джерси название города. Получилось, будто для клуба «Фонбет» важнее Уфы.

Фото:«Салават Юлаев»

Килотонны хейта не остались незамеченными. После игры «Салават Юлаев» и партнер провели совещание и выбрали компромиссный вариант. Первоначальный комплект оказался невыгоден даже самому букмекеру, потому что общественность прошлась ещё и по нему.

У сторон были разные варианты. Клубу было важно сохранить идентичность и слово «Уфа». Примечательно, что «СЮ» добился уменьшения размера интеграции без перезаключения контракта — стороны провели спокойный и адекватный диалог.

Видимо, реклама чужеродно красного цвета будет на форме еще долго — сотрудничество заключено на четыре года. Хочется пожелать «Салавату» поскорее решить финансовые проблемы, потому что на плечах игроков по-хорошему должен быть или курай, или название города.

Следующий матч: 18 сентября, 16:30. «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск. БСТ, KHL Prime

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