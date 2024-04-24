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Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Почему дети в России резко начали болеть корью?

Корь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 лет

24 апреля 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Почему дети в России резко начали болеть корью?
В 2023 году корь бьет рекорды распространения среди взрослых и детей. Что способствовало росту числа заболевших и какие существуют меры профилактики — в нашем обзоре.

Корь — инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом и передается воздушно-капельным путем при кашле, чихании или разговоре.

Исторически корь известна уже тысячелетия назад и была распространена по всему миру. Ее точное происхождение неизвестно, но считается, что вирус кори возник у диких животных. Есть предположение, что вирус была передан человеку от обезьян.

Корь начинается с высокой температуры, кашля, насморка и конъюнктивита (воспаление глаз). Потом появляется сыпь, которая начинается на лице и дальше идет по всему телу. Сыпь может быть зудящей и сохраняться около недели. В прошлом корь могла привести к серьезным осложнениям, таким как пневмония (воспаление легких), энцефалит (воспаление мозга) и даже смерть.

Однако благодаря вакцинации заболеваемость корью значительно снизилась. Только этот способ является безопасным и эффективным. Она помогает создать иммунитет и предотвратить распространение вируса. Если большинство людей в обществе вакцинированы, это создает коллективный иммунитет и защищает тех, кто не может быть вакцинирован по медицинским причинам.

Корь — заболевание 2023 годаКорь — заболевание 2023 года
Корь — заболевание 2023 года
Фото: Изображение Midjourney

Почему все начали болеть корью?

В 2023 году количество заболеваний в России достигло самого высокого уровня за последние 30 лет, значительно превысив показатели предыдущих. Согласно информации Роспотребнадзора, выявлено 89,2 случая на 1 миллион населения. Это означает, что более 12 тысяч человек переболели инфекцией — в 127 раз больше, чем в 2022 году, когда заболели 100 человек, и втрое больше, чем в 2019 году, когда произошла масштабная эпидемия кори по всему миру.

Ситуация с заболеваемостью корью в России значительно хуже, чем в других странах. В сравнении с ЕС, количество заболевших в России в 17 раз выше, а в сравнении с США — почти в 500 раз больше. В прошлом году в США было зарегистрировано всего 58 случаев кори, в то время как в России — более 12 тысяч.

Дети массово заболевают корьюДети массово заболевают корью
Дети массово заболевают корью
Фото: Изображение Midjourney

Причины заболеваемости

Основной причиной стала недостаточная вакцинация населения, которая в свою очередь началась уже из-за многих факторов:

  1. Пандемия COVID-19 привела к отсрочке вакцинации детей на несколько лет.
  2. Недостаточная информированность населения о важности вакцинации и проблемы в системе здравоохранения, такие как недоступность вакцин и недостаток медицинского персонала для проведения вакцинации.
  3. Проблемы с контролем и мониторингом заболеваемости корью из-за недостаточной эффективности системы отслеживания и регистрации случаев заболевания.
  4. Дефицит куриных яиц, из которых делают вакцину. Это вызвано сложностями в снабжении с начала 2023 года. В декабре того же года Владимир Путин заверил, что ситуация будет скоро улучшена. Однако в феврале 2024 года дефицит прививок все еще наблюдался в нескольких регионах, таких как Санкт-Петербург, Белгородская, Курская, Омская области
  5. Увеличение потока мигрантов из Центральной Азии, многие из которых не были привиты при въезде в Россию, что может способствовать распространению инфекционных заболеваний.

Эксперты предупреждают, что перспективы для резкого улучшения ситуации в 2024 году не очень оптимистичны.

Как избежать болезни?Как избежать болезни?
Как избежать болезни?
Фото: Изображение Midjourney

Меры профилактики кори

Для предотвращения кори основным способом является вакцинация, включающая плановые и экстренные прививки. В соответствии с национальным календарем прививок Минздрава России, для развития иммунитета против кори рекомендуется двукратное введение вакцины:

  1. Первая прививка проводится в возрасте 12 месяцев.
  2. Ревакцинация осуществляется детям в возрасте 6 лет.

Кроме того, плановые прививки против кори рекомендованы для следующих категорий:

  • Дети от 1 до 18 лет, которые не переносили корь и не были привиты ранее.
  • Взрослые до 35 лет без информации о вакцинации или перенесении кори.
  • Взрослые от 36 до 55 лет, включая работников образовательных учреждений, относящихся к группам риска.

Лица, получившие только одну прививку ранее, должны пройти ревакцинацию не позднее 3 месяцев после первой прививки. Студенты высших учебных заведений должны быть привиты дважды, при этом количество прививок зависит от их возраста. Экстренная профилактика, то есть прививки в случае контакта с больным, проводится для контактных лиц в очагах инфекции без ограничения возраста, если они ранее не переносили корь, не были привиты или не имеют информации о прививках. Вакцина должна быть введена в течение 72 часов после контакта с больным.

В России для профилактики кори используются три отечественные вакцины:

  • Коревая культуральная вакцина для плановой иммунизации взрослых и экстренной иммунизации контактных лиц в очагах кори.
  • Вакцина ВАКТРИВИР, комбинированное средство против кори, краснухи и паротита, используемое для плановой иммунизации детей.
  • Культуральная живая вакцина против паротита и кори для плановой иммунизации детей, переболевших краснухой, или в сочетании с моновакциной от краснухи для иммунизации контактных лиц в очагах кори.
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#Ольга Харина#Общество#Больница#Болезнь#Вспышка болезни#Яйца#2023
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