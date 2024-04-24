Корь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 лет

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Корь — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом и передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре.
Исторически корь известна уже тысячелетия назад и была распространена по всему миру. Ее точное происхождение неизвестно, но считается, что вирус кори возник у диких животных. Есть предположение, что вирус была передан человеку от обезьян.
Корь начинается с высокой температуры, кашля, насморка и конъюнктивита (воспаление глаз). Потом появляется сыпь, которая начинается на лице и дальше идет по всему телу. Сыпь может быть зудящей и сохраняться около недели. В прошлом корь могла привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония (воспаление легких), энцефалит (воспаление мозга) и даже смерть.
Однако благодаря вакцинации заболеваемость корью значительно снизилась. Только этот способ является безопасным и эффективным. Она помогает создать иммунитет и предотвратить распространение вируса. Если большинство людей в обществе вакцинированы, это создает коллективный иммунитет и защищает тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам.
В 2023 году количество заболеваний в России достигло самого высокого уровня за последние 30 лет, значительно превысив показатели предыдущих. Согласно информации Роспотребнадзора, выявлено 89,2 случая на 1 миллион населения. Это означает, что более 12 тысяч человек переболели инфекцией — в 127 раз больше, чем в 2022 году, когда заболели 100 человек, и втрое больше, чем в 2019 году, когда произошла масштабная эпидемия кори по всему миру.
Ситуация с заболеваемостью корью в России значительно хуже, чем в других странах. В сравнении с ЕС, количество заболевших в России в 17 раз выше, а в сравнении с США — почти в 500 раз больше. В прошлом году в США было зарегистрировано всего 58 случаев кори, в то время как в России — более 12 тысяч.
Основной причиной стала недостаточная вакцинация населения, которая в свою очередь началась уже из-за многих факторов:
Эксперты предупреждают, что перспективы для резкого улучшения ситуации в 2024 году не очень оптимистичны.
Для предотвращения кори основным способом является вакцинация, включающая плановые и экстренные прививки. В соответствии с национальным календарем прививок Минздрава России, для развития иммунитета против кори рекомендуется двукратное введение вакцины:
Кроме того, плановые прививки против кори рекомендованы для следующих категорий:
Лица, получившие только одну прививку ранее, должны пройти ревакцинацию не позднее 3 месяцев после первой прививки. Студенты высших учебных заведений должны быть привиты дважды, при этом количество прививок зависит от их возраста. Экстренная профилактика, то есть прививки в случае контакта с больным, проводится для контактных лиц в очагах инфекции без ограничения возраста, если они ранее не переносили корь, не были привиты или не имеют информации о прививках. Вакцина должна быть введена в течение 72 часов после контакта с больным.
В России для профилактики кори используются три отечественные вакцины: