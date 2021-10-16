Эффективный Алалыкин и гол на последней секунде. «Салават» отдал матч «Авто» с 1:3

Прямо сейчас подпитка из вертикали не повредит. Ситуация не настолько критична, чтобы от них требовали слишком много. Но уже достаточно мрачна, и каши ими не испортишь — на данный момент минимум пользы от Картаева и Плэтта, затихли Шмелев и Кулемин, никогда не созидал много Хохряков.