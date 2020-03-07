«Авангард» упростил игру и выиграл борьбу. «Салавату» не хватило скорости и строгости

«Надо домой бежать, как будто там дом горит» (легендарный нападающий «Трактора» Вячеслав Основин)

Скорость катания и принятия решений — один из главных козырей в плей-офф. Даже если в твоей команде нет больших мастеров, но игроки быстры и хорошо друг друга видят, то есть немало шансов на острый момент и гол.

«Салават» отдал очень много сил во втором и третьем матчах с «Авангардом». Организм просто не способен восстановиться за один день, особенно в условиях перелетов и эмоционального напряжения. Поэтому скорость — первая причина безрадостного исхода.

Фото: «Авангард»

«Авангард» же кардинально упростил игру. Вертикальные передачи, разрезы, побольше набросов, переводов — все это известно и все это «СЮ» должен уметь нивелировать блокшотами, перехватами и так далее. В чем действительно была разница — в борьбе за шайбу.

Тревожные звоночки для Николая Цулыгина раздавались и ранее. В частности, в четверг оба своих гола «ястребы» оформили после выигранной в чужой зоне борьбы. Сейчас это произошло перед четвертым голом — омичи завладели шайбой уже на хозяйской части льда.

Идеологически близки и две первые шайбы, побывавшие в воротах Юхи Метсолы за 6 минут и 8 секунд. Они обе про отскоки и работу на «пятаке». С прямого броска была лишь шайба Коди Франсона в большинстве, пятая — плод аккуратного перевода.

Тренерскому штабу однозначно надо или подкрутить психологию своих игроков, или перетасовать пары защитников. Это аномалия, когда за смену махом удаляется пара Пашнин-Сергеев, это не плей-офф, когда соперник хозяйничает на «пятаке».

Более критично и другое. Про «пятак» любой скажет, но вы посмотрите на вход оппонента в зону атаки перед первой шайбой — ему же не мешал никто. Господа, сейчас март вообще-то, и против вас команда, которая умеет играть зло и настырно. Впрочем, и Метсола ведь не зафиксировал шайбу перед добиванием.

Оборона — не только про действия защитников. Четвертый гол — вовсе не случайный рикошет. Владислав Картаев ведь находится на линии броска. Он встал перед шайбой? Может, Пашнин это сделал? Вы уже знаете ответ. Бросков ведь много не надо, если они опасны.

При этом ведь не сказать, что «зеленые» были прямо-таки ужасны. Нет, было хорошее владение шайбой, неплохо проходили среднюю зону, выиграли 25 из 30 (!) вбрасываний в атаке, перебросали. Однако остроты было мало.

СЮ Авангард Corsi for (CF) 69 43 CF, % 61,61% 38,39% Голы 5 на 5 1 4 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 33 19 PDO, % 81,98% 118,02% Броски мимо створа 24 14 БВ вообще 37 21 Доля БВ в общем числе бросков 60,66% 60,00% БВ за минуту в атаке 2,37 3,00 Блокшоты за минуту в защите 1,57 0,96 БВ после ВВбр 5 на 5 1 1 БВ сходу 5 на 5 7 3 БВ первой тройки 12 2 БВ защитников 10 6 Пробросы 5 на 5 0 7 ВВбр после пробросов 6 1 Вход 5 на 5 31 21 Брак при входе 5 на 5 27 20 Успешный вход, % 53,45% 51,22% Вброс 5 на 5 5 3 Брак при вбросе 5 на 5 23 15 Успешный вброс, % 17,86% 16,67% Использование входа 5 на 5, % 67,44% 69,49% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 58 27 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 134 70 Смены в атаке, % 43,28% 38,57% Вход 5 на 5 с БВ 18 14 Доля входа с БВ 31,03% 34,15% Вброс 5 на 5 с БВ 1 2 Доля вброса с БВ 3,57% 11,11% Смены 5 на 5 с БВ 22 17 Доля смен с БВ 11,46% 17,53%

Особенно в условиях, когда команда Боба Хартли играет более самоотверженно. 6-13 по блокированным броскам — это норма, когда ты сам ведешь 5:1. А ведь раньше блоки были фишкой как раз-таки уфимской. Сложилось впечатление, будто полевые уверовали в то, что «Юха и так вытащит». Но вратарь — тоже часть команды.

К Андрею Карееву по его части матча вопросов нет. Он пропустил одну шайбу, однако на нее было тяжело реагировать — и обзор закрыт, и угол неудобный, и в игру при 0:4 не в кайф входить. Вряд ли его выпустят в старте на пятый матч. Метсола в целом надежнее и устойчивее. Сейчас «будить» уфимцев не надо.

Последнее, что стоит отметить, — дисциплина. Выше уже было сказано о том, как дуплетом на лавку отправились Михаил Пашнин и Артем Сергеев. При этом именно действия Пашнина оставили команду в меньшинстве, была бы простая «обоюдка».

Без нужды попал клюшкой по лицу сопернику Андрей Кадейкин — еще один игрок меньшинства. Наконец, Илья Крикунов, чье удаление и было реализовано, должен помнить о допустимом числе шагов перед силовым приемом у борта.

Что будет дальше делать «Салават»? Много сил или мало, но добавить в агрессии (форчек остался целиком за Омском) и скорости надо хотя бы в пятом матче, чтобы потом думать, как побеждать более спокойно. Точно надо добавить в опеке 1 в 1, в которой явно лучше были гости. Разумеется, не давать шансы «Авангарду» играть 5 на 4 — большинство у них классное. Наконец — блокировать броски. Если не помогать вратарю из-за неверного расположения, то помогать хотя бы так.

Фото: «Салават Юлаев»

Делать это надо вне зависимости от появление в заявке Никиты Сошникова. Более того если у него действительно очередное сотрясение мозга, то он, вероятно, вообще в плей-офф не выйдет. Даже при легком сотрясении необходимо воздержаться от серьезных нагрузок, если голова еще нужна в жизни.

Что будет дальше делать «Авангард»? Они продолжат играть по-простому и в целом сохранят упрощенный стиль с поправкой на физику. В Балашихе у них будет привычный «финский» лед и лучшие условия для восстановления. Омичам удалось адаптироваться к игре вторым номером, но есть силы и для доминирования.

Безусловно, это не означает, что в серии появился однозначный фаворит. Во-первых, «ястребы» и так логично считались фаворитом. Во-вторых, все может повернуться в любую сторону, если кому-то не хватит концентрации или просто на льду решат мелочи.

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