Драм-н-бэйс в Балашихе. «Салават Юлаев» сравнял счет в серии с «Авангардом»
Скорость, настырность, нацеленность на бросок и индивидуальная сосредоточенность определили успех гостей.
До серии от уфимцев можно было справедливо ожидать высоких скоростей, большого числа бросков (особенно, при выводе от лицевого борта на «пятак» от Линуса Умарка или Теему Хартикайнена) и частых попыток закрепиться в чужой зоне.
Это воплотилось во второй встрече восточного четвертьфинала. «Юлаевцы» словно проспали дебютный матч и холодный душ в виде 5:2 должен был разбудить команду Николая Цулыгина. Как минимум на одну встречу сработало.
У «Авангарда» будто наоборот. Насколько сосредоточены они были в воскресенье, настолько пассивны оказались вчера. «Были деморализованы атаками соперника» — сетовал после встречи Павел Дедунов, едва не ставший автором второй победной шайбы своей команды.
Но шайбы все равно хорошей, после перехвата в атаке. Болельщики будут радоваться, а для игроков день пройдет в разборе эпизода. Такие подарки сопернику — привет из «регулярки» Полностью «СЮ» преобразиться не может и не сможет. Правильный вопрос: насколько удастся исключить недочеты.
Омичи же слишком рано перешли на удержание счета, практически сразу после гола. Сложилось впечатление, будто «ястребы» слишком устали. Это странно. Раз «Салават» бегал лучше, чем в любом из матчей сезона, то и хозяева так должны уметь. Шесть секунд между шайбой Сакари Маннинена и сиреной им могут еще аукнуться.
По такой игре не ясно, что третий матч серии будет определяющим. Очевидно, однако, что уровень сложности возрастет. Хорошо, подопечные Боба Хартли оказались не готовы к такому началу. Но в следующий раз будут.
Скорость, настырность, нацеленность на бросок и индивидуальная сосредоточенность — пожалуй, так можно коротко и емко описать ключевые изменения в хоккее «бело-зеленых» относительно дебюта плей-офф.
Скорость: катание на более высокой скорости, передачи быстрее и точнее, без возни в чужой зоне при позиционном нападении.
Настырность: больший объем прессинга и отбора, в целом выше уровень агрессии, плотность после своей синей как антидот пасам под синюю в частности и всему продвижению «Авангарда» в целом.
Нацеленность на бросок: наименование самодостаточно. Больше бросков, переводов и так далее.
Индивидуальная сосредоточенность: без этого качество вбрасываний бы не улучшилось, тренерский штаб не проводил бы смены по ходу атаки (внимание на первый гол); это в целом о лучшем понимании, приеме шайбы и дисциплине.
Вкупе с неожиданной заторможенностью и скромностью «ястребов» получается матч, в котором гости из столицы Башкирии играли по-хозяйски и большую часть времени доминировали. Почти в каждый момент времени «СЮ» был идейно ближе к голу, чем «Авангард». Без этой уверенности Дмитрий Кугрышев не нанес бы неожиданный бросок в овертайме.
Статистически перевес воплощается в слабые показатели прохождения средней зоны у «Авангарда», значительный перевес «Салавата» по контролю шайбы (косвенно оценивается по Corsi), однако, интереснее всего число смен с бросками.
|СЮ
|Авангард
|Corsi for (CF)
|94
|55
|CF, %
|63,09%
|36,91%
|Голы 5 на 5
|2
|2
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|32
|25
|PDO, %
|98,25%
|101,75%
|Броски мимо створа
|43
|18
|БВ вообще
|39
|25
|Доля БВ в общем числе бросков
|47,56%
|58,14%
|БВ за минуту в атаке
|2,43
|4,03
|Блокшоты за минуту в защите
|1,94
|1,50
|БВ после ВВбр 5 на 5
|2
|3
|БВ сходу 5 на 5
|5
|1
|БВ первой тройки
|9
|3
|БВ защитников
|7
|8
|Пробросы 5 на 5
|2
|4
|ВВбр после пробросов
|1
|5
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|35
|24
|Брак при входе 5 на 5
|27
|27
|Успешный вход, %
|56,45%
|47,06%
|Вброс 5 на 5
|10
|7
|Брак при вбросе 5 на 5
|23
|19
|Успешный вброс, %
|30,30%
|26,92%
|Использование входа 5 на 5, %
|65,26%
|66,23%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|63
|36
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|141
|90
|Смены в атаке, %
|44,68%
|40,00%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|20
|12
|Доля входа с БВ
|32,26%
|23,53%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|2
|4
|Доля вброса с БВ
|6,06%
|15,38%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|27
|20
|Доля смен с БВ
|13,24%
|15,87%
Среди недостатков отметим все еще бесполезное большинство и снова быстрый пропущенный гол после своего. Шайбы Григория Панина и Семена Кошелева разделили 26 секунд, все случилось буквально в следующей смене.
Сам факт гола Панина, бесспорно, примечателен. Защитник редко подключается к атаке в принципе, а уж на чужом «пятаке» тем более нечастый гость. До этого капитан забрасывал 31 октября, а предыдущий гол в плей-офф был 8 марта 2018. Тогда тоже была серия с «Авангардом» первом раунде и тогда номер 11 забивал три матча кряду.
Это же плей-офф, тут постоянно забрасывают те, от кого не ждут. Тот же Андрей Стась у «Авангарда». А еще плей-офф это про резкую смену климата на площадке и тотальный переворот ожиданий болельщиков. Ради этого и следим.
Следующий матч: 5 марта, 19:00. «СЮ» — «Авангард». Прямые трансляции Матч ТВ, Матч ТВ HD, БСТ