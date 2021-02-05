Команда-мем. «Салават Юлаев» потерял перевес в три шайбы, но спасся в матче с Ригой

Официально матч посетили 3345 человек — это 41,44% от официальной вместимости «Уфа-Арены» в 8070 мест (на самом деле, она немного больше, но точно никто сказать не может). При этом недавно разрешенный предел явки подняли до 70%. Но публика просто не собралась.