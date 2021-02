«Нужно играть от начала до конца»: «Салават» победил в пятом матче подряд

«Юлаевцы» крупно обыграли хабаровский «Амур» 4:0. Обзор Mkset.

Компенсировали матч с рижанами Как и во встрече с балтийским «Динамо», к концу второй двадцатиминутки хозяева вели с большим перевесом — 4:0. На сей раз никто не расслабился, не стал лениться, пижонить. Слово защитнику «Салавата Юлаева» Павлу Коледову: — Матч с Ригой был показательным для нас, что нужно играть от начала и до конца, а не 20 или 40 минут. Игра проходит 60 минут и надо выкладываться, следовать установке тренера, а не отходить от неё. Можно согласиться. Конечно, были некоторые провалы (выход Владимира Михасенка 1 в 0, несколько позиционных атак «Амура»), однако в целом, да, уфимцы не поддались лишним эмоциям и сумели выдержать матч в высоком темпе и концентрации. Весомо, что был обыгран весьма кусачий Хабаровск, что победа пятая подряд — такого с Уфой не было с сезона 16/17. Встреча с «Ак Барсом» будет более показательной, но факт, что «юлаевцы» все-таки исправились после матча с командой Петериса Скудры. По статистике все в целом добротно. Значительно больше смен в атаке 5 на 5, большая бросковая активность топ-сочетания. Хотя в удельном соотношении у гостей содержательных смен чуть больше. СЮ Амур Δ Corsi for (CF) 59 53 6 CF, % 52,68% 47,32% 5,36% Голы 5 на 5 3 0 3 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 26 21 5 PDO, % 111,54% 88,46% 23,08% Броски мимо створа 26 20 6 БВ вообще 32 24 8 Доля БВ в общем числе бросков 55,17% 54,55% 0,63% БВ за минуту в атаке 2,34 2,56 -0,23 Блокшоты за минуту в защите 1,60 0,88 0,73 БВ после ВВбр 5 на 5 1 1 0 БВ со входа в зону 5 на 5 3 2 1 БВ первой тройки 10 3 7 БВ защитников 8 8 0 Пробросы 5 на 5 2 1 1 ВВбр после пробросов 2 1 1 Вход 5 на 5 28 17 11 Брак при входе 5 на 5 23 15 8 Эффективные попытки входа, % 54,90% 53,13% 1,78% Вброс 5 на 5 5 4 1 Брак при вбросе 5 на 5 10 8 2 Эффективные попытки вброса, % 33,33% 33,33% 0,00% Использование входа 5 на 5, % 77,27% 72,73% 4,55% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 42 23 19 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 94 55 39 Эффективные смены в атаке, % 44,68% 41,82% 2,86% Вход 5 на 5 с БВ 15 9 6 Вход 5 на 5 с БВ, % 29,41% 28,13% 1,29% Вброс 5 на 5 с БВ 4 2 2 Вброс 5 на 5 с БВ, % 26,67% 16,67% 10,00% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 21 13 8 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 15,44% 16,67% -1,23% Не надо гнаться за вторым местом слишком рьяно Главный тренер «СЮ» Томи ламса время от времени говорит о том, что команда хочет занят вторую строчку на Востоке, обогнав в дивизионе Чернышева «Авангард». Вопрос — не слишком ли много времени тренер уделяет этому? Мы уже касались темы побед в основное время — в случае равенства очков с клубами повыше, более топовый посев получит тот, кто чаще выигрывал матчи за 60 минут. Тут башкирская команда серьезно отстает от соперников: 24 против 31 у «Магнитки» и 30 у «Авангарда». Photo: «Салават Юлаев» Осталось пять матчей. По победам в основное время уже не сравняться. Отставание от упомянутых оппонентов составляет 2 очка, но у каждого по матчу в запасе. Обогнать все еще реально, но тогда в тень уйдут вопросы, которые на тренировках толком не прокачать. Можно было бы дать немного отдыха лидерам и сегодня. Это будет ожидаемо с «Куньлунем» и рижским «Динамо». Юха Метсола в целом готов к плей-офф, а вот сменщик Даниил Тарасов однозначно не убеждает. Наконец, фактор второй спецбригады большинства. В последние два матча они получают примерно на 10-15 секунд больше обычного (итого около 45-50 секунд) и это приносит команде пользу. Но при счете 4:0 с «Амуром» в конце вышли легионеры и Александр Кадейкин. Ламса объяснил это тем, что хотели дать шанс Теему Хартикайнену оформить хет-трик. Слушайте, я тоже очень уважаю Харти, но не лучше было бы дать шанс на дубль Родиону Амирову? Помочь наконец забросить Дмитрию Кугрышеву? Кугрышев адаптировался как смог, делает голевые передачи как раз Родиону две игры кряду. Но бросает 2-3 раза за матч, и иной раз это абсолютно тривиально. Хотя попадание в каркас ворот тоже было. И все же статистика неумолима: 1 гол за 25 игр, 11 подряд матчей без шайб. Не понравилось, что рулевой «Салавата» не дал ответа на прямой вопрос «Что вы делаете, чтобы ему помочь» (который, заметим, не включили в официальную расшифровку пресс-конференции). Даже банальное «мы изучаем видео» показало бы публике, что тренер заинтересован в решении проблемы. Конечно, все сказанное это немного про перфекционизм и высокие требования. А как иначе может быть? В Уфе десять лет не было Кубка Гагарина, не было даже финала, не было даже 3-4 в финале конференции на худой конец. Другой цели нет и не может быть. Михаил Науменков провел противоречивый матч В целом впечатления от игры защитника скорее положительные, особенно, на историческом фоне обороны «СЮ», вот только каждый раз находятся какие-то «но». Сделал ассист? Но удалился. В конце второго периода в меньшинстве бросился под шайбу, вытерпел боль? Но допустил потерю в большинстве на синей линии. Возможно, там была плохая передача. Тогда альтернатива — при нем были две затяжные «позиционки» гостей. Защитник в 2021-м году удаляется удивительно регулярно. Максимум два матча без фолов подряд. 28 минут штрафа на 13 игр (включая 10 из них за поведение). Даже у Григория Панина нет такой проблемы, хотя к ней в клубе давно привыкли. Еще за 13 матчей часто нарушал правила Алексей Семенов (8 малых штрафов), однако он не игрок основного состава, да и в 39 лет кое-что можно скостить. Photo: «Салават Юлаев» Ламса назвал стиль Науменкова агрессивным. Но его удаления почти никогда не связаны с лишними эмоциями или жесткостью. За указанный отрезок у него задержки клюшкой, толчки клюшкой и одна подножка. Особняком стоит лишь игра в Новосибирске: удар после сирены и удар в область головы и шеи. Таких «но» можно накопить достаточно. Науменков совершенно точно помогает клубу. Однако я бы не бежал изо всех ног предлагать номеру 33 новый контракт. Возможно, лучше будет провести обмен, если будет достойная опция. Или если ЦСКА не будет мешать. Короткой строкой Впервые с 29 декабря 2017 Григорий Панин набрал 2 очка за матч «регулярки». Тогда капитан уфимцев забросил победную шайбу в Ханты-Мансийске (4:3ОТ) и добавил голевой пас. Всего у защитника стало восемь «двухочковых» игр на «гладком» этапе. Теему Хартикайнен оформил 17-й дубль в регулярных чемпионатах КХЛ. Так же в карьере форварда было два хет-трика и покер. Оба указанных события произошли в течение трех минут и оба раза вклад каждого был идентичен: Панин выигрывает шайбу, Хартикайнен сближается и производит мощный бросок. Александр Кадейкин неумолим на точке вбрасывания — семь подряд игр с более, чем 50% успеха, 66% ВВВбр за данный отрезок. Юха Метсола «засушил» 28-й матч в регулярных сезонах КХЛ. Это был второй шатаут номера 77 в сезоне и второй «сухарь» против бывших одноклубников — 29 января 2020 «юлаевцы» победили в Хабаровске 1:0Б. Победа над «Амуром» стала четвертой подряд в очных встречах вообще и шестой подряд в столице Башкирии. Согласно текстовому онлайну, матч собрал 4870 зрителей, что составляет около 60,35% от номинальной вместимости «Уфа-Арены». Перед стартом домашней серии клубу разрешили заполнять стадион на 70%, но пока этого не произошло — против Риги было 41,45% (3345 человек). Следующий матч: 18 февраля, 19:00. «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter