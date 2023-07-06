Менингит — это воспаление в оболочках головного и спинного мозга, которое вызывается вирусами или бактериями. Источником возбудителя является человек. Инфекция передается с капельками слизи при кашле, чихании, разговоре, а также чаще всего в скученных сообществах людей — например, в школах, детских садах, общежитиях. У зараженного менингококком может возникнуть острое воспаление слизистой носа и глотки, при котором возможны гнойные выделения из носа и першение в горле. Симптомами менингита называют лихорадку, рвоту, головную боль, слабость, сыпь по телу, появление спутанности сознания и светобоязни, а также судороги.