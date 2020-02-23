Со смыслом

Ключевое отличие от матча в Нур-Султане — на сей раз «Салават Юлаев» играл более слаженно и с четким планом действий:

именно набросы, а не броски от защитников и попытки переправить от остальных,

больше передач от борта в центр под бросок в касание,

игроки стали чаще открываться под бросок,

чаще стали делать прострелы на "пятак".

Разумеется, для этого требовалась скорость. Если «юлаевцы» не успеют восстановиться, то во вторник в Казани будет тяжело. Уже сейчас можно предположить вынужденный переход на короткие смены (в Магнитогорске были обычные примерно 20 на игрока).

Фото: «Металлург» (Магнитогорск)

«Юлаевцы» дольше удерживали у себя шайбу и это способствовало повышенной нагрузке на вратаря гостей Василия Кошечкина. Пожалуй, самый знаменитый 83-й номер в КХЛ пару раз действительно заявился в топ-10 спасений недели — у него была сложная работа. Описанные выше попытки сыграть на переводе или затолкать шайбу с «пятака» — естественные методы борьбы с высоким кипером.

Обратим внимание на малое для уфимцев число бросков защитников — их обычно бывает около 13. «Недостающие» трансформировались в набросы. Показатель Corsi на сей раз визуально корректно отображает владение шайбой. Формально это засекают чипы КХЛ, однако, веры им нет — суммарное время не равняется игровому даже близко. Помимо большого числа бросков (особенно, во второй половине игры) выделим относительно малое количество промахов.

СЮ Металлург Corsi for (CF) 68 56 CF, % 54,84% 45,16% Голы 5 на 5 1 1 Броски в створ 5 на 5 (БВ) 33 20 PDO, % 98,03% 101,97% Броски мимо створа 29 29 БВ вообще 40 20 Доля БВ в общем числе бросков 57,97% 40,82% БВ за минуту в атаке 3,02 1,82 Блокшоты за минуту в защите 1,19 0,98 БВ после ВВбр 5 на 5 0 0 БВ сходу 5 на 5 2 3 БВ первой тройки 10 9 БВ защитников 9 3 Пробросы 5 на 5 3 3 ВВбр после пробросов 5 1 Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5 23 27 Брак при входе 5 на 5 19 16 Успешный вход, % 54,76% 62,79% Вброс 5 на 5 6 6 Брак при вбросе 5 на 5 11 20 Успешный вброс, % 35,29% 23,08% Использование входа 5 на 5, % 71,19% 62,32% Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5 35 40 Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5 77 89 Смены в атаке, % 45,45% 44,94% Вход 5 на 5, завершившийся БВ 14 16 Доля входа с БВ 33,33% 37,21% Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ 3 1 Доля вброса с БВ 17,65% 3,85% Смены 5 на 5, завершившиеся БВ 19 17 Доля смен с БВ 16,96% 13,18%

«Магнитка» где-то не успевала, где-то, как мне видится, не ожидала. Ясно, что ни один игрок или тренер публично такого не скажет, но особой мысли и своего почерка в игре «Салавата» в этой «регулярке» нет. Поэтому недооценка «бело-зеленых» вполне возможна.

«Металлург» с Ильей Воробьевым проделал большой путь в текущем сезоне. Очевидно, от уральцев никто не ждет чудес в плей-офф, однако, если бы не экстренные меры по спасению, именитый клуб мог впервые за 28 лет остаться без похода за золотом. Они проиграли «СЮ», однако, не были ужасны.

Фото: «Металлург» (Магнитогорск)

И все еще могут зацепиться за шестую строчку — для этого «Ак Барс» должен обыграть уфимцев в основное время, а сами магнитогорцы — взять максимум у «Сибири» с «Трактором». Поэтому грядущее «Зеленое дерби» приобретает особый статус.

В общем, это Умарк

Смысл этой фразы менялся с годами. Сейчас она может обозначать как ловкий финт, так и грубый обрез, завершившийся опасным моментом соперника. Хотя когда Линус действительно проявлял креатив на площадке? Признайте, люди его любят по старой памяти. Он стал значительно проще, пусть и сохраняет стабильность.

Первое большинство гостей запомнится скорее чрезвычайно опасной контратакой хозяев. Именно шведский крайний нападающий потерял шайбу на синей линии, что позволило Евгению Тимкину и Архипу Неколенко выбежать на рандеву с Юхой Метсолой.

Проблема еще и в том, что форвард в этой встрече носил капитанскую литеру. У тебя нашивка — прояви хладнокровие. Хотя с трудом верится, что у номера 67 большой авторитет в раздевалке. Такого не было никогда. Скорее это назначенный капитан, чем выбранный (придумайте политическую шутку).

Однозначно в голе Сергея Мозякина виноват Алексей Семенов — именно защитник первой пары подарил оппоненту шайбу. Однако, и здесь формально отметился Умарк, снабдивший снарядом Сэма.

При всех своих безусловных голевых свершениях этот игрок навсегда войдет в историю «Салавата Юлаева» еще и как малополезный в защите скандалист, теряющий шайбу в своей зоне. У всякой медали две стороны.

«Как же вовремя, я не верю своим глазам»

Мем, который годится как для гола Эдуарда Гиматова, так и для гола Сакари Маннинена.

В случае с номером семь — до этого момента «Салават» не мог забросить 99 минут и 36 секунд.

Финский центральный прервал 15-матчевую безголевую серию. Это его второй победный гол за уфимский клуб — ранее отметился в матче с «Амуром» 22 ноября (5:3). Наконец, впервые в сезоне удалось одолеть «Металлург» — этого публика тоже ждала.

Помните выездную игру с «Автомобилистом» 16 января (2:4)? Тогда один из голов уфимцам забросил воспитанник «юлаевской» школы Артем Гареев. С тех пор стало занимательно сравнивать его с Манниненом. У финна 8 шайб в 55 матчах, у уфимца — 9 в 45.

Бонус для Маннинена — если не считать почти полностью пропущенную игру с «Сочи», то впервые за 4 встречи финн выиграл более половины вбрасываний, пусть принципиального преимущества команда и не получила.

Фото: «Металлург» (Магнитогорск)

«Уральская классика» должна жить

В свое время в офисах «Уфа-Арены» и «Арены-Металлург» решили называть очные встречи своих команд по-особенному — «Уральская классика». Каждый хоккейный уфимец знает: да, это, конечно, не «Зеленое дерби», но тоже исторически значимое противостояние.

Однако, «Магнитка» в последние годы как-то не горит желанием использовать это наименование, а об SMM «СЮ» лучше или хорошо, или никак. Это большое упущение. Ясно, что бюрократия, лень и равнодушие к болельщикам мешают «СЮ» раскрутить даже противостояние с «Ак Барсом», но если это удастся, то встречи с «Металлургом» тоже достойны получить свой логотип и мерч.

Хоккей ведь создан, чтобы радовать людей, а оригинальность и уважение к истории всегда только к лучшему.