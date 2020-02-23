Больше порядка — больше очков. «Юлаевцы» впервые в сезоне справились с «Магниткой»
Медиакорсеть — о причинах гостевой победы «Салавата» над «Металлургом», важности шайбы Маннинена, ошибках Умарка и статусе противостояний с уральцами.
Со смыслом
Ключевое отличие от матча в Нур-Султане — на сей раз «Салават Юлаев» играл более слаженно и с четким планом действий:
- именно набросы, а не броски от защитников и попытки переправить от остальных,
- больше передач от борта в центр под бросок в касание,
- игроки стали чаще открываться под бросок,
- чаще стали делать прострелы на "пятак".
Разумеется, для этого требовалась скорость. Если «юлаевцы» не успеют восстановиться, то во вторник в Казани будет тяжело. Уже сейчас можно предположить вынужденный переход на короткие смены (в Магнитогорске были обычные примерно 20 на игрока).
«Юлаевцы» дольше удерживали у себя шайбу и это способствовало повышенной нагрузке на вратаря гостей Василия Кошечкина. Пожалуй, самый знаменитый 83-й номер в КХЛ пару раз действительно заявился в топ-10 спасений недели — у него была сложная работа. Описанные выше попытки сыграть на переводе или затолкать шайбу с «пятака» — естественные методы борьбы с высоким кипером.
Обратим внимание на малое для уфимцев число бросков защитников — их обычно бывает около 13. «Недостающие» трансформировались в набросы. Показатель Corsi на сей раз визуально корректно отображает владение шайбой. Формально это засекают чипы КХЛ, однако, веры им нет — суммарное время не равняется игровому даже близко. Помимо большого числа бросков (особенно, во второй половине игры) выделим относительно малое количество промахов.
|СЮ
|Металлург
|Corsi for (CF)
|68
|56
|CF, %
|54,84%
|45,16%
|Голы 5 на 5
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|33
|20
|PDO, %
|98,03%
|101,97%
|Броски мимо створа
|29
|29
|БВ вообще
|40
|20
|Доля БВ в общем числе бросков
|57,97%
|40,82%
|БВ за минуту в атаке
|3,02
|1,82
|Блокшоты за минуту в защите
|1,19
|0,98
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|0
|БВ сходу 5 на 5
|2
|3
|БВ первой тройки
|10
|9
|БВ защитников
|9
|3
|Пробросы 5 на 5
|3
|3
|ВВбр после пробросов
|5
|1
|Вход (раскат, форчек, подбор в атаке) 5 на 5
|23
|27
|Брак при входе 5 на 5
|19
|16
|Успешный вход, %
|54,76%
|62,79%
|Вброс 5 на 5
|6
|6
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|20
|Успешный вброс, %
|35,29%
|23,08%
|Использование входа 5 на 5, %
|71,19%
|62,32%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|35
|40
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|77
|89
|Смены в атаке, %
|45,45%
|44,94%
|Вход 5 на 5, завершившийся БВ
|14
|16
|Доля входа с БВ
|33,33%
|37,21%
|Вброс 5 на 5, завершивйшися БВ
|3
|1
|Доля вброса с БВ
|17,65%
|3,85%
|Смены 5 на 5, завершившиеся БВ
|19
|17
|Доля смен с БВ
|16,96%
|13,18%
«Магнитка» где-то не успевала, где-то, как мне видится, не ожидала. Ясно, что ни один игрок или тренер публично такого не скажет, но особой мысли и своего почерка в игре «Салавата» в этой «регулярке» нет. Поэтому недооценка «бело-зеленых» вполне возможна.
«Металлург» с Ильей Воробьевым проделал большой путь в текущем сезоне. Очевидно, от уральцев никто не ждет чудес в плей-офф, однако, если бы не экстренные меры по спасению, именитый клуб мог впервые за 28 лет остаться без похода за золотом. Они проиграли «СЮ», однако, не были ужасны.
И все еще могут зацепиться за шестую строчку — для этого «Ак Барс» должен обыграть уфимцев в основное время, а сами магнитогорцы — взять максимум у «Сибири» с «Трактором». Поэтому грядущее «Зеленое дерби» приобретает особый статус.
В общем, это Умарк
Смысл этой фразы менялся с годами. Сейчас она может обозначать как ловкий финт, так и грубый обрез, завершившийся опасным моментом соперника. Хотя когда Линус действительно проявлял креатив на площадке? Признайте, люди его любят по старой памяти. Он стал значительно проще, пусть и сохраняет стабильность.
Первое большинство гостей запомнится скорее чрезвычайно опасной контратакой хозяев. Именно шведский крайний нападающий потерял шайбу на синей линии, что позволило Евгению Тимкину и Архипу Неколенко выбежать на рандеву с Юхой Метсолой.
Проблема еще и в том, что форвард в этой встрече носил капитанскую литеру. У тебя нашивка — прояви хладнокровие. Хотя с трудом верится, что у номера 67 большой авторитет в раздевалке. Такого не было никогда. Скорее это назначенный капитан, чем выбранный (придумайте политическую шутку).
Однозначно в голе Сергея Мозякина виноват Алексей Семенов — именно защитник первой пары подарил оппоненту шайбу. Однако, и здесь формально отметился Умарк, снабдивший снарядом Сэма.
При всех своих безусловных голевых свершениях этот игрок навсегда войдет в историю «Салавата Юлаева» еще и как малополезный в защите скандалист, теряющий шайбу в своей зоне. У всякой медали две стороны.
«Как же вовремя, я не верю своим глазам»
Мем, который годится как для гола Эдуарда Гиматова, так и для гола Сакари Маннинена.
В случае с номером семь — до этого момента «Салават» не мог забросить 99 минут и 36 секунд.
Финский центральный прервал 15-матчевую безголевую серию. Это его второй победный гол за уфимский клуб — ранее отметился в матче с «Амуром» 22 ноября (5:3). Наконец, впервые в сезоне удалось одолеть «Металлург» — этого публика тоже ждала.
Помните выездную игру с «Автомобилистом» 16 января (2:4)? Тогда один из голов уфимцам забросил воспитанник «юлаевской» школы Артем Гареев. С тех пор стало занимательно сравнивать его с Манниненом. У финна 8 шайб в 55 матчах, у уфимца — 9 в 45.
Бонус для Маннинена — если не считать почти полностью пропущенную игру с «Сочи», то впервые за 4 встречи финн выиграл более половины вбрасываний, пусть принципиального преимущества команда и не получила.
«Уральская классика» должна жить
В свое время в офисах «Уфа-Арены» и «Арены-Металлург» решили называть очные встречи своих команд по-особенному — «Уральская классика». Каждый хоккейный уфимец знает: да, это, конечно, не «Зеленое дерби», но тоже исторически значимое противостояние.
Однако, «Магнитка» в последние годы как-то не горит желанием использовать это наименование, а об SMM «СЮ» лучше или хорошо, или никак. Это большое упущение. Ясно, что бюрократия, лень и равнодушие к болельщикам мешают «СЮ» раскрутить даже противостояние с «Ак Барсом», но если это удастся, то встречи с «Металлургом» тоже достойны получить свой логотип и мерч.
Хоккей ведь создан, чтобы радовать людей, а оригинальность и уважение к истории всегда только к лучшему.
Следующий матч: 25 февраля, 21:00. «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прямые трансляции КХЛ ТВ HD, БСТ