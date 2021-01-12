Хороший результат, плохое содержание. «Салават Юлаев» справился с «Сибирью» на выезде

Победа над «Ак Барсом» дорого далась
Знаете мем про ухудшение Wi-Fi соединения на одну полоску? Или с желтой собакой-качком и хилым псом? Примерно такой был контраст в игре «бело-зеленых» относительно сражений с «Авангардом» и «Ак Барсом».
В какой-то степени главный тренер Томи Ламса прав — нереально проводить все 60 матчей «регулярки» на одном уровне. Однако есть возможность ротации: можно вызвать Илью Баранова, Эдуарда Гиматова, заявить Алексея Семенова, Вячеслава Солодухина.
Всего второй матч после возвращения из Эдмонтона у Родиона Амирова с Данилом Башкировым, впервые с 28 ноября на уровне КХЛ сыграл Шакир Мухамадуллин, вторая игра у Владислава Картаева. Заменил Юху Метсолу Даниил Тарасов.
В основном, тут речь о заменах боттома. Но с игроков первых двух линий спрос всегда должен быть высоким. После «Авангарда» было полных четыре дня паузы, затем лишь второй матч за три дня — если настолько устали, то в плей-офф будет тяжелее.
В основном, похоже, усталость эмоциональная. Сегодня ты бьешься в «Зеленом дерби» с принципиальным соперником, с лидером таблицы, еще и дома. Через неполных двое суток — один из самых старых стадионов, мороз, соперник вне топ-8.
Хотя вокруг «Сибири» всегда очень много эмоций и впечатлений. Перефразирую через глухой телефон одного игрока «Салавата»: «Стадион отстой, но болельщики потрясающие».
Слишком много опасности у ворот Даниила Тарасова
Это основная причина, по которой матч могу оценить только на три из пяти. Команда Николая Заварухина имела какое-то зашкаливающее число эпизодов с прекрасной позицией для броска. Омск и Казань вместе взятые так не угрожали.
Но что тут сделаешь, если у хоккеистов «Сибири» элементарно нет мастерства? Не просто так в итоге хозяева в створ попали реже, чем мимо ворот. Люди банально промахиваются раз за разом. Показатель xG (расчетное число голов на основе позиции, типа броска и др.) должен быть в районе трех хотя бы. А забили раз.
Если руководство новосибирцев прямо отчаянно хочет кого-то уволить или найти виноватого, то к критике надо готовиться генменеджеру Кириллу Фастовскому. Хоккеистов не Заварухин выбирает.
Мы с друзьями на коробке иногда лучше передачи делаем, чем «Сибирь» в большинстве: то мимо, то клюшку тянуть надо. А время тает. После первой спецбригады уфимцев этот брак виден очень четко.
Порядка минуты Тарасову даже пришлось защищаться без клюшки, но и там не создали угроз, хотя конкретно в приложенном эпизоде достаточно приемлемо повели себя полевые. Сам факт, тем не менее, в копилку удивительных.
По показателю эффективных смен в атаке после входа с контролем разница примерно в 19 процентных пунктов. Редко бывает даже 8-9. Заварухина можно понять, когда он говорит, что его подопечные не заслуживали поражения.
Я не говорю про победу — «юлаевцы» в итоге грамотно зацепились за шансы в конце. Но если судить по содержанию, то один балл хозяева точно заработали.
Согласитесь, почти весь матч совершенно безвредны были легионеры. Про контроль и инициативу говорить не приходится — это было у Уфы только в первые минут пять. Явного превосходства не было ни в чем, кроме реализации редких шансов.
|СЮ
|Сибирь
|Δ
|Corsi for (CF)
|54
|47
|7
|CF, %
|53,47%
|46,53%
|6,93%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|26
|19
|7
|PDO, %
|102,43%
|97,57%
|4,86%
|Броски мимо створа
|21
|26
|-5
|БВ вообще
|31
|23
|8
|Доля БВ в общем числе бросков
|59,62%
|46,94%
|12,68%
|БВ за минуту в атаке
|3,02
|2,99
|0,03
|Блокшоты за минуту в защите
|1,04
|0,97
|0,07
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|3
|-2
|БВ первой тройки
|6
|4
|2
|БВ защитников
|14
|7
|7
|Пробросы 5 на 5
|0
|4
|-4
|ВВбр после пробросов
|2
|2
|0
|Вход 5 на 5
|23
|25
|-2
|Брак при входе 5 на 5
|36
|18
|18
|Эффективные попытки входа, %
|38,98%
|58,14%
|-19,16%
|Вброс 5 на 5
|3
|4
|-1
|Брак при вбросе 5 на 5
|7
|18
|-11
|Эффективные попытки вброса, %
|30,00%
|18,18%
|11,82%
|Использование входа 5 на 5, %
|85,51%
|66,15%
|19,35%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|31
|2
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|90
|72
|18
|Эффективные смены в атаке, %
|36,67%
|43,06%
|-6,39%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|17
|-4
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|22,03%
|39,53%
|-17,50%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|2
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|20,00%
|9,09%
|10,91%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|16
|21
|-5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,01%
|20,39%
|-7,38%
Башкиров, Хохряков, Мухамадуллин, Алексеев, Жарков и Плэтт — служба спасения
Все же матч был выигран, хоть игра и получилась невыразительной.
Сперва о шайбе хозяев. Гол Новосибирска зрел долго, тяжело, мучительно. В первых попытках большинства хозяева почему-то не бросали с «вершины», но в третьем периоде переводы уже появились.
Довольно забавно, что забросить в итоге удалось прямым броском со входа в зону. И эту шайбу стоит детально разобрать не только защитникам — перед Даниилом Тарасовым не было трафика, а полевые не сыграли плотно.
Виктор Комаров вышел на смену и получил в своей зоне пас от Юрки Йокипакки, «убрал» Артема Пименова, переложив шайбу и, воспользовавшись тем, что Уфы сыграла в откат, невозбранно бросил с центра.
Шакир Мухамадуллин забросил третью шайбу в сезоне. Ранее 19-летний защитник отличался в Череповце и против «Барыса». Его гол позволил «юлаевцам» восстановить баланс на табло. Интересно разобрать вклад его ассистентов — он очень велик.
Ключевой момент — победный гол Джеффа Плэтта за 91 секунду до сирены. Канадский белорус положил уже третью шайбу в пяти встречах.
Перед этим уфимцы не реализовали большинство, но вернули себе инициативу — задача-минимум уже была решена. Оказавшиеся на «пересменке» игроки завели шайбу в зону хозяев и, по сути, водили ее по борту в поиске шансов. Особенно полезен в этом был Владимир Жарков.
Дмитрию Саюстову лучше не заходить в интернет. Он и удалился, и не успел выцарапать шайбу у Александра Алексеева на правом борту. Алексееву удался пас Плэтту. Хотя кажется, номер 56 хотел сделать передачу Жаркову.
Йокипакка должен был накрывать Плэтта, но оказался от него слишком далеко. У Джеффа появился огромный выбор, куда бросать и дистанция была отличная. Еще и Жарков попытался закрыть Сятери обзор.
Григорий Панин не получит очков за третий гол, но атаку инициировал именно капитан. Он подбил шайбу у соперника и пропустил ее по правому борту.
Башкиров оказался под давлением и его даже сбили с ног, но Хохряков успел на подбор и спокойно сделал 3:1 уже в пустые ворота.
По сути, матч был спасен в последний момент и не без доли удачи. На очереди поездка в Казахстан. «Барыс», как и «Сибирь», сражается за попадание в плей-офф. Будет занимательно сравнить движение и эмоции «Салавата» в двух встречах.
Короткой строкой
Шакир Мухамадуллин превзошел достижение Захара Арзамасцева, установив рекорд по очкам защитников не старше 19 лет за одну «регулярку». Арзамасцев набрал 3+6 в сезоне 10/11, у Шакира спустя 10 лет стало 3+7.
Владимир Жарков побил свой ассистентский рекорд «регулярок» КХЛ (11) и вплотную приблизился к рекорду по очкам — их стало 15 против 16.
Над «Сибирью» одержана подряд четвертая победа. Сейчас это третья по продолжительности действующая победная серия. Так же 4 виктории с «Торпедо», 7 с Ригой и 8 с Минском.
Следующий матч: 14 января, 18:30. «Барыс» — «Салават Юлаев». КХЛ ТВ HD, БСТ