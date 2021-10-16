Эффективный Алалыкин и гол на последней секунде. «Салават» отдал матч «Авто» с 1:3

2021-й год. Один из самых развитых российских городов. Вторая по статусу хоккейная лига планеты. Клуб, который несколько лет пытается стать топовым.
С трудом верится, что сегодня матч КХЛ может быть показан не с начала, но это случилось. Екатеринбург раздал картинку встречи «Автомобилист» — «Салават Юлаев» лишь примерно через пять игровых минут. Де-факто трансляция началась в 19:09, а не 19:00.
Ни БСТ, ни KHL Prime не смогли показать гол Андрея Зубарева и еще неизвестно, сколько силовых приемов, вбрасываний, и решений игроков. Болельщики имеют право получать лучший продукт и не должны терять даже минуту трансляции.
«Автомобилист» нарушил регламент КХЛ по маркетингу и коммуникациям: подпункты 1.1 и 1.4 пункта 1 статьи 7 главы 3. По ним клуб обязан обеспечить трансляцию и обеспечить ее без перебоев. Удивительно, но в дисциплинарном регламенте за это нет санкций.
Никаких объяснений и комментариев по поводу завала трансляции на страницах екатеринбургского клуба не появилось. Известно, что город накрыло смогом от горящих торфяников, но мы не будем искать объяснение за ответственных лиц. Это безобразие.
Речь даже не идет про высочайший уровень режиссуры или необычные ракурсы. Все знают, что в Екатеринбурге высокое расположение камеры, дальний план получается совершенно крошечным, а угол обзора непривычен. Мы просто хотим какую-нибудь картинку.
В дальнейшем в материале статистика вынужденно собрана без учета первых шести минут матча (кроме бросковой динамики).
Первые пять минут вы не могли посмотреть никак. Но если бы пропустили первые 38, то тоже мало что бы пропустили. Как и после первого дерби, «Салават Юлаев» очень долго раскачивался и нащупывал свой ритм. А «Автомобилист» Билла Питерса, в принципе, играет неярко.
Матч можно разбить на такие этапы:
Таков очень краткий пересказ матча, в котором «юлаевцы» вели 3:1, могли спокойно доводить дело до победы малой кровью (с примитивно играющим «Автомобилистом» это можно и нужно), но в итоге упустили перевес и были обескуражены шайбой в самом конце.
По статистике у Уфы было для этого все (кроме вбрасываний — даже у Кадейкина бывают не очень хорошие дни, лишь 47,83%). Больше бросковых попыток, больше атак, лучше вход, больше содержательных смен.
|СЮ
|Автомобилист
|Δ
|Corsi for (CF)
|63
|49
|14
|CF, %
|56,25%
|43,75%
|12,50%
|Голы 5 на 5
|3
|2
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|16
|18
|-2
|PDO, %
|107,64%
|92,36%
|15,28%
|Броски мимо створа
|31
|22
|9
|БВ вообще
|28
|28
|0
|Доля БВ в общем числе бросков
|47,46%
|56,00%
|-8,54%
|БВ за минуту в атаке
|2,49
|2,85
|-0,36
|Блокшоты за минуту в защите
|1,63
|1,78
|-0,15
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|1
|2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|3
|2
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|2
|1
|1
|БВ первой тройки
|3
|11
|-8
|БВ защитников
|10
|7
|3
|Пробросы 5 на 5
|2
|4
|-2
|ВВбр после пробросов
|4
|2
|2
|Вход 5 на 5
|21
|16
|5
|Брак при входе 5 на 5
|12
|13
|-1
|Эффективные попытки входа, %
|63,64%
|55,17%
|8,46%
|Вброс 5 на 5
|3
|2
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|4
|12
|-8
|Эффективные попытки вброса, %
|42,86%
|14,29%
|28,57%
|Использование входа 5 на 5, %
|82,50%
|67,44%
|15,06%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|35
|22
|13
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|67
|54
|13
|Эффективные смены в атаке, %
|52,24%
|40,74%
|11,50%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|10
|1
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|33,33%
|34,48%
|-1,15%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|0
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|0,00%
|0,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|13
|10
|3
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12,75%
|13,16%
|-0,41%
Физическая и эмоциональная усталость после дерби могли оказать более глубокое влияние, чем кажется:
Если это справедливо, то в таком состоянии «бело-зеленые» более уязвимы, и их легче продавить. Это логично. Тем более — нет глубины состава:
По-видимому, кто-то из них точно вернется в ближайшее время. Иного спортивного объяснения почти полного игнорирования клубной системы нет. Укрепилось впечатление, что «Торос» и «Толпар» существуют только для того, чтобы изредка об их значимости сообщало клубное руководство.
Прямо сейчас подпитка из вертикали не повредит. Ситуация не настолько критична, чтобы от них требовали слишком много. Но уже достаточно мрачна, и каши ими не испортишь — на данный момент минимум пользы от Картаева и Плэтта, затихли Шмелев и Кулемин, никогда не созидал много Хохряков.
Томи Ламса, конечно, едва ли разобьет финскую тройку. Но скажем прямо — Маннинен может действовать, по сути, только на завершении атак, у Хартикайнена какой-то кризис, Гранлунд в Екатеринбурге полезно прерывал выходы 2 в 1, но в целом в борьбе его отбор и прострелы тоже исчезают.
Вливание в состав свежей крови позволит зацементировать боттом и безболезненно провести эксперименты на уровне топ-6. Например, любопытно будет сочетание Башкиров — Маннинен — Хартикайнен или Шмелев — Кадейкин — Пустозеров.
Несложно назвать игроков «Тороса» и «Толпара», которых хотелось бы увидеть на уровне КХЛ. Я не призываю заменять ими всех провинившихся, это слоганы адептов секты «пусть играют наши и молодые» (в современном хоккее ставка на молодежь утопична).
По крайней мере, вызваны в основу Глеб Кузьмин и Данил Алалыкин. Глеб небольшого роста, но умеет проявить хорошую наглость и побиться за шайбу. Пока он не получил возможности сыграть, но наверняка появится в заявке на один из трех оставшихся выездных матчей. Данилу же посвятим отдельный пункт.
В игре с «Ак Барсом» Лал появился ровно на 38 секунд и умудрился забросить. Отвечая на вопрос, связано ли появление номера 61 в составе с этим, Томи Ламса заявил, что нет — обычная ротация.
Возможно, сейчас Данил точно заставит дать себе больше игрового времени и уважения. У 20-летнего пацана 1+2 в четырех последних встречах. На сей раз — очень боевой ассист на гол, который, по-хорошему, должен был стать голевым.
Хозяева отправили шайбу в глубину зоны. Алалакин устремился за ней и выиграл борьбу у Жукенова. Данил попал под силовой прием Кормье, но успел послать пас Санникову.
Плэтт отвлекал на себя внимание, пока Санников и Лисовец устраивали перепас в средней. Санников вошел в зону атаки и, как ему это неплохо удается, увел шайбу к правому борту. Он сделал наброс для Плэтта, но добивание не вышло.
Шайбу подобрал Зборовский, но едва он это сделал, Алалыкин сокрушил защитника под неодобрительный гул редких зрителей (всего 499 человек на матче).
Данил совершил подбор, не дал себя обокрасть Романцеву и второй раз за смену попал под удар Кормье, но опять же успел выдать передачу Санникову, перед которым уже никого не было.
Молодой нападающий проявил характер, не побоялся пойти в силовую борьбу и попасть под удар. Не исключено, что на смену он уходил с синяками, зато с голевым пасом. Настоящий хоккеист не имеет права бояться боли.
Стефан стал главным героем вечера. Франко-канадец сравнял счет на 56-й минуте и вырвал победу для хозяев на последних мгновениях овертайма. Заметим, что номер 77 сделал это против топовых уфимских игроков.
В чужой зоне Маркус Гранлунд попал под несильный силовой как раз Да Косты и по борту отправил шайбу Теему Хартикайнену за ворота. Будучи под давлением Зборовского, финн все равно попытался сделать передачу в сторону «пятака». Гранлунд не успел откликнуться.
Шумаков совершил подбор и, по-видимому, «наевшейся» тройке финнов было трудно строить оборону. Да Коста убегал в центр, против него были Маннинен, Коледов и Науменков. Шумаков сделал точнейшую подкидку в воздухе.
Возникло недопонимание — едва ли защитники ждали такого смелого хода. Вероятно, Коледов понадеялся сбить Да Косту вместо того, чтобы откатиться назад. Науменков попытался догнать соперника, который даже с Михаилом на шее сумел «раскачать» Юху Метсолу и сравнять счет.
Решающее событие вечера начиналось практически так же, как эпизод с третьим голом уральцев. В последней атаке овертайме Харти снова был за воротами «Автомобилиста», снова искал пасом партнера (на сей раз — Филипа Ларсена).
Шайба предательски отскочила от Макеева и получился выход 3 в 1, ведь Кадейкин был выключен из эпизода (опять же вопрос к расположению «бело-зеленых»).
Метсола рассчитывал сократить угол обстрела и надеялся на помощь Ларсена на левой штанге. Но Стефан Да Коста, хоть и переоцененный нападающий, но все же может сыграть хитро.
У команды пока слабейший октябрь за 5 лет. Клуб переживает, вероятно, тяжелейший этап «регулярки»: с 23 сентября по 29 октября СКА (4:2, 0:5), «Локомотив» (3:2ОТ), «Ак Барс» (0:2, 2:3Б), «Йокерит» (2:3ОТ), «Металлург», «Трактор», ЦСКА, снова «Локомотив» и «Авангард».
Не будет удивительно, если уфимцы проведут остаток месяца нервно. Но дальше расписание будет более равномерным, а с 8 по 15 ноября — Евротур. В лучшем случае «юлаевцы» начнут вытаскивать себя из болота уже завтра, в худшем — рано или поздно спад закончится сам.