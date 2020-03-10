Контратаки, терпение и большинство. «СЮ» повел 3-2 в противостоянии с «Авангардом»

В рамках одной серии плей-офф редко происходит что-то новое, особенно, когда команды до этого много играли друг с другом. Вопрос в другом — что повторится и чего окажется больше?

Повторилось умение уфимцев терпеть, опекать 1 в 1, хвататься за момент и иногда забивать в большинстве. Повторилась неспособностей омичей удержать перевес и сыграть по плану Б. Повторилось умение Линуса Умарка находить партнера передачей и повторились персональные ошибки Игоря Бобкова.

Предыдущий матч «ястребы» затащили за счет скорости и упрощения игры. Пятую же встречу подопечные Боба Хартли начали больше в духе третьего матча. Такое ощущение, будто они ходят выиграть малой кровью, сильно не разгоняясь.

Опять «Авангард» повел в счете. «Салават» при этом не обошелся без подарка сопернику — пропустил, играя в большинстве. Михаил Пашнин на синей линии не справился с Павлом Дедуновым. «Юлаевцы» потом все же 5 на 4 реализовали (впервые в серии), однако, 2:1 на старте второго периода смотрелись более логично.

Впрочем, омичей в этой серии хватает только на половину матча. «Салават» чем-то стал похож на «Барыс» — не суетится, а упрямо играет так, как и собирался. Не очень гибко, но дает результат. За счет этой уверенности в себе «юлаевцы» снова одержали волевую победу.

Команды словно поменялись ролями относительно четвертой встречи. На сей раз «бело-зеленые» явно действовали вторым номером, отрезками едва бросали по воротам. Зато работали контратаки, вовремя не справлялся голкипер хозяев, опять сработало большинство.

Неясно, что случилось с «Авангардом» ближе к концу «регулярки» и что они так и не сумели улучшить. Но команда Боба Хартли выглядит бледной тенью себя образца 2019-го. Они играют, как условная «Северсталь» или «Адмирал». В их распоряжении достаточно отличных игроков, однако, их сильные стороны не реализуются.

Например, Вячеслав Войнов однозначно один из лучших российских игроков сезона, защитник, способный как начать атаку, так и мощно и неотразимо бросить. Но он в лучшем случае выполнит наброс или закинет шайбу в зону.

Все уже забыли, на что способен Сергей Широков — явно один из самых техничных и все еще недооцененных нападающих чемпионата. Форвард, исполнявший «no-move goal» до Никиты Кучерова, практически незаметен в серии.

Андрей Стась выигрывает стартовое вбрасывание, отдает партнеру, тот вбрасывает шайбу в зону, через несколько секунд уфимцы уходят в контратаку… Знакомая картина? Подобное происходило очень часто и не особо работало. Нельзя играть по инструкции. Я думаю, даже игроки этому противятся и сталкиваются с внутренним конфликтом — как привыкли играть и как надо. Поэтому порой не получаются даже элементарные техники.

СЮ Авангард Corsi for (CF) 46 62 CF, % 42,59% 57,41% Голы 5 на 5 3 2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 15 21 PDO, % 110,48% 89,52% Броски мимо створа 26 35 БВ вообще 22 41 Доля БВ в общем числе бросков 45,83% 53,95% БВ за минуту в атаке 2,34 2,85 Блокшоты за минуту в защите 1,18 1,17 БВ после ВВбр 5 на 5 0 1 БВ сходу 5 на 5 1 5 БВ первой тройки 4 6 БВ защитников 5 11 Пробросы 5 на 5 4 2 ВВбр после пробросов 3 3 Вход 5 на 5 24 21 Брак при входе 5 на 5 23 26 Успешный вход, % 51,06% 44,68% Вброс 5 на 5 4 8 Брак при вбросе 5 на 5 17 24 Успешный вброс, % 19,05% 25,00% Использование входа 5 на 5, % 69,12% 59,49% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 32 28 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 84 86 Смены в атаке, % 38,10% 32,56% Вход 5 на 5 с БВ 11 14 Доля входа с БВ 23,40% 29,79% Вброс 5 на 5 с БВ 1 3 Доля вброса с БВ 4,76% 9,38% Смены 5 на 5 с БВ 12 18 Доля смен с БВ 10,34% 15,79%

Единственное, в чем явно проявилась гибкость тренерского штаба «ястребов» — постепенный отказ от использования защитников для бросков: 7 в первом периоде, 4 во втором и ни одного в третьем. В остальном — неинтересный и тривиальный вертикальный хоккей.

Хотя не совсем. Форчекинг все еще остается их сильной стороной, но упоминать его вообще не приходится. То ли тренерский штаб не рассчитывает на то, что у игроков все сработает, то ли зачем-то решено экономить силы. Вот увидите — в среду они снова побегут в прессинг и беречься уже не будут.

Часто победы «СЮ» рассматриваются сквозь призму легионерских свершений в чужой зоне. На сей раз звезды матча — игроки третьего и четвертого сочетаний. Дубль Петра Хохрякова из третьей тройки, из этого же сочетания Владимир Жарков, отметился четвертый центр Владислав Картаев. Минус четыре этих гола и получается поражение 2:3 и такой же счет в серии.

Кстати, о центральных. Первый период закончился с чудовищной статистикой вбрасываний: 21-6 в пользу хозяев. Называя вещи своими именами, это катастрофа. Однако, остальные периоды были выиграны 31-24. Опять же об уверенности игроков.

Матч прошел не без минусов для гостей. Вновь надо говорить о дисциплине. По два удаления Григория Панина и Александра Кадейкина — серьезный риск. Там снова не было «фолов последней надежды» плюс это игроки спецбригад.

Как и в третьем матче, «Салават» все-таки пропустил одну шайбу в конце. Это совсем не мелочь. Вратарю Юхе Метсоле без конца закрывают обзор и поздняя шайба придает уверенности сопернику. Да и со вторым голом голкипер, в принципе, мог справляться. Возможно, слегка «перегорел» — перед этим хватало работы.

Соперник играл 6 на 5 в конце примерно две с половиной минуты и ни разу за все это время «юлаевцы» не бросили в пустые ворота, при этом были выиграны три вбрасывания из пяти. То есть, борьба опять осталась за омичами, а силы уфимцев заканчивались.

Такой «Авангард» не заслужил победы в матче. Все же, при всех достижениях «Салавата» необходимо признать, что хозяева во многом сами себе вырыли яму и их резерв велик. В том числе поэтому к этой победе необходимо отнестись хладнокровно — все знают, как «СЮ» может сам себе усложнить жизнь.

Важно появление в составе уфимцев Максима Майорова — номер 16 сыграл впервые в плей-офф. Не удивляйтесь, если в шестом матче тоже будут изменения в составе. «Зеленые» не могут выйти на потенциально решающий матч уставшими. Ясно, что тренерский штаб поставил крест на Евгении Лисовце и Станиславе Гарееве, однако, это целых два защитника в запасе и они способны добавить в свежести.

Перед шестым матчем уфимская команда с более выгодными картами — матч дома, психология в порядке, Умарк в режиме берсерка. «Ястребы» же выйдут на последний бой и наверняка зададут высокую планку скорости и агрессии с первых смен.

Со стороны Николая Цулыгина будет логично заранее опять согласиться на игру вторым номером и уделить максимум внимания опеке в своей зоне. Можно отдать периметр, но нельзя отдать «пятак» и нельзя никого туда пропустить. И очень желательно забить первыми. Это потребует очень много сил, но экономить их нельзя. Если дать слабину, то придется снова ехать в Балашиху. И не факт, что на седьмой матч хватит «физики».

Генеральное сражение уфимцам необходимо дать на своих условиях.