Корь в России: причины рекордной заболеваемости за последние 30 лет

Ситуация с заболеваемостью корью в России значительно хуже, чем в других странах. В сравнении с ЕС, количество заболевших в России в 17 раз выше, а в сравнении с США — почти в 500 раз больше. В прошлом году в США было зарегистрировано всего 58 случаев кори, в то время как в России — более 12 тысяч.