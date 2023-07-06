Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В пресс-службе Ozon в ответе на запрос Mkset сообщили, что компания принимает все меры для нераспространения менингококковой инфекции на продолжающем работать екатеринбургском складе в Кольцово.
— Сегодня на объекте работают три бригады врачей, которые проводят вакцинацию для всех сотрудников склада. Только вчера вакцинировали более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников, если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На складе проведена дезинфекционная обработка, — пояснили в компании.
Как заверили в «Озоне», опасности распространения инфекции через заказы для Башкирии нет, а получать заказы по-прежнему безопасно. В «Озоне» пояснили, что менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности — до того, как посылка дойдет до получателя.
— Пункты выдачи в Башкирии работают в обычном режиме, — добавили в пресс-службе компании.
Напомним, 5 июля в распределительном центре «Озона» в Екатеринбурге обнаружили вспышку менингококковой инфекции. Роспотребнадзор региона подтвердил семь случаев заражения, двое зараженных погибли — причины смерти устанавливаются. В самой компании также добавили, что вирусом были заражены подрядчики.
Менингит — это воспаление в оболочках головного и спинного мозга, которое вызывается вирусами или бактериями. Источником возбудителя является человек. Инфекция передается с капельками слизи при кашле, чихании, разговоре, а также чаще всего в скученных сообществах людей — например, в школах, детских садах, общежитиях. У зараженного менингококком может возникнуть острое воспаление слизистой носа и глотки, при котором возможны гнойные выделения из носа и першение в горле. Симптомами менингита называют лихорадку, рвоту, головную боль, слабость, сыпь по телу, появление спутанности сознания и светобоязни, а также судороги.
В большинстве случаев при своевременном лечении прогноз благоприятен. Смерти от молниеносных форм менингита возможны при развитии инфекционно-токсического шока и отека и набухания головного мозга.