mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 19:03

Updated Сегодня, 19:03

Изображение материала

Смертельная посылка: Ozon рассказал об угрозе вспышки менингита в Башкирии

6 июля 2023, 18:55
Фото: 1MI
5 июля у 7 работников «Озона» в Екатеринбурге обнаружили менингококковую инфекцию. Mkset узнал у компании, есть ли угроза вспышки менингита в Башкирии и могут ли жители республики заразиться через получаемые посылки

В пресс-службе Ozon в ответе на запрос Mkset сообщили, что компания принимает все меры для нераспространения менингококковой инфекции на продолжающем работать екатеринбургском складе в Кольцово.

— Сегодня на объекте работают три бригады врачей, которые проводят вакцинацию для всех сотрудников склада. Только вчера вакцинировали более 100 человек. Мы ввели масочный режим, измеряем температуру на входе и обрабатываем поверхности антисептиком. Также проводим регулярные медицинские осмотры сотрудников, если есть признаки простуды, к работе не допускаем. На складе проведена дезинфекционная обработка, — пояснили в компании.

Как заверили в «Озоне», опасности распространения инфекции через заказы для Башкирии нет, а получать заказы по-прежнему безопасно. В «Озоне» пояснили, что менингит передается воздушно-капельным путем от человека к человеку на близком расстоянии и быстро погибает на поверхности — до того, как посылка дойдет до получателя.

— Пункты выдачи в Башкирии работают в обычном режиме, — добавили в пресс-службе компании.

Напомним, 5 июля в распределительном центре «Озона» в Екатеринбурге обнаружили вспышку менингококковой инфекции. Роспотребнадзор региона подтвердил семь случаев заражения, двое зараженных погибли — причины смерти устанавливаются. В самой компании также добавили, что вирусом были заражены подрядчики.

Менингит — это воспаление в оболочках головного и спинного мозга, которое вызывается вирусами или бактериями. Источником возбудителя является человек. Инфекция передается с капельками слизи при кашле, чихании, разговоре, а также чаще всего в скученных сообществах людей — например, в школах, детских садах, общежитиях. У зараженного менингококком может возникнуть острое воспаление слизистой носа и глотки, при котором возможны гнойные выделения из носа и першение в горле. Симптомами менингита называют лихорадку, рвоту, головную боль, слабость, сыпь по телу, появление спутанности сознания и светобоязни, а также судороги.

В большинстве случаев при своевременном лечении прогноз благоприятен. Смерти от молниеносных форм менингита возможны при развитии инфекционно-токсического шока и отека и набухания головного мозга.

#Валерия Панаева#Новости Башкирии#Новости Уфы#Менингит#Вспышка болезни#Болезнь
Подпишитесь
Рекордное число: раскрыто количество туристов на озёрах в Соль-илецке сегодня
Сегодня, 13:25
«Не заменят»: что думают жители Башкирии о белорусском бутике с «золотой» синтетикой
Сегодня, 11:38
Нарушителей на дорогах Башкирии начнут ловить необычным способом
Сегодня, 10:02
Тысячи жителей Башкирии стали жертвами кровососущих насекомых
Сегодня, 16:40
В Башкирии прогнозируется аномальная жара
Сегодня, 14:25