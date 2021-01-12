Хороший результат, плохое содержание. «Салават Юлаев» справился с «Сибирью» на выезде

Но что тут сделаешь, если у хоккеистов «Сибири» элементарно нет мастерства? Не просто так в итоге хозяева в створ попали реже, чем мимо ворот. Люди банально промахиваются раз за разом. Показатель xG (расчетное число голов на основе позиции, типа броска и др.) должен быть в районе трех хотя бы. А забили раз.