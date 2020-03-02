На те же грабли. «Юлаевцы» проиграли «Авангарду» первый матч в плей-офф
Медиакорсеть — о старте «Салавата Юлаева» в Кубке Гагарина 2020.
У «Салавата» все те же беды.
Говорят, в плей-офф все начинается с чистого листа и уже не имеет значения, кто какое место занял в «регулярке» и как себя проявлял раньше. История хоккея дает достаточно примеров поражений фаворитов и неожиданных героев из четвертых звеньев.
И все-таки, это клише. В спорте, как и в теоретической физике, действует фундаментальный закон сохранения: ничто не берется из ниоткуда и не девается никуда. Для всего должны быть строгие основания: сложившиеся условия, сработавшая тактика, грамотный анализ, здоровая атмосфера и атлетизм.
Всем известны проблемы в игре «Салавата Юлаева»: отсутствие топового первого звена, слабая игра на выезде и прочее. Исключить их за несколько дней между «гладким» сезоном и играми навылет крайне тяжело. Выявить слабости самого неудобного соперника за последний год — тоже. И невозможно взрастить в хоккеистах отсутствующие навыки.
Короче говоря:
- верить в чудесное преображение «юлаевцев» можно, только пока оснований нет,
- команда и в стартовом матче наступила на привычные грабли.
У «бело-зеленых» действительно есть шанс на успех в противостоянии с «Авангардом», пусть он и стал сейчас меньше (в истории клуба в КХЛ лишь два случая победы в первом раунде после проигранной первой встречи — в 2014 и 2019). Однако, для увеличения этого шанса необходимо в сверхсрочном порядке менять подход к оппоненту и исключать до боли знакомые недочеты:
- ненадежность центральных на вбрасываниях (21-29 вообще, 3/11 Бурмистров, 0-5 в атаке в первом периоде),
- бессмысленные удаления (Пашнин, Бурмистров),
- мало кто способен забросить, кроме лидеров (Умарк и Харти),
- на узком льду (28*60) тяжелое прохождение средней,
- тяжело объяснимые провалы на выезде (физика?),
- грубые ошибки в обороне (после третьего гола могут заплакать дети),
- тривиальное и прямолинейное продвижение вперед (заходов в зону много, но без бросков),
- недостаточное давление на «пятак»,
- почти полное отсутствие комбинаций в чужой зоне и медленный перевод шайбы (вратаря не раскачать так),
- игроки хуже, чем оппонент, видят друг друга,
- подбор хромает — нейтральные шайбы часто оставались за Омском.
Список только на основе стартового матча. И это еще Юха Метсола не пропустил нелепую шайбу или не обрезался Линус Умарк.
Одна из ключевых причин проигрыша — дисциплина. Михаил Пашнин абсолютно зря ударил Кирилла Семенова по лицу. Пашнин — игрок меньшинства. Их фолы в разы ценнее для оппонента. Заработанное на контратаке преимущество развалилось очень быстро. А менее, чем через восемь минут Семенов сам попал в протокол. Де-факто автогол, но его создал он.
Отрезками «юлаевцы» инициативу перехватывали. Речь идет о времени (здесь и далее — примерно) с 9 по 15 минуты (гол), с 26 по 30 (давление, запоротый выход 3 в 1) концовке второго период (гол) и 40-45 (три броска сходу, 6 из 6 успешных входов в зону). Плюс несколько контратак. Итого где-то 20 минут приличного хоккея.
В последних играх уфимцы старались чаще бросать с разных позиций, переводить шайбу в ворота в полете — короче говоря, упрощали игру под плей-офф. Логичное и корректное решение. Тем не менее, наработками толком воспользоваться не удалось. До третьего периода, когда хозяева разрешили открытый хоккей, бросков было мало.
В матче было две пятиминутки с локальным бросковым перевесом гостей и две ничейных. В 8 из 12 пятиминуток Омск наносил 3+ броска в створ, у башкирской команды таких было 5.
Даже если бросать много и так далее — омичи как назло в числе лучших по блокированию бросков. Соперничать с ними в самоотверженности может, пожалуй, только «Автомобилист». Просто так бросать все могут. Надо или с малой дистанции, или как итоге комбинации.
Как и ожидалось, стартовым было звено Александра Кадейкина. В прошлом плей-офф Николай Цулыгин сделал ставку на наложения звеньев и с помощью сочетания с 78-м номером по центру удалось нивелировать линии с Сергеем Мозякиным и Найджелом Доусом. У «Авангарда», однако, нет понятия топ-звена и глушить некого. 9 игроков против 6 у «СЮ» забросили не менее 10 шайб в «регулярке».
Омичи тоже любят игру в наложения. Боб Хартли остался верен в себе и старался почаще выпускать тройку Андрея Стася против легионеров Уфы. При нем скандинавы не забросили, а сам центр праздновал гол. Более того — центр четвертой тройки оказался и самым бросающим в матче (5). Наверняка, персональные болельщики довольны.
Гол Стася оказался победным. Его, однако, стоит рассмотреть еще и как пример как не надо действовать на своем «пятаке». Это гол на ровном месте и чистый привоз Филипа Ларсена. Ни он, ни Григорий Панин не разобрались с соперником в безобидной ситуации. И это был второй период — Хартли вовремя провел смену не по порядку и поймал «Салават». Контроль команды как он есть.
Далее — переломный момент в матче. Уфимцы довольно скоро оправились после гола Стася. Подняли давление и легионерская тройка все же добилась своего у ворот Игоря Бобкова. Однако, через 37 секунд хозяева забросили четвертую и тренерский штаб взял видео-запрос на оффсайд перед голом Семенова.
Просмотр был долгий, момент действительно непростой. Обсуждение рефери длилось несколько минут и правильность взятия ворот подтвердили, а команда из Башкирии была наказана за то, что их запрос ни к чему не привел. «Авангард» забросил пятую в матче и вторую в большинстве. Игра была сделана. «Юлаевцы» выходили на третий игровой отрезок без особых надежд. Метсолу сменил Андрей Кареев, молодые. Предпочли сэкономить силы?
Третий период прошел в ритме разрушения. Стартовый порыв уфимцев весьма скоро иссяк. Отдельными сменами «ястребы» куражились в атаке, пользуясь счетом. Иногда отвечал «Салават». Вышедший вместо Юхи Метсолы Андрей Кареев пару раз вытащил опасные шайбы, однако, последние 20 минут прошли без умопомрачительных эпизодов.
Исход банален. Победила команда с лучшей системой и тактикой. У Омска действительно были проблемы в конце февраля и в некотором смысле серия стала неявным соревнованием — кто быстрее разберется со своими недочетами. Скорее всего, ключевую роль сыграл тренерский фактор — Боб Хартли старый вояка и не такое на своем веку видал. Как минимум на один матч «Авангард» преобразился.
|СЮ
|Авангард
|Corsi for (CF)
|79
|102
|CF, %
|43,65%
|56,35%
|Голы 5 на 5
|2
|3
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|28
|40
|PDO, %
|99,64%
|100,36%
|Броски мимо створа
|28
|44
|БВ вообще
|28
|45
|Доля БВ в общем числе бросков
|50,00%
|50,56%
|БВ за минуту в атаке
|2,23
|3,49
|Блокшоты за минуту в защите
|1,71
|1,83
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|3
|БВ сходу 5 на 5
|8
|2
|БВ первой тройки
|11
|10
|БВ защитников
|7
|10
|Пробросы 5 на 5
|1
|6
|ВВбр после пробросов
|2
|5
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|32
|32
|Брак при входе 5 на 5
|30
|17
|Успешный вход, %
|51,61%
|65,31%
|Вброс 5 на 5
|5
|9
|Брак при вбросе 5 на 5
|14
|18
|Успешный вброс, %
|26,32%
|33,33%
|Использование входа 5 на 5, %
|76,54%
|64,47%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|46
|48
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|112
|93
|Смены в атаке, %
|41,07%
|51,61%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|15
|23
|Доля входа с БВ
|24,19%
|46,94%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|3
|4
|Доля вброса с БВ
|15,79%
|14,81%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|18
|31
|Доля смен с БВ
|11,39%
|21,99%
Могло ли быть иначе, будь в деле Никита Сошников? При прочих равных — конечно. Он мог бы реализовать один-два момента и перевернуть ход встречи. Разумеется, его не хватает команде. Его травма совсем невовремя. Клуб рисковал, подписывая с ним контракт и по злой иронии лучший снайпер команды выбыл именно сейчас. Хотя большинства все равно не было, даже намека.
Тем не менее, несмотря на голы после видео-просмотров, фактор большинства и отсутствие Сошникова, «Салават» все равно не наиграл на победу. Если фантазировать о заявке на матч, то омичи точно включили бы туда Максима Чудинова и Роба Клинкхаммера. Большинство сопернику «СЮ» подарил сам. Видео оказалось в пользу хозяев. Где же свои усилия? Игра не была равна даже 5 на 5.
В любом случае «юлаевцам» необходимо цепляться и проявлять дисциплину. Гол Умарка — хороший пример. У Вилле Покки сломалась клюшка — сразу контратака и гол. Дисциплина не только про удаления, но и про построения. Выходов 1 в 0, 2 в 1, 3 в 2 у подопечных Боба Хартли хватало. Там защитники мало что сделают, а броски верхом — криптонит Метсолы. Разрывы между линиями фатальны.
Трудно хорошо контролировать шайбу, когда подборы и вбрасывания чаще за оппонентом, а форчек тратит энергию. Однако, если и реализовывать план с набросами, то только с агрессивным отбором шайбом. И, конечно, никакого отката и вежливого приглашения соперника к себе в зону.
Конечно, это лишь старт серии. Даже если все закончится 4-0, ни один матч не получится легким. В плей-офф бывает легко только СКА и ЦСКА поначалу. Возможно, на своем льду уфимцам лучше дадутся диагональные пасы под синюю, раз трудно проходить среднюю. Возможно, ротация позволит ускорить хоккей. В любом случае надо менять хоть что-то. Хуже уже не будет.
Следующий матч: 3 марта, 21:30. КХЛ ТВ HD, БСТ