Поймали ястреба удачи за хвост. «Салават Юлаев» повел 2-1 в серии с «Авангардом»

— Начнем веселье? — спрашивал Джокер.

— Начнем, — отвечала команда.

Третий матч в серии начинался и для «Салавата», и для «Авангарда» противоречиво. Первый период сыграли в духе первой встречи, второй — как во вторник. Так и закончили — гости посыпались после шайбы Сакари Маннинена на старте третьего периода. В камбэк с 0:2, казалось, не верил даже Николай Цулыгин — на шайбу отреагировал без тени улыбки и радости.

Такие встречи нужны КХЛ, лиге, чей уровень сильно упал по сравнению с прошлым сезоном и просядет еще сильнее. Из всех участников плей-офф на Востоке лишь «Сибирь» и «Нефтехимик» стали однозначно стабильнее и сильнее. Что с «Авангардом» — отличный вопрос. До приезда Боба Хартли все слышали, что его команды часто сдают на второй сезон — возможно, правда.

Это, однако, не история в духе «ты проиграл, а не я выиграл». Посмотрите, как рвут и мечут Линус Умарк и Теему Хартикайнен. Эти двое проводят один из сильнейших своих дебютов в плей-офф и рядом расцветает даже мучавшийся полгода Сакари Маннинен. Умарк может побить собственный рекорд по очкам за первый раунд, а Харти близок к личному снайперскому достижению.

Остальные делают то, что должны — ловят соперника на контратаках, включают энергию (почему-то в первом периоде скоростей и злобы при этом не было), стараются не допускать привычно гениальных удалений. Продолжая начатое в предыдущем тексте — проявляют концентрацию. Пожалуй, это главное. Особенно, если соперник позволяет.

«СЮ» действует так, как и должен был. Много бросков, набросов, побольше скорости. Дать «Авангарду» чистый лед — согласиться на гол-другой в свои ворота. Взять хотя бы первую шайбу Сергея Шумакова — думаете, все ее проигнорировали из-за победы? Нет, это крупная ошибка. Возможно, она и помогла «разбудить» команду.

Но это такие наивные разговоры. «Разбудить», «собраться». Это не отменяет того выноса мозга болельщику, который устраивал клуб последние полгода. Такой подход напоминает отношения с домашним насилием, которое раз в неделю заменяется на подарки и ухаживание. В порядке надо быть всегда, а не несколько недель.

И все же не отменить того, что «Авангард» для победы «Салавата» сделал не сильно меньше, чем «Салават». Если первые два гола омичей были результатом выигранной в чужой зоне борьбы и были приветом от прошлогодней сильной команды, то такие провалы в средней зоне — нечто новое. И при должной концентрации и усердии уровень мастерства нападающих в зеленой форме воплотит это в голы.

На сей раз нет большого резона акцентировать много внимания на статистике. Иногда в спорте решает психология, а не тактика и физика.

СЮ Авангард Corsi for (CF) 74 63 CF, % 54,01% 45,99% Голы 5 на 5 5 2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 34 30 PDO, % 108,04% 91,96% Броски мимо створа 28 28 БВ вообще 36 35 Доля БВ в общем числе бросков 56,25% 55,56% БВ за минуту в атаке 2,83 3,42 Блокшоты за минуту в защите 1,07 1,18 БВ после ВВбр 5 на 5 3 1 БВ сходу 5 на 5 3 4 БВ первой тройки 11 6 БВ защитников 11 12 Пробросы 5 на 5 4 5 ВВбр после пробросов 5 4 Вход 5 на 5 37 27 Брак при входе 5 на 5 18 22 Успешный вход, % 67,27% 55,10% Вброс 5 на 5 6 12 Брак при вбросе 5 на 5 13 16 Успешный вброс, % 31,58% 42,86% Использование входа 5 на 5, % 74,32% 63,64% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 55 47 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 111 106 Смены в атаке, % 49,55% 44,34% Вход 5 на 5 с БВ 23 20 Доля входа с БВ 41,82% 40,82% Вброс 5 на 5 с БВ 1 5 Доля вброса с БВ 5,26% 17,86% Смены 5 на 5 с БВ 29 27 Доля смен с БВ 17,47% 17,65%

Встреча команд немного напомнила хоккей нулевых, когда для уфимцы были типичны победы со счетами типа 5:2, 7:4 и так далее. Болельщики «ястребов», несомненно, вспомнили прежний ад в клубе, когда команда могла потерять гандикап 3-1 в финале.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «юлаевцев». Что будет завтра? Если все сохранится по-старому — уфимцы выиграют матч, а затем добьют соперника в гостях или в шестой встрече. Если гости проведут экстренное совещание и зададут свои условия, то тоже могут перевернуть ход серии.

«Салават» остается собой и остается сам себе главным врагом. Абсолютно никто не удивится, если завтра кто-то из первой пятерки схватит 5+20 в начале встречи, если Умарк опять обрежется в чужой зоне и получится голевая контратака, если Филип Ларсен проморгает оппонента на «пятаке». Наконец, за второй и третий матч потрачено очень много сил, а в плей-офф мышцы никогда не восстанавливаются полностью даже между сериями.

Плюс первый период и отрезки из третьего гости все-таки провели уверенно. Широкая площадка не помешала им чаще заканчивать смены бросками и моментов было больше. Если бы Шумаков забил в почти пустые при счете 2:0, тут была бы другая статья. Опыт тренерского штаба может им помочь взрастить камбэк.

«Чудеса» из «регулярки» скорее скрыты, чем уничтожены. Мы слишком хорошо знаем команду Николая Цулыгина, чтобы знать, какую яму она может вырыть сама себе. И все же сейчас к этому ближе «ястребы» и в новом эпизоде их очередь удивлять и спасаться.