Хороший результат, плохое содержание. «Салават Юлаев» справился с «Сибирью» на выезде

Уфимцы спасли встречу за последние шесть минут.

Победа над «Ак Барсом» дорого далась Знаете мем про ухудшение Wi-Fi соединения на одну полоску? Или с желтой собакой-качком и хилым псом? Примерно такой был контраст в игре «бело-зеленых» относительно сражений с «Авангардом» и «Ак Барсом». В какой-то степени главный тренер Томи Ламса прав — нереально проводить все 60 матчей «регулярки» на одном уровне. Однако есть возможность ротации: можно вызвать Илью Баранова, Эдуарда Гиматова, заявить Алексея Семенова, Вячеслава Солодухина. Всего второй матч после возвращения из Эдмонтона у Родиона Амирова с Данилом Башкировым, впервые с 28 ноября на уровне КХЛ сыграл Шакир Мухамадуллин, вторая игра у Владислава Картаева. Заменил Юху Метсолу Даниил Тарасов. Photo: «Сибирь» В основном, тут речь о заменах боттома. Но с игроков первых двух линий спрос всегда должен быть высоким. После «Авангарда» было полных четыре дня паузы, затем лишь второй матч за три дня — если настолько устали, то в плей-офф будет тяжелее. В основном, похоже, усталость эмоциональная. Сегодня ты бьешься в «Зеленом дерби» с принципиальным соперником, с лидером таблицы, еще и дома. Через неполных двое суток — один из самых старых стадионов, мороз, соперник вне топ-8. Хотя вокруг «Сибири» всегда очень много эмоций и впечатлений. Перефразирую через глухой телефон одного игрока «Салавата»: «Стадион отстой, но болельщики потрясающие». Photo: «Сибирь» Слишком много опасности у ворот Даниила Тарасова Это основная причина, по которой матч могу оценить только на три из пяти. Команда Николая Заварухина имела какое-то зашкаливающее число эпизодов с прекрасной позицией для броска. Омск и Казань вместе взятые так не угрожали. Но что тут сделаешь, если у хоккеистов «Сибири» элементарно нет мастерства? Не просто так в итоге хозяева в створ попали реже, чем мимо ворот. Люди банально промахиваются раз за разом. Показатель xG (расчетное число голов на основе позиции, типа броска и др.) должен быть в районе трех хотя бы. А забили раз. Photo: «Сибирь» Если руководство новосибирцев прямо отчаянно хочет кого-то уволить или найти виноватого, то к критике надо готовиться генменеджеру Кириллу Фастовскому. Хоккеистов не Заварухин выбирает. Мы с друзьями на коробке иногда лучше передачи делаем, чем «Сибирь» в большинстве: то мимо, то клюшку тянуть надо. А время тает. После первой спецбригады уфимцев этот брак виден очень четко. Порядка минуты Тарасову даже пришлось защищаться без клюшки, но и там не создали угроз, хотя конкретно в приложенном эпизоде достаточно приемлемо повели себя полевые. Сам факт, тем не менее, в копилку удивительных. По показателю эффективных смен в атаке после входа с контролем разница примерно в 19 процентных пунктов. Редко бывает даже 8-9. Заварухина можно понять, когда он говорит, что его подопечные не заслуживали поражения. Я не говорю про победу — «юлаевцы» в итоге грамотно зацепились за шансы в конце. Но если судить по содержанию, то один балл хозяева точно заработали. Согласитесь, почти весь матч совершенно безвредны были легионеры. Про контроль и инициативу говорить не приходится — это было у Уфы только в первые минут пять. Явного превосходства не было ни в чем, кроме реализации редких шансов. СЮ Сибирь Δ Corsi for (CF) 54 47 7 CF, % 53,47% 46,53% 6,93% Голы 5 на 5 2 1 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 26 19 7 PDO, % 102,43% 97,57% 4,86% Броски мимо створа 21 26 -5 БВ вообще 31 23 8 Доля БВ в общем числе бросков 59,62% 46,94% 12,68% БВ за минуту в атаке 3,02 2,99 0,03 Блокшоты за минуту в защите 1,04 0,97 0,07 БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 -1 БВ со входа в зону 5 на 5 1 3 -2 БВ первой тройки 6 4 2 БВ защитников 14 7 7 Пробросы 5 на 5 0 4 -4 ВВбр после пробросов 2 2 0 Вход 5 на 5 23 25 -2 Брак при входе 5 на 5 36 18 18 Эффективные попытки входа, % 38,98% 58,14% -19,16% Вброс 5 на 5 3 4 -1 Брак при вбросе 5 на 5 7 18 -11 Эффективные попытки вброса, % 30,00% 18,18% 11,82% Использование входа 5 на 5, % 85,51% 66,15% 19,35% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 31 2 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 90 72 18 Эффективные смены в атаке, % 36,67% 43,06% -6,39% Вход 5 на 5 с БВ 13 17 -4 Вход 5 на 5 с БВ, % 22,03% 39,53% -17,50% Вброс 5 на 5 с БВ 2 2 0 Вброс 5 на 5 с БВ, % 20,00% 9,09% 10,91% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 21 -5 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 13,01% 20,39% -7,38% Башкиров, Хохряков, Мухамадуллин, Алексеев, Жарков и Плэтт — служба спасения Все же матч был выигран, хоть игра и получилась невыразительной. Сперва о шайбе хозяев. Гол Новосибирска зрел долго, тяжело, мучительно. В первых попытках большинства хозяева почему-то не бросали с «вершины», но в третьем периоде переводы уже появились. Довольно забавно, что забросить в итоге удалось прямым броском со входа в зону. И эту шайбу стоит детально разобрать не только защитникам — перед Даниилом Тарасовым не было трафика, а полевые не сыграли плотно. Виктор Комаров вышел на смену и получил в своей зоне пас от Юрки Йокипакки, «убрал» Артема Пименова, переложив шайбу и, воспользовавшись тем, что Уфы сыграла в откат, невозбранно бросил с центра. Шакир Мухамадуллин забросил третью шайбу в сезоне. Ранее 19-летний защитник отличался в Череповце и против «Барыса». Его гол позволил «юлаевцам» восстановить баланс на табло. Интересно разобрать вклад его ассистентов — он очень велик. Евгений Лисовец совершил подбор после атаки хозяев. Оказался под прессингом и сделал Мухамадуллину пас в коньки - шайба прошла навылет. Шакир успел за ней первым и сумел пустить ее по борту.

Петр Хохряков провел пас еще дальше - снарядом завладел Данил Башкиров. Его опекали сразу двое. Номер 19 не растерялся. Резко затормозил и развернулся - по инерции хоккеисты "Сибири" проехали вперед. Башкиров с "неудобной" вернул шайбу Хохрякову.

Петра тоже надо похвалить. Он тоже "леворукий", поэтому прием тоже был на бэкхенд, пришлось быстро и вблизи с соперником перехватывать клюшку. Благо, не оказали никакого давления.

У snapshot нет адекватного перевода, поэтому скажем, что Хохряков нанес хлесткий бросок. Кистевой был бы медленным, на щелчок не было времени для замаха. Поэтому гибридная опция: прижать крюк клюшки ко льду, согнуть и добавить мощи за счет потенциальной энергии.

Это было мудрое решение. Голкипер Харри Сятери играл по Хохрякову - он заранее сместился и выкатил из ворот довольно далеко, чтобы сузить угол обстрела. Но вратарь не зафиксировал шайбу (мало кто смог бы).

Мухамадуллину достался десерт. Ключевой момент — победный гол Джеффа Плэтта за 91 секунду до сирены. Канадский белорус положил уже третью шайбу в пяти встречах. Перед этим уфимцы не реализовали большинство, но вернули себе инициативу — задача-минимум уже была решена. Оказавшиеся на «пересменке» игроки завели шайбу в зону хозяев и, по сути, водили ее по борту в поиске шансов. Особенно полезен в этом был Владимир Жарков. Дмитрию Саюстову лучше не заходить в интернет. Он и удалился, и не успел выцарапать шайбу у Александра Алексеева на правом борту. Алексееву удался пас Плэтту. Хотя кажется, номер 56 хотел сделать передачу Жаркову. Йокипакка должен был накрывать Плэтта, но оказался от него слишком далеко. У Джеффа появился огромный выбор, куда бросать и дистанция была отличная. Еще и Жарков попытался закрыть Сятери обзор. Григорий Панин не получит очков за третий гол, но атаку инициировал именно капитан. Он подбил шайбу у соперника и пропустил ее по правому борту. Башкиров оказался под давлением и его даже сбили с ног, но Хохряков успел на подбор и спокойно сделал 3:1 уже в пустые ворота. По сути, матч был спасен в последний момент и не без доли удачи. На очереди поездка в Казахстан. «Барыс», как и «Сибирь», сражается за попадание в плей-офф. Будет занимательно сравнить движение и эмоции «Салавата» в двух встречах. Короткой строкой Шакир Мухамадуллин превзошел достижение Захара Арзамасцева, установив рекорд по очкам защитников не старше 19 лет за одну «регулярку». Арзамасцев набрал 3+6 в сезоне 10/11, у Шакира спустя 10 лет стало 3+7. Photo: «Сибирь» Владимир Жарков побил свой ассистентский рекорд «регулярок» КХЛ (11) и вплотную приблизился к рекорду по очкам — их стало 15 против 16. Над «Сибирью» одержана подряд четвертая победа. Сейчас это третья по продолжительности действующая победная серия. Так же 4 виктории с «Торпедо», 7 с Ригой и 8 с Минском. Следующий матч: 14 января, 18:30. «Барыс» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ

