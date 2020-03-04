Драм-н-бэйс в Балашихе. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»

До серии от уфимцев можно было справедливо ожидать высоких скоростей, большого числа бросков (особенно, при выводе от лицевого борта на «пятак» от Линуса Умарка или Теему Хартикайнена) и частых попыток закрепиться в чужой зоне.

Это воплотилось во второй встрече восточного четвертьфинала. «Юлаевцы» словно проспали дебютный матч и холодный душ в виде 5:2 должен был разбудить команду Николая Цулыгина. Как минимум на одну встречу сработало.

У «Авангарда» будто наоборот. Насколько сосредоточены они были в воскресенье, настолько пассивны оказались вчера. «Были деморализованы атаками соперника» — сетовал после встречи Павел Дедунов, едва не ставший автором второй победной шайбы своей команды.

Но шайбы все равно хорошей, после перехвата в атаке. Болельщики будут радоваться, а для игроков день пройдет в разборе эпизода. Такие подарки сопернику — привет из «регулярки» Полностью «СЮ» преобразиться не может и не сможет. Правильный вопрос: насколько удастся исключить недочеты.

Омичи же слишком рано перешли на удержание счета, практически сразу после гола. Сложилось впечатление, будто «ястребы» слишком устали. Это странно. Раз «Салават» бегал лучше, чем в любом из матчей сезона, то и хозяева так должны уметь. Шесть секунд между шайбой Сакари Маннинена и сиреной им могут еще аукнуться.

По такой игре не ясно, что третий матч серии будет определяющим. Очевидно, однако, что уровень сложности возрастет. Хорошо, подопечные Боба Хартли оказались не готовы к такому началу. Но в следующий раз будут.

Скорость, настырность, нацеленность на бросок и индивидуальная сосредоточенность — пожалуй, так можно коротко и емко описать ключевые изменения в хоккее «бело-зеленых» относительно дебюта плей-офф.

Скорость: катание на более высокой скорости, передачи быстрее и точнее, без возни в чужой зоне при позиционном нападении.

Настырность: больший объем прессинга и отбора, в целом выше уровень агрессии, плотность после своей синей как антидот пасам под синюю в частности и всему продвижению «Авангарда» в целом.

Нацеленность на бросок: наименование самодостаточно. Больше бросков, переводов и так далее.

Индивидуальная сосредоточенность: без этого качество вбрасываний бы не улучшилось, тренерский штаб не проводил бы смены по ходу атаки (внимание на первый гол); это в целом о лучшем понимании, приеме шайбы и дисциплине.

Вкупе с неожиданной заторможенностью и скромностью «ястребов» получается матч, в котором гости из столицы Башкирии играли по-хозяйски и большую часть времени доминировали. Почти в каждый момент времени «СЮ» был идейно ближе к голу, чем «Авангард». Без этой уверенности Дмитрий Кугрышев не нанес бы неожиданный бросок в овертайме.

Статистически перевес воплощается в слабые показатели прохождения средней зоны у «Авангарда», значительный перевес «Салавата» по контролю шайбы (косвенно оценивается по Corsi), однако, интереснее всего число смен с бросками.

СЮ Авангард Corsi for (CF) 94 55 CF, % 63,09% 36,91% Голы 5 на 5 2 2 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 32 25 PDO, % 98,25% 101,75% Броски мимо створа 43 18 БВ вообще 39 25 Доля БВ в общем числе бросков 47,56% 58,14% БВ за минуту в атаке 2,43 4,03 Блокшоты за минуту в защите 1,94 1,50 БВ после ВВбр 5 на 5 2 3 БВ сходу 5 на 5 5 1 БВ первой тройки 9 3 БВ защитников 7 8 Пробросы 5 на 5 2 4 ВВбр после пробросов 1 5 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 35 24 Брак при входе 5 на 5 27 27 Успешный вход, % 56,45% 47,06% Вброс 5 на 5 10 7 Брак при вбросе 5 на 5 23 19 Успешный вброс, % 30,30% 26,92% Использование входа 5 на 5, % 65,26% 66,23% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 63 36 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 141 90 Смены в атаке, % 44,68% 40,00% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 20 12 Доля входа с БВ 32,26% 23,53% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 2 4 Доля вброса с БВ 6,06% 15,38% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 27 20 Доля смен с БВ 13,24% 15,87%

Среди недостатков отметим все еще бесполезное большинство и снова быстрый пропущенный гол после своего. Шайбы Григория Панина и Семена Кошелева разделили 26 секунд, все случилось буквально в следующей смене.

Сам факт гола Панина, бесспорно, примечателен. Защитник редко подключается к атаке в принципе, а уж на чужом «пятаке» тем более нечастый гость. До этого капитан забрасывал 31 октября, а предыдущий гол в плей-офф был 8 марта 2018. Тогда тоже была серия с «Авангардом» первом раунде и тогда номер 11 забивал три матча кряду.

Это же плей-офф, тут постоянно забрасывают те, от кого не ждут. Тот же Андрей Стась у «Авангарда». А еще плей-офф это про резкую смену климата на площадке и тотальный переворот ожиданий болельщиков. Ради этого и следим.