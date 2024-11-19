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Вспышка болезни

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2024
Половина жителей Башкирии обеспечили себе безбедную зиму
19 ноября, 06:26
Ротавирус: что это, как лечить и как избежать
5 июля, 15:02
Корь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 лет
24 апреля, 12:00
В детской больнице Уфы выявлены случаи инфекции, от которой нет лекарства
13 февраля, 09:43
2023
В Башкирии произошла вспышка заболеваемости корью
Среди заболевших есть дети в возрасте одного года, сообщил глава Белорецкого района республики Андрей Иванюта.
7 декабря 2023, 15:53
Смертельная посылка: Ozon рассказал об угрозе вспышки менингита в Башкирии
6 июля 2023, 18:55

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