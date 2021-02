Команда-мем. «Салават Юлаев» потерял перевес в три шайбы, но спасся в матче с Ригой

3:0, 4:4 и 5:4 по буллитам — «юлаевцы» отказываются играть спокойно и без приключений.

Лучшая половина матча Первые 20 минут — период чистого и спокойного преимущества Уфы. Контроль шайбы, вбрасывания (12-1), броски в в створ (11-1), голевые шансы (хотя бы пас Теему Хартикайнена от лицевого борта Александру Кадейкину на пятак) — конфетка, а не период. Иногда голы надо выцарапывать, добывать потом и кровью, а иногда достаточно пользоваться ошибками соперника. Мне кажется, «юлаевцы» даже не вспотели в первом периоде. Голы — свидетельство этого. Первый вырос из обычной борьбы за шайбу, которую рижане начисто проиграли. Где-то не успели, не догадались — это все вопросы опыта и техники, по которой «Динамо» максимум клуб уровня ВХЛ. Без обид, ВХЛ. Павел Коледов нанес совершенно обычный бросок. Так бросают ради вбрасывания. Янису Ворису всего 21 год, это лишь 11-й его матч в лиге. Возможно, парень просто растерялся. Но это не проблемы «зелено-белых». Кажется, сейчас они играючи разберутся с аутсайдером. Второй гол — двое «свалились» на Дмитрия Кугрышева, абсолютно никто не опекает Петра Хохрякова. Шикарные условия для подключения Родиона Амирова. Даже попытка выставить клюшку не принесла гостям результата. Красивая шайба. Жаль латвийских болельщиков, которым из года в год приходится видеть такую колоссальную разницу в классе. Денег на своих Хартикайненов нет. Конечно, и с тренера Петериса Скудры ответственность не снять. Но люди хотят сделать вброс, а попадают шайбой на скамейку соперника. Тяжело тренировать. Шайба Петра Хохрякова в меньшинстве (третья в сезоне!), вроде, должна была добить гостей. Вот только в играх с участием «СЮ» никакой счет совершенно ничего не значит, пока не прогремит финальная сирена. «Салават Юлаев» подтвердил реноме самой хаотичной команды в истории КХЛ Домашний матч после полных четырех дней паузы. В соперниках — самый безнадежный аутсайдер сезона. Счет 3:0 после 36 минут игры. 19-6 по броскам в створ к этому моменту. Стадион в восторге. Что может пойти не так? Все может пойти не так. При всем опыте хоккеистов (даже если брать только текущий чемпионат), игроки — не единый организм. Один слегка схалтурит. Другой немного не добежит. Третий подумает «да и так сойдет». Слова Амирова: «Побежали уже забивать, так сказать, добивать „Динамо“ Рига. Но этого делать нельзя, команда мастеровитая, наказывает». Всем все понятно. И опять команда наступает на те же грабли. Рига резко добавила на вбрасываниях (7,69% в первом периоде, 59,09% во втором), улучшила прессинг и стала меньше тянуть со временем до броска. У них даже появились позиционные атаки, они сыграли в большинстве. Первый намек на неприятности произошел еще до гола — не только латвийцы, но и Михаил Науменков может ошибиться с выводом шайбы из зоны. Гости «размочили» ворота Даниила Тарасова атакой вторым темпом. Вот первый. Владимир Жарков после блокшота вынужден был смениться на Эдуарда Гиматова. А это уже само взятие ворот. «Юлаевцы» не успели смениться. Разница скоростей породила выход 2 в 1. Евгений Бирюков не успел за Геннадием Столяровым — только он мог помешать опасному пасу. Кстати, Бирюков — самый медленный защитник «СЮ» в январе. На последней минуте второго периода то, что вы можете увидеть на каждой дворовой коробке. Ничего такого, просто защитник первой пары Филип Ларсен упал около соперника без давления. Подбор, подключение, Маркус Гранлунд даже готов фолить, но в итоге уфимцы оставляют Тарасова без поддержки. В такое время пора сказать свое веское слово топ-сочетанию. И поначалу кажется, что это действительно происходит: в первой же смене третьего сегмента встречи Маркус Гранлунд с соперником на плечах все же заканчивает поход до ворот и ассистирует Харти. А после этого — как отрезало. Следующий бросок по воротам балтийского клуба случился чуть ли не через 15 минут. «Юлаевцы» вовсе не «сушили» игру — просто никак не могли завладеть инициативой и совсем потеряли шайбу. 2:47 против 4:59 — время в атаке третьего периода. Особенно досадно должно быть терять победу в основное время после 56 полных минут. Ламса и игроки говорят о важности занятого места в таблице. Проблема в том, что при равенстве очков первый учитываемый показатель — победы в основное время. Их всего 23. У «Магнитки» и «Авангарда» по 29. Сначала кажется, что третий гол гостей — полнейший провал вратаря Даниила Тарасова. С трибун именно так и выглядело — вроде, экстремально безобидный несильный бросок, никакого трафика. А вот на повторе видно четко, что Харти — не единственный крутой номер 70 в лиге. Микс Индрашис очень тонко подставил клюшку. Вскоре - сдвиг ворот. Понятно, что Даниил хотел скорее закрыть пустой правый угол. Но он же все равно выбил ворота из удерживающих их штырей. Интересно, как поступит клуб — попытается обжаловать решение судей в СДК или будет ругаться с сотрудниками арены? Так или иначе, вратарь заработал малый штраф. В третий раз в сезоне, что мгновенно вывело его на третье место по штрафу среди вратарей клуба в КХЛовских «регулярках». Гости заменили собственного кипера шестым полевым и сравняли за 53 секунды до сирены. И здесь уже точно никто не корректировал полет шайбы. А с ростом Даниила сетовать на то, что мог помешать Евгений Бирюков, некорректно. Бросок Дениса Паршина был эффектным и очень сильным. Тарасов не успел. Серия буллитов была одна из самых некрасивых, что я видел. То мимо, то Амиров спотыкается о Вориса. Банально, но просто сказалось индивидуальное мастерство «юлаевцев». Маркус Гранлунд уберег клуб от имиджевой катастрофы. Реализовал попытку лишь он. То, что по статистике матч был практически равным — комплимент только гостям. СЮ Динамо Рига Δ Corsi for (CF) 48 39 9 CF, % 55,17% 44,83% 10,34% Голы 5 на 5 3 3 0 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 17 16 1 PDO, % 98,90% 101,10% -2,21% Броски мимо створа 26 18 8 БВ вообще 21 19 2 Доля БВ в общем числе бросков 44,68% 51,35% -6,67% БВ за минуту в атаке 1,55 1,75 -0,20 Блокшоты за минуту в защите 0,65 0,88 -0,24 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 0 БВ со входа в зону 5 на 5 0 2 -2 БВ первой тройки 8 5 3 БВ защитников 11 3 8 Пробросы 5 на 5 4 1 3 ВВбр после пробросов 4 1 3 Вход 5 на 5 21 21 0 Брак при входе 5 на 5 21 22 -1 Эффективные попытки входа, % 50,00% 48,84% 1,16% Вброс 5 на 5 4 5 -1 Брак при вбросе 5 на 5 25 22 3 Эффективные попытки вброса, % 13,79% 18,52% -4,73% Использование входа 5 на 5, % 59,15% 61,43% -2,27% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 33 29 4 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 93 83 10 Эффективные смены в атаке, % 35,48% 34,94% 0,54% Вход 5 на 5 с БВ 13 12 1 Вход 5 на 5 с БВ, % 30,95% 27,91% 3,05% Вброс 5 на 5 с БВ 2 1 1 Вброс 5 на 5 с БВ, % 6,90% 3,70% 3,19% Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ 16 14 2 Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, % 12,70% 12,50% 0,20% Наконец, обратите внимание на то, что с отрицательной стороны отметилась каждая пара защиты. Ларсен из первой пары - потеря на чистом льду, соперник забросил.

Науменков из второй пары - выброс в соперника, был свидетелем первого гола Риги.

Алексеев из третьей пары - удаление за выброс шайбы.

Седьмой защитник Евгений Бирюков - ничего не противопоставил в случае первого гола, был свидетелем четвертого гола гостей. Photo: «Салават Юлаев» В плей-офф все точно будут собранными? «Зелено-белые» одержали подряд четвертую победу, но сделали это с таким скрипом, который издает старая «Гранта», проезжая по бульвару Ибрагимова. В преддверии плей-офф напрягает, что уфимцы находят себе приключения каждый месяц. Сентябрь: никакое дерби с «Ак Барсом» (1:4), практически отскок с «Куньлунем» (3:2Б), судорожная попытка спастись с «Сочи» (2:3). Игры в период карантина лидеров не учитываем.

Октябрь: потеряли 2:0 с «Барысом» (2:3ОТ), стали первыми, кто проиграл «Куньлуню» (3:5), потеряли преимущество 3:2 с «Витязем» (3:4), домашний разгром от «Локомотива» (0:5).

Ноябрь: хватило лишь на пол-матча с ЦСКА (3:5), упустили 2:0 со СКА (2:3ОТ), обыграли «Спартак» лишь из-за чудачеств Гудачека (2:1Б), с разницей в 12 дней опять упустили 2:0 со СКА (2:3Б).

Декабрь: пустой и беспомощный матч с «Динамо» (0:3), заваленная концовка с «Металлургом» (1:3), очередное подряд поражение от «Йокерита» (0:3), опустившиеся на восемь последних минут руки с «Автомобилистом» (2:3).

Январь: опять упущенная концовка с «Магниткой» (2:3), сонное начало и ни секунды атаки в овертайме с «Трактором» (1:2ОТ). Это неполный список, сюда запросто можно добавить еще с десяток матчей точно, в которых были победы, но совершенно неубедительные. Заметьте, как часто перечисляются потенциальные оппоненты по плей-офф. Последние два плей-офф вытаскивались на плечах легионеров, работой тройки Александра Кадейкина по всей площадке и подвигами Юхи Метсолы. Это без учета фактора соперников. Какой-то особой тренерской мудрости или взаимозаменяемости хоккеистов не было. Photo: «Салават Юлаев» Конечно, все это может повториться вновь, особенно, если повезет попасть в первом раунде на «Автомобилист» — они совсем печальные и разобранные в последние недели. А если «Трактор»? А если «Торпедо»? А дальше снова ведь будут «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург». Шанс на победу, разумеется, есть всегда, но разнообразия ради хочется увидеть перед плей-офф мощный слаженный коллектив. Лучше видеть его сейчас, чем надеяться на авось и говорить «да там все будут в порядке». Короткой строкой Впервые с сезона 18/19 уфимцы одержали подряд четыре победы. Теему Хартикайнен обновил рекорд для финских снайперов в КХЛ — 24 гола за «гладкий» этап. В прошлом сезону 23 шайбы настрелял Теему Пулккинен за минское и московское «Динамо». Заметим, что еще сейчас 23 шайбы у Маркуса Гранлунда. Впервые в 2021-м году защитник Михаил Науменков не удаляется три игры подряд. Александр Кадейкин выигрывает более 50% вбрасываний шесть игр подряд, 65,12% за отрезок. Это единственный центр команды, у которого сейчас хотя бы двухматчевая серия с процентом более 50. Петр Хохряков выиграл 60% вбрасываний, что для него весьма редкое событие. В «регулярках» КХЛ у него это 29-й матч с не менее, чем 60% ВВБр. Хохряков разделил с Максимом Майоровым второе место в истории клуба в «регулярках» КХЛ по шайбам в меньшинстве — у обоих по 4. Лидирует Алексей Терещенко (6). При этом Терещенко оформил все эти шайбы за один сезон. Кроме Хохрякова по 3 гола в меньшинстве за один «гладкий этап» было у Майорова (18/19) и Антти Пильстрема (12/13). Поход на предыдущий домашний матч неприятно удивил закрытой дверью в пресс-центр. Попасть в помещение для журналистов можно было «из соображений безопасности» лишь после звонка сотруднику. Проблему устранили. Официально матч посетили 3345 человек — это 41,44% от официальной вместимости «Уфа-Арены» в 8070 мест (на самом деле, она немного больше, но точно никто сказать не может). При этом недавно разрешенный предел явки подняли до 70%. Но публика просто не собралась. Следующий матч: 7 февраля, 16:30. «Салават Юлаев» — «Амур». БСТ

